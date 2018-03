Wallhöfens Thorsten Klindworth (vorne, hier im Laufduell mit Pennigbüttels Tobias van Bree) musste bereits in der ersten Halbzeit mit einer Verletzung vom Feld. (Tobias Dohr)

Pennigbüttel. Der TSV Wallhöfen hat ein beeindruckendes Lebenszeichen im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 gesendet. Der Tabellenletzte setzte sich überraschend beim SV Komet Pennigbüttel mit 3:1 (2:0) durch. Das reichte zwar noch nicht, um die Rote Laterne abzugeben, aber das Team von Trainer Oliver Schilling machte ganz klar deutlich, dass es sich noch lange nicht aufgegeben hat.

„Meine Mannschaft muss begreifen, dass sie auch Gegner wie Wallhöfen nicht mal eben im Vorbeilaufen bespielen kann“, ärgerte sich Pennigbüttels Coach Marco Meyer hinterher über die fehlende Einstellung seiner „Kometen“. Die war besonders in der ersten Halbzeit bei den beiden Gegentreffern ganz deutlich zum Vorschein gekommen. Zwar hatten die Hausherren von Beginn an ein klares Plus in Sachen Ballbesitz und beschäftigten die Wallhöfener zumeist in deren eigener Hälfte. Doch bei den schnellen Kontern der Gäste agierte der Favorit viel zu sorglos.

Beispielsweise beim 1:0-Führungstreffer durch Luca Mischnick. Über drei Stationen ließen die Wallhöfener zuvor den Ball durchs Mittelfeld laufen, ohne dass ein Pennigbütteler Spieler ernsthaft dazwischen ging. Mischnick hämmerte das Leder schließlich aus zentraler Position aus 20 Metern mit einem tollen Distanzschuss direkt in den Torwinkel. SV-Schlussmann Philip Bötjer, der diesmal den Vorzug vor Ole Pasbrig erhalten hatte, war chancenlos. Gleiches traf auch auf das 2:0 zu, dem eine tolle Einzelleistung des überragenden Mischnick vorausgegangen war.

Der 18 Jahre alte Stürmer ließ der Reihe nach Oleg Zelesov, Stefan Hobbie, Marvin Eberhards und Tobias van Bree stehen und schob den Ball dann überlegt ins kurze Eck. „Wir haben zweimal komplett körperlos verteidigt. Das geht so natürlich gar nicht“, ärgerte sich „Kometen“-Coach Meyer, der schon nach dem 0:1 taktisch umgestellt hatte. Rene Thiel, der zunächst als Innenverteidiger begonnen hatte, wechselte nun nach vorne. Der Altstar war es dann auch, der zwei der insgesamt drei guten Chancen der Pennigbütteler in Halbzeit eins vergab. Kurz vor der Pause setzte zudem Konstantinos Katsanos einen Lupfer auf die Latte.

Zur zweiten Hälfte brachte Marco Meyer dann mit Fabian Kauf und dem zunächst auf der Bank sitzenden Kapitän Rafael Monsees noch mehr Offensivpower in die Partie. Und das machte sich sofort bemerkbar. Besonders Monsees kurbelte das Spiel über rechts nun an. Der SV-Mannschaftsführer war es auch, der in der 50. Minute den Elfmeter zum Anschlusstreffer herausholte. Alexander Kück hatte ziemlich übermotiviert im eigenen Sechzehner zu einer Grätsche angesetzt. Jens Wöltjen verwandelte sicher zum 1:2.

Nach diesem Treffer verlagerte sich das Spielgeschehen komplett in die Wallhöfener Hälfte. Die Gäste konnten fast 20 Minuten lang nicht einmal mehr einen Entlastungsangriff starten, hechelten Gegner und Ball von links nach rechts hinterher. Das allerdings taten sie mit riesiger Leidenschaft und unbändigem Willen. Gina Luka Muskee war dabei als zentraler Mittelfeldmann der Turm in der Schlacht, riss seine Nebenleute immer wieder mit. Die Pennigbütteler hatten durch einen Kopfball von Stefan Hobbie und einen Freistoß von Marvin Eberhards zwar noch gute Möglichkeiten, konnten aus ihrem klaren Übergewicht aber letztlich viel zu wenig gefährliche Aktionen im gegnerischen Sechzehner erzwingen.

Als die Lücken immer größer wurden, setzte das Schilling-Team in der Schlussphase auch wieder vermehrt zu eigenen Kontern an. Nachdem Alexander Kück noch eine Riesenchance freistehend vergeben hatte, machte es Patrick Hirsch im Anschluss an eine der seltenen Ecken dann besser. Aus spitzen Winkel hämmerte der Offensivmann das Spielgerät sehenswert in den Torgiebel – und machte damit den ersten Wallhöfener Punktspielsieg seit dem 24. September 2017 perfekt.

„Ich habe am Ende ganz schön gezittert, aber wir haben das heute taktisch ganz gut gemacht und hatten insgesamt auch die besseren Chancen. Deshalb finde ich, ist unser Sieg am Ende nicht völlig unverdient“, resümierte ein erleichterter Wallhöfener Trainer Oliver Schilling.