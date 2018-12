Wallhöfen

Schilling-Elf mit großer Spielfreude

Frank Mühlmann

Wallhöfen. Vor allem dank einer spielerisch starken Anfangsphase siegte der TSV Wallhöfen in der Fußball-Bezirksliga mit 3:2 beim TuS Zeven. In den ersten 25 Minuten merkte man der Elf um Kapitän Felix Hampel die Spielfreude in der Offensive an.