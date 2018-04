Trennten sich mit einem Remis: Nordsodes Rene Lütjen (oben) und der am Boden liegende Worpsweder Patrick Wellbrock. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die SG Platjenwerbe befindet sich auf dem besten Wege, dem designierten Meister der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz, 1. FC Osterholz-Scharmbeck, in die Kreisliga zu folgen. Während der Klassenbeste beim 3:2 über den SV Nordsode den 19. Sieg im 20. Spiel einfuhr, distanzierte Platjenwerbe den SV Grün-Weiß Beckedorf im Spitzenspiel mit 3:1. Der SV Arminia Freißenbüttel landete mit einem 4:0-Triumph beim TSV Worphausen den ersten Erfolg im Jahr 2018 und darf nun sogar wieder vom Aufstieg träumen.

SV Nordsode – FC Worpswede II 2:2 (1:1): Ein ungewohnter Fehler von SV-Schlussmann Dennis Dahling bescherte den Gästen das Führungstor. Nach einem Foul an Dustin Moltzahn glich Marc Barkowski jedoch per Strafstoß zum 1:1 aus. Im Anschluss an das 2:1 von Winterneuzugang Phillip Schmitz vergaben die Gastgeber gleich mehrere Großchancen zur Vorentscheidung. „Dass wir dann in der 92. Minute das 2:2 kassierten, war natürlich besonders ärgerlich“, sagte Nordsodes Coach Hartmut Hinck.

TSV Dannenberg II – TuSG Ritterhude III 5:3 (4:0): „Nach guten ersten 50 Minuten haben wir für 15 Minuten keinen Fußball mehr gespielt“, stellte TSV-Co-Trainer Thomas Barth fest. Die meisten der fünf Dannenberger Treffer seien gut herausgespielt gewesen, auch wenn TuSG-Keeper Michael Lieckfeldt nicht immer den sichersten Eindruck dabei hinterlassen habe. „Erst nach den drei Toren für unseren Gegner haben wir uns wieder auf das Passspiel konzentriert und den Vorsprung clever über die Runden gebracht“, betonte Barth.

SV Beckedorf – SG Platjenwerbe 1:3 (1:1): „Ohne die beiden individuellen Fehler von mir hätte das Spiel auch mit einem 1:1 ausgehen können“, zeigte sich SV-Spielertrainer Wahe Airapetian selbstkritisch. Vor allem das 3:1 von Jan Herfordt kreidete er sich an. „Wie bereits im Hinspiel habe ich dabei einen Ball zu kurz zurückgeköpft“, berichtete Airapetian. Aufgrund der größeren Anzahl der Chancen im zweiten Durchgang sei der Platjenwerber Sieg in einem sehr unterhaltsamen Match aber verdient gewesen.

TV Axstedt – TSV Steden 1:6 (1:3): „Wir waren platt von den vielen vorausgegangenen Spielen“, teilte TV-Coach Dieter Dering mit. Die Stedener seien insgesamt viel aggressiver in die Zweikämpfe gegangen. „Bei uns war dagegen nach dem Sieg in Freißenbüttel die Luft raus“, bedauerte Dieter Dering. Nach einem Foul an Winterneuzugang Janik Balke, der den zum TSV Düring abgewanderten Goalgetter Daniel Butzke ersetzen soll, markierte Cord Puckhaber zumindest das Ehrentor für die Hausherren zum 1:3.

TSV Sankt Jürgen – SFR Heilshorn 0:9 (0:5): Bereits nach 120 Sekunden tankte sich SFR-Goalgetter Dominik Sievers auf der linken Seite durch und schob zum 1:0 in die rechte Ecke ein. „Dominik hat auch ein gutes Spiel gemacht“, lobte Heilshorns Trainer Mirko Sass seinen Angreifer. Außerdem hob er die starke Vorstellung seines Verteidigers Daniel Lenk hervor, der diese auch mit dem 8:0 krönte. Nach einem Foul von TSV-Torwart Alik Goldschmitt an Sievers verpasste Steffen von Oehsen per Elfmeter das 10:0.

1. FC Osterholz-Scharmbeck – SV Garlstedt 3:2 (1:1): FCO-Übungsleiter Frank Wätjen zweifelte die Berechtigung des Handelfmeters an, den David Herbst zum 2:3 nutzte: „Den hätte ich nicht gegeben.“ Daniel Rhodin sei die Kugel unabsichtlich vom Oberschenkel an den angelegten Arm gesprungen. In der Schlussphase verhinderte das Aluminium den Ausgleich für die sich tapfer wehrenden Gäste. Hilko Kaum bereitete das 1:1 für das Heimteam von Leon Meyer mustergültig vor. Per Kopf erzielte Tammo Hauft das 2:1.

TSV Worphausen – SV Arminia Freißenbüttel 0:4 (0:2): „Worphausen hat einen rabenschwarzen Tag erwischt“, urteilte Freißenbüttels Coach Martin Wohltmann. Dem Gast kam es natürlich auch zugute, dass dieser nach dem frühen Platzverweis gegen Nils Mehrtens mehr als 70 Minuten in Überzahl agieren durfte. „Mit ein bisschen mehr Entschlossenheit hätten wir auch noch wesentlich höher gewinnen können“, versicherte Martin Wohltmann. Aber nicht zuletzt Aushilfstormann Luca Schlobohm hielt die Schlappe in Grenzen.