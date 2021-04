* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Sportredakteur Dennis Schott. (Frank Thomas Koch)

Über acht Wochen haben wir an dieser Stelle Fußballerinnen und Fußballer vorgestellt, die sonst eher selten berücksichtigt werden in der alltäglichen Berichterstattung. Die Resonanz auf diese Idee war überwältigend, es gab positive Rückmeldungen zuhauf. Und was uns als Redaktion ganz besonders gefreut hat, war der große Querschnitt durch alle Altersklassen. Von der D-Jugend-Kickerin bis zum Ü60-Fußballer war alles dabei vertreten. Zum vorläufigen Abschluss unserer Rubrik stellen sich nun die drei Sportredakteure selbst den Fragen unseres Steckbriefes. Denn auch die hatten oder haben eine Fußballerlaufbahn - und werden in der Regel ja eher selten gefragt. Fragen, die sonst nie gestellt werden, an Personen, die sonst nie gefragt werden.

Name: Dennis Schott

Spitzname: Kann ich nicht verraten (muss vor unseren Lesern meine Seriosität wahren)

Verein: Werder Bremen (F bis D-Jugend), FC Union 60 (früher Bremen 1860, C - bis B-Jugend)

Alter: 42

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Irgendwo im Mittelfeld

Lieblingsposition (im Leben): Irgendwo bei meiner Freundin, Familie und Freunden.

Man erkennt mich an: (oder besser gesagt wieder) nach meinem Friseurbesuch.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Defizite im Kopfballspiel (Erklärung weiter unten).

Meine größte sportliche Leistung: Staffelmeisterschaft in der E-Jugend

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Den Eckball mit dem Kopf statt zu klären ins eigene Tor zu köpfen.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Das Zeichen zum Auswechseln geben.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Raucherpause.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Gegentor zulassen. Man muss auch mal einsehen, wenn man verloren hat.

Werder oder HSV? Werder natürlich (auch wenn sich der Beziehungsstatus gerade etwas kompliziert darstellt).

Meine Laufbahn als Filmtitel: 1:0 nach Elfmeterschießen.

Meine schlimmste Angewohnheit: Zu denken, ich könnte Herrn Dohr was Werder betrifft von meiner Meinung überzeugen.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Da steckste nicht drin.“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Diego Armando Maradona (er wird immer der Beste bleiben).

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? René Thiel

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Florian Kohfeldt.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte…: Die Füße von Maradona, den Torinstinkt von Rudi Völler, den Charme von Andreas Herzog.