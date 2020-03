Fußball Kreisliga Osterholz TSV Eiche Neu Sankt Jürgens Torwart Marcus Schlösser (Karsten Hollmann)

Bornreihe/Neu St. Jürgen. Als Nachfolger von Julian Gelies übernimmt Enrico Berneking zum 1. Juli bekanntlich den Part des Trainers beim Fußball-Kreisligisten SV Blau-Weiß Bornreihe II. Marcus Schlösser heuert nach der Sommerpause als Co-Trainer bei der Landesliga-Reserve an. Tarek van Eckeveld macht bei den „Moorteufeln“ den Weg aus freien Stücken als Co-Trainer frei. Schlösser kündigte bereits vor der Entscheidung für den Co-Trainer-Part in Bornreihe seinen Rückzug als Torwart des TSV Eiche Neu St. Jürgen an.