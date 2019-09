VSK-Trainer Oliver Schilling bei einer Teamansprache. (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. „Die Leute müssen inzwischen denken: Der Schilling hat einen an der Waffel“, meinte Oliver Schilling, der Trainer des VSK Osterholz-Scharmbeck, nach dem vorgezogenen Spiel am Mittwochabend gegen den Heeslinger SC II. Wieder musste der Fußball-Bezirksligist eine Niederlage quittieren, das 0:2 (0:1) war die sechste in der achten Partie. Aber wieder kam der VSK-Coach nicht umhin zu sagen, dass seine Mannschaft ein gutes Spiel abgeliefert hat. Schilling jedenfalls konnte seinem Team „keinen Vorwurf machen“. Außer einen: „In den entscheidenden Situationen waren wir nicht da.“

Gegen die Oberliga-Reserve, die nun wieder zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen hat, leisteten sich die Grün-Weißen genau drei Unachtsamkeiten, von denen die Gäste zwei konsequent bestraften. Der VSK wiederum vergab die große Möglichkeit, der Partie einen ganz anderen Verlauf zu geben. Denn schon in der elften Minute setzte Azad Kurnaz einen Handelfmeter neben das Tor. Die Heeslinger besaßen zwar mehr Spielanteile, hatten gegen eher defensiv ausgerichtete Osterholzer aber nur eine Chance vorzuweisen – doch die führte prompt zum Torerfolg. Lennard Martens stahl sich nach einem Angriff über die rechte Seite im Zentrum frei und köpfte zur Führung (38.).

Die Hausherren lösten ihre Defensivfesseln mit Wiederbeginn etwas und drückten der Partie nun ihren Stempel auf. „Wir haben dominiert“, freute sich Coach Schilling über den couragierten Auftritt. Zwar musste sein Team noch einmal in höchster Not auf der eigenen Linie klären, doch bereits zuvor wurde Patrick Hirsch im gegnerischen Strafraum schön in Szene gesetzt, doch sein Schuss aus kurzer Distanz hielt Heeslingens Torwart „überragend“, wie der VSK-Coach festhielt. Während der VSK weiter drängte, sorgte ein Konter, den Syuleyman Shakirov eine Minute vor Ultimo zum 2:0 nutzte, schließlich für die Vorentscheidung. Aber selbst danach gab sich das VSK-Team nicht auf und verzeichnete durch Ben-Marlin Jessop, der mit seinem Kopfball am gegnerischen Keeper scheiterte (Schilling: „Den kannst du eigentlich nicht besser machen“), und Tjerk Johannsen, der knapp daneben köpfte, noch zwei gute Möglichkeiten. Und trotzdem: Am Ende stand die sechste Niederlage zu Buche. Ob das der jungen Mannschaft nicht stark zusetzt? „Der Spirit in der Mannschaft ist absolut da. Das hat das Spiel gezeigt, auch die Trainingsbeteiligung ist gut. Man darf einfach nicht vergessen, dass wir regelmäßig mit fünf, sechs Spielern antreten, die gerade ihr erstes Herrenjahr absolvieren“, erklärte VSK-Coach Schilling.

VSK Osterholz-Scharmbeck – Heeslinger SC II 0:2 (0:1)

VSK Osterholz-Scharmbeck: Vollstedt (46. Meier); van Osten (77. Jessop), Hirsch, Knecht, Hirsch, Stöhr, Kurnaz, Dohme (86. Johannsen), Thiel, Husmann, Leskow

Heeslinger SC II: Borchers; Lahde, Stüve, Akkurt, Martens, Blicharski (62. Busch), Shakirov, Enghard, Finke (60 Stergioulas), Hotsch (68. Klee), Tomelzick

Tore: 0:1 Lennard Martens (38.), 0:2 Syuleyman Shakirov (89.)

Schiedsrichter: Patrick Ziemke DSC