Ob er bleibt oder aufhört steht noch nicht fest: VSK-Trainer Oliver Schilling. (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Der SV Komet Pennigbüttel hat Klarheit, die TuSG Ritterhude ebenfalls. Auch bei Fußball-Bezirksligist FC Hambergen ist längst klar, wer in der kommenden Saison die erste Mannschaft trainieren wird. Beim FC Hansa Schwanewede weiß man immerhin, dass Andreas Dirks aufhören wird, die Suche nach einem Nachfolger steht dem Vernehmen nach kurz vor dem Abschluss. Bleibt also nur noch der VSK Osterholz-Scharmbeck. Dort steht eine Entscheidung noch aus, wie Teammanager Markus Friedrichs auf Nachfrage mitteilte.

„Wir haben vereinbart, erst einmal die Vorbereitung hinter uns zu bringen und in die Rückrunde zu starten“, sagt Friedrichs. Zur Erinnerung: Die Grün-Weißen aus der Kreisstadt haben auf einem Abstiegsplatz überwintert – mit vier Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

„Wir befinden uns natürlich im ständigen Austausch mit Oliver und natürlich haben wir auch ein großes Interesse daran, mit ihm weiterzumachen“, ergänzt Friedrich. Doch eine endgültige Entscheidung stehe noch aus – und bis zu dieser könnten sogar noch ein paar Tage ins Land ziehen. „Wir haben uns da keinen konkreten Zeitplan gesetzt“, will Friedrichs diese wichtige Entscheidung auch keinesfalls übers Knie brechen.

Oliver Schilling hatte den VSK Osterholz-Scharmbeck im Sommer 2018 von Torsten Just übernommen und in einer starken Premierensaison auf den fünften Platz geführt. In der aktuellen Spielzeit stecken die Kreisstädter aber – für viele überraschend – knietief im Abstiegssumpf.