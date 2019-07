Bokel. Nach einer bisher nahezu optimal verlaufenen Vorbereitungsphase ist der MTV Bokel krachend auf dem Boden der Tatsachen gelandet: Zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Bezirksliga Lüneburg 4 kassierten die Bokeler in der 1. Hauptrunde des Bezirkspokals eine überraschend heftige 1:6-Niederlage gegen den Ligakonkurrenten Rot-Weiß Cuxhaven. Zwar musste Spielertrainer Sebastian Winckler dabei auf einige Stammspieler verzichten, dennoch war er vom Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht.

„Das war eine desolate Vorstellung und wir haben auch in der Höhe verdient verloren. Hoffentlich war es ein Warnschuss zur richtigen Zeit“, bilanzierte Winckler nach dem Pokalaus. Von Beginn an hatten die Gastgeber dabei große Probleme gegen die offensivstarken Cuxhavener. Bereits in den ersten fünf Minuten mussten einmal der Pfosten und einmal Keeper Mario Elberling retten, in der 12. Spielminute war es aber soweit: Die MTV-Defensive verpasste gleich mehrfach zu klären, Joscha Kuczorra bestrafte diese Nachlässigkeit mit der Gästeführung.

Sebastian Wöhlkens baute die Führung nach einer knappen halben Stunde weiter aus (32.), erst danach wachten auch die Hausherren allmählich auf. Ein Treffer von Kevin Lüdemann wurde wegen Handspiel noch zurückgenommen (38.), Anfang der zweiten Hälfte fiel dann aber doch der der Anschlusstreffer: Christian Holldorf bediente nach einem Ballgewinn den eingewechselten Niko Sperl, der traf mit einem strammen Schuss von der Strafraumkante (50.). Die Hoffnungen auf ein Comeback zerschlugen sich aber nur fünf Minuten später. Ein Cuxhavener Doppelschlag binnen 60 Sekunden, bei dem die Bokeler zweimal vergeblich auf einen Abseitspfiff gewartet hatten, entschied die Partie frühzeitig. Das Spiel war somit gelaufen, allerdings musste sich der Bokeler Anhang in der Schlussphase auch noch über zwei weitere Gegentreffer ärgern.