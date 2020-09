Vereinswappen TSV Wallhöfen (Frei)

Die Fußball-Saison steht in den Startlöchern. Am kommenden Wochenende sollen in ganz Niedersachsen die ersten Punktspiele angepfiffen werden. Auch in der Kreisliga Osterholz, die im Gegensatz zu vielen anderen Ligen als einheitliche Staffel ausgetragen wird, geht es wieder los. In unserem zweiten Teil der großen Saisonvorschau liegt der Fokus auf den acht Teams, die von den meisten in der unteren Tabellenhälfte erwartet werden.

TSV WALLHÖFEN

Die Waldstadion-Kicker sind dafür prädestiniert, als Aufsteiger für frischen Wind zu sorgen. Mit erfahrenen Kräften gehen die Schwarz-Weißen das Abenteuer an.“Von der Spielstärke her sind wir in der Kreisliga richtig. Wir wollen gemeinsam ein gutes Resultat schaffen, aber es ist noch viel Luft nach oben“, merkt Trainer Denis Stelljes an. Mit Andreas Boger steht ein Knipser im Kader, der auch in der Kreisliga regelmäßig treffen sollte. „Andreas kann mit seiner Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit ein Spiel entscheiden. Außerdem ist er menschlich ein toller Typ, versucht immer alles für die Mannschaft zu geben“, lobt Stelljes. 25 Saisontore in der abgebrochenen Serie 19/20 weisen auf die ausgeprägten Vollstreckerqualitäten von Andreas Boger hin.

Im Titelkampf sind für den Coach der SV Lilienthal-Falkenberg, SV Blau-Weiß Bornreihe II und die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf hoch anzusiedeln. „Lilienthal und Bornreihe II haben generell sehr gute Spieler sowie einen großen Kader und werden Ausfälle gut kompensieren können, was wichtig für eine Saison ist, um oben mitzuspielen. Wörpedorf ist sehr spielstark nach vorne und zählt für mich als Geheimfavorit“, urteilt der TSV-Coach. Die Neuzugänge sorgten dafür, dass der Meister der Vorsaison in der Breite besser besetzt ist. „Mit den Neuzugängen bin ich sehr zufrieden. Sie haben sich alle sehr gut integriert in die Mannschaft“, bekundet Denis Stelljes.

BARISSPOR

Mit einem Handicap sieht sich der Coach des Rangzehnten der abgebrochenen Saison 19/20 konfrontiert. Der Kader ist mit 16 Spielern ausgesprochen klein. „Das wird richtig schwer“, ist Halil Ölge bewusst, dass die dünne Personaldecke zum Bumerang für die Mannschaft werden könnte. Mit Ünal Coskun (zum Bezirksligisten TuSG Ritterhude) meldete sich ein gestandener Spieler beim Verein ab. Hatip Avanas, Delgesh Azez und Mustafa Ölge verließen die Schwarz-Weißen mit unbekanntem Ziel. Mit Abdullah Genc heuerte bei Barisspor ein Flüchtling an. „Er braucht Spielpraxis und Kondition“, muss Halil Ölge Geduld aufbringen.

Rahmi Bayrak und Ibrahim Omar steigen nach einer Fußballpause wieder ein. Mittelfeldakteur Aziz Al Simo stieß vom ATS Buntentor zum Kreisstadtverein. Trainersohn Denis Ölge soll die Fäden ziehen. „Den kannst du überall hinsetzen“, baut Halil Ölge auf seinen vielseitig verwendbaren Spieler. Mit einem einstelligen Tabellenplatz hat der Trainer angesichts der dünnen Spielerdecke ein hohes Saisonziel ausgerufen. Der Barisspor-Coach erwartet den SV Lilienthal-Falkenberg und den SV Aschwarden in der Tabelle weit vorne. „Bornreihe II darf man auch nicht vergessen“, rechnet Halil Ölge im Titelkampf unter anderem auch mit der Moorteufel-Reserve.

VSK OSTERHOLZ-SCHARMBECK II

Mit ein wenig Bewegungstherapie und ein bisschen Spaß-Fußball überbrückten die Kreisstädter die schwierige Zeit inmitten der Coronakrise. Trainer Kay Edmüller steht davor, einen Umbruch zu begleiten. „Wir haben den Kader gut umgewühlt und schaffen damit die Basis für das nächste Jahr“, erklärt der Reservecoach zu den personellen Veränderungen im Spieleraufgebot. Unterm Strich wurde die Mannschaft durch die Personalwechsel sogar verjüngt. Mit Martin Raschen, der jahrelang im VSK-Nachwuchsbereich arbeitete, steht Kay Edmüller künftig neben Lorenz Gehrmann ein zusätzlicher Co-Trainer zur Verfügung. Mit Adnane Babi und Mirko Grimm plagten sich zuletzt zwei Akteure mit einer Blessur herum. „Sie brauchen noch Zeit, bis sie wieder voll im Saft stehen“, deutete Kay Edmüller an. Mit einem einstelligen Tabellenplatz verfolgt die VSK-Zweitformation, die im Kreisliga-Klassement der Vorsaison 19/20 auf Rang elf landete, ein ehrgeiziges Saisonziel. Ganz oben in der Tabelle ist für den Reservetrainer überhaupt kein ganz heißer Titelkandidat auszumachen. „Ich sehe gar keine Favoriten. Irgendwie kann jeder einmal oben sein“, geht Kay Edmüller für die neue Serie von einem spannenden Meisterschaftskampf aus.

FC HAMBERGEN II

Nach dem Abgang des Langzeittrainers Gero Thiel hat bei der Zebra-Reserve spätestens mit der Saisonvorbereitung eine neue Zeitrechnung begonnen. Für den 34-jährigen Marc Monsees (zuvor Torhüter bei der SG Ohlenstedt/Garlstedt) ist es die erste Bewährungsprobe als Übungsleiter. „Die Spieler haben alle sauber mitgezogen“, zog der Neu-Trainer eine zufriedene Bilanz der Vorbereitung. Monsees erwartet von seinen Spielern vor allem, dass sie sich gegenseitig auf dem Platz hochpushen. „Ich will ein paar neue Ideen mit reinbringen“, verfolgt der Reservecoach ein weiteres Ziel.

Bei aller Zurückhaltung in der kniffligen Corona-Zeit geht es dem Übungsleiter um einen hohen Spaßfaktor. „Hoffentlich können sich die Spieler auf dem Platz bald endlich wieder so richtig austoben“, findet der Coach. Mit Jonas Blank lag zuletzt ein Routinier mit einer Muskelblessur auf Eis. Bei der Titelvorhersage plagen den Trainer leichte Zweifel. „Ich bin mir da nicht so sicher. Lilienthal und Wörpedorf sind für mich am breitesten aufgestellt. Es kann aber durchaus wieder eine Überraschungsmannschaft geben wie Löhnhorst letzte Saison“, prognostiziert Monsees.

SV NORDSODE

Mit Marco Miesner verpflichteten die Grün-Weißen einen Trainer, der sich in der Kreisliga Osterholz bestens auskennt. Bereits beim TSV St. Jürgen und bei der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf stand der Übungsleiter auf der Kommandobrücke. Zudem blickt Marco Miesner auf viele Schiedsrichtereinsätze in der Beletage des Kreises zurück. „Die Mannschaft muss sich erst finden und sich an mich gewöhnen. Es geht nur um den Nicht-Abstieg“, findet der neue Coach klare Worte. Justin Ahrens, Felix Reschka und Christopher Schmitz warfen zuletzt eine Verletzung etwas zurück. Gerade Schmitz, der an einem guten Tag Gegenspieler wie Slalomstangen abschütteln kann, zählt mit zu den Schlüsselspielern.

„Wir müssen über den Kampf kommen“, erwartet Marco Miesner von seinen Spielern neben Disziplin und Kameradschaft vor allem viel Einsatz auf dem Platz. Mit Dennis Dahling und Sören Meyer kann der Trainer im Tor zwischen zwei Torhütern wählen. „Sören Meyer ist auch gut dabei“, baut der Übungsleiter darauf, dass sich seine Torleute gegenseitig leistungsmäßig hochschaukeln. Der SV Lilienthal-Falkenberg und die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf sind für den Neu-Coach erste Anwärter auf den Titelgewinn. „Lilienthal hat einen großen Kader mit jungen, hungrigen Leuten. Die Wörpedorfer sind schon ewig zusammen, kennen sich aus dem Effeff“, urteilt Marco Miesner.

VFR SEEBERGEN/RAUTENDORF

Vergeblich hielt der Aufsteiger in der Sommer-Wechselperiode Ausschau nach einem gestandenen Torhüter. Beim Vizemeister der Serie 19/20 nahmen zuletzt mit Nico Cuber und Frederik Gleich gelernter Feldspieler den Part zwischen den Pfosten ein. Die Offensivabteilung besitzt das Leistungsvermögen, um den Verein in ein ruhiges Fahrwasser der Kreisliga Osterholz zu führen. Dies auch trotz des Handicaps, dass mit Civan Ertem (15 Saisontore) der nach Moritz Grotheer (19 Treffer) erfolgreichste Torschütze das Team nach einem Umzug nach Westfalen verlassen hat. „Civan ist als Spielertyp nicht eins-zu-eins zu ersetzen. Mit Felix Ambrosi haben wir das Glück, dafür einen offensiven Spieler zu präsentieren“, hebt Olaf Tscherner hervor.

Die Offensive gilt als die Trumpfkarte der Mannschaft. „Sie ist unsere Stärke und auf viele Schultern verteilt“, sagt Tscherner. Der Trainer setzt vor allem den Teamspirit ganz oben an. „Wir sind eine ganz gute Einheit“, strahlt Olaf Tscherner Zuversicht aus. Im Meisterschaftskampf hat der Coach einen Lokalkonkurrenten voll auf dem Zettel. „Lilienthal ist von den Leuten her immer ein Titelkandidat. Es wird oben ein enges Rennen“, prognostiziert er. Der Klassenverbleib ist für den Coach das Saisonziel, auf das beim Klassenneuling alles ausgerichtet ist.

TSV WORPHAUSEN

Für die Akteure von der Querreihe heißt es, sich im neuen Spieljahr etwas umzustellen. „Die Kreisliga ist natürlich ein ganz anderer Schnack, eine echte Herausforderung. Wir müssen uns auf ein viel schnelleres Spiel einstellen“, erklärt Aufstiegstrainer Alexander Pulliam. Immerhin gehen die Grün-Weißen die Bewährungsproben mit einem eingespielten Kollektiv an. Die Worphauser freuen sich auf viele Derbys. Die Gegner SV Lilienthal-Falkenberg, TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, TSV Dannenberg, VfR Seebergen/Rautendorf und TSV Eiche Neu St. Jürgen liegen mehr oder weniger um die Ecke. „Wir sind als Dritter glücklich aufgestiegen. Die Mannschaft hat es aber als Herbstmeister und Pokal-Halbfinalist absolut verdient“, meint Pulliam.

Mit Justin Kämna (Neuzugang vom SV Lilienthal-Falkenberg II) und Tobias Geisler-Knickmann buhlen nun zwei Torhüter um einen Stammplatz zwischen den Pfosten. Zuvor stand mit Luca Schlobohm im Notfall ein etatmäßiger Innenverteidiger im Tor. Im Titelrennen traut der Trainer dem SV Lilienthal-Falkenberg und dem SV Blau-Weiß Bornreihe II allerhand zu. „Lilienthal-Falkenberg hat auch nach dem Abgang von Nils Koehle noch viele gute Einzelspieler. Bornreihe II habe ich auf dem Zettel, weil sie grundsätzlichen guten Fußball spielen und mit Christian Roschen einen erfahrenen Spieler dazu bekommen haben“, findet der TSV-Coach.

1. FC OSTERHOLZ-SCHARMBECK

Das Trainergespann Michael Bonacker, Arne Heitmann und Rick Trimborn steht vor einer Herkulesaufgabe. Der 14. der abgebrochenen Saison kassierte in den absolvierten 15 Punktspielen 19/20 satte 72 Gegentreffer. Mit Daniel Rhodin verabschiedete sich nun noch der vermeintliche Abwehrchef. „Die Mannschaft ist in einer sehr guten Verfassung. Die Spieler sind heiß auf mehr“, gibt sich Michael Bonacker zuversichtlich. Mit einer taktischen Umstellung von Vierer- auf Dreierkette wollen die Kreisstädter ihren Gegnern auf dem Rasen begegnen. Marian Gabrielczyk, Marvin Linne und Thomas Podstawski mussten zuletzt verletzungsbedingt kürzertreten.

„Christian Strasser ist fleißig wie eine Hummel“, lobt Michael Bonacker seinen Routinier. Der 1. FCO ist für Michael Bonacker eine Herzensangelegenheit. Als Spieler und Trainer. Wiederholt wurde der Weinrote während seiner Auszeit gefragt, wann er auf die Trainerbank zurückkehren würde. Nach dem überraschenden Rücktritt von Rolf Bauer konnte der Verein Vollzug melden. Der Titelkampf ist für den Trainer-Rückkehrer kein großes Thema. „Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wir wollen unter die ersten zehn Mannschaften kommen“, teilte er mit.

Weitere Informationen

TSV Wallhöfen

Abgang: Mike Zimmermann (TV Gut Heil Axsetdt )

Zugänge: Jelto Gerken, Christoph Wittmershaus (beide VSK Osterholz-Scharmbeck II), Björn Struwe (SV Blau-Weiß Bornreihe III), Niclas Busch (SV Arminia Freißenbüttel), Hussein Omar (Barisspor), Kevin Satzinger (eigene Jugend )

Restkader: Yannik Ahrens, Stephan Adam, Maaz Adam Osman, Sergej Baitler, Andreas Boger , Johann Boger, Marc Bullwinkel, Vitalij Ermisch, Felix Gartelmann, Raimon Gusek, Yasin Gül, Andre Hoffmann, Alexander Kistner, Pascal Lüllmann, Julian Monsees, Marius Vajen, Sascha Wild, Waldemar Zorcenko,

Trainer: Denis Stelljes

Saisonziel: unter die ersten acht Mannschaften

Titelfavoriten: SV Lilienthal-Falkenberg, SV Blau-Weiß Bornreihe II, TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf

Barisspor

Abgänge: Ünal Coskun (TuSG Ritterhude), Mazlum Alpboga (BSC Hastedt), Siraj Mahmoud (TSV Barrien), Delgesh Azez, Hatip Avanas, Mustafa Ölge (alle Ziel unbekannt)

Zugänge: Aziz Al Simo (ATS Buntentor), Abdullah Genc (Flüchtling), Rahmi Bayrak, Ibrahim Omar (beide zuletzt pausiert)

Restkader: Samir Mahmoud, Rüzgel Al, Farj Alali, Albert Ahmidouch, Sehmus Coskun, Ahmed Haji, Ali Kawa, Ahmed Mahmoud, Ali Matar, Denis Ölge, Ali Özalp, Ismail Tasyer

Trainer: Halil Ölge

Co-Trainer: Mahmoud Matar

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Titelfavoriten: SV Lilienthal-Falkenberg, SV Aschwarden

VSK Osterholz-Scharmbeck II

Abgänge: Malte Apsel, Hauke Sewtz (beide Ziel unbekannt), Jelto Gerken, Christoph Wittmershaus, Alexander Kistner (alle TSV Wallhöfen), Moritz Helmke, Jannik Haslop (eigene Erste), Noah Müller (SV Blau-Weiß Bornreihe II), Thierno Barry, Florijan Boneshta, David Wegner, Dimitri Wegner, Waldemar Hamburg (alle eigene Dritte), Mirko Apsel, Luca Hanuschek (beide SV Arminia Freißenbüttel)

Zugänge: Till Gerken (TuSG Ritterhude), Björn Husmann, Maximilian Dohme (beide eigene Erste), Justin Hoff (zuletzt pausiert)

Restkader: Pelle Buschmann, Daniel Ryabko, Adnane Babi, Max Bünning, Stefano Curione, Mirko Grimm, Julien Janz, Shane van Osten, Tammo Sense, Jan Tapking, Mika Lascheit, Christian Schmidts, Alexander Sieve

Trainer: Kay Edmüller

Co-Trainer: Lorenz Gehrmann, Martin Raschen

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Titelfavoriten: TSV Wallhöfen, SV BW Bornreihe II

FC Hambergen II

Abgänge: Dennis Bullwinkel (Alte Herren), Eric Thiel (DJK Novesia Neuss), Rene Wendelken, Joshua Otten, Tim Flathmann (jeweils aufgehört), Marcel Döhren, Eric Stecking (beide Studium), Tim Brandhorst, Marvin Hirdler (jeweils Pause)

Zugang: Timon Zehner (TSV Steden/Hellingst)

Restkader: Jonas Blank, Finn Claßen, Jan-Henrik Gantzkow, Cedric Gernand, Philip Harms, Tim Harms, Philip Heidkämper, Ben-Leon Heyl, Eric Hohnwald, Jason Kuhlmann, Tjorben Kuls, Arne Meyerhoff, Jascha Monsees, Paul Persdotter, Timon Pretzel, Myron-Paul Reinberger, Philip Ruessmeier, Tjark Steljes, Tjark Thiel, Björn Wendelken, Sergej Wild, Bent Ziegler, Karsten Zimmermann

Trainer: Marc Monsees

Co-Trainer: Timo Rose

Saisonziel: freudiger, motivierter und positiver Saisonstart nach der langen Pause, Verbesserung des 13. Tabellenplatzes zur Vorsaison

Titelfavoriten: SV Lilienthal-Falkenberg, TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf

SV Nordsode

Abgang: Gerrit Schröder (TSV Steden/Hellingst)

Zugänge: Luca Fuggetta, Felix Reschka (beide TSV Steden/Hellingst), Andres Grabau (aus Hamburg), Max Müller (SV Blau-Weiß Bornreihe U19)

Restkader: Dennis Dahling, Sören Meyer, Justin Ahrens Justin, Marvin Berkmann, Jannis Grochau, Sebastian Göde, Andreas Heidkämper, Marcel Hellwege , Till-Leon Janning, Paskal Monsees, Dustin Moltzahn, Nico Postler, Carsten Schnackenberg, Phillip Schmitz, Christopher Schmitz, Yannick Seewing, Jared Teetz, Lukas Wallbaum

Trainer: Marco Miesner

Co-Trainer: Jörg Engelken

Saisonziel: Nicht-Abstieg

Titelfavoriten: TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, SV Lilienthal-Falkenberg

VfR Seebergen/Rautendorf

Abgänge: Civan Ertem, Ilwan Ertem, Walat Ertem (alle Umzug nach Westfalen), Kevin Nagel (1.FC Osterholz-Scharmbeck II), Adrian Bern (FC Badenermoor), Sebastian Sohn (TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf)

Zugänge: Felix Ambrosi (FC Worpswede), Leonard Köster (SV Lilienthal-Falkenberg II), Petje Radtke (zuletzt pausiert), Mike Seelow, Jonny Behrens, Fin Gunkel (alle eigene Reserve)

Restkader: Nico Cuber, Adnan Alija, Fynn Deminatus, Azad Ertem, Frederik Gleich, Moritz Grotheer, Roman Klee, Nils Köster, Tjark Lohmann, Thade Oldenburger, Tilman Paul, Lukas Rodenburg, Sabri Sardas, Benedikt Spitzer, Davut Teyyar, Umut Topcu, Ahmet Zirek

Trainer: Olaf Tscherner

Co-Trainer: Michael Lohmann

Saisonziel: Klassenerhalt

Titelfavorit: SV Lilienthal-Falkenberg

TSV Worphausen

Abgänge: Christian Roschen (SV Blau-Weiß Bornreihe II), Sebastian Jaskulka (Laufbahnende)

Zugänge: Justin Kämna, Tristan Stelter (beide SV Lilienthal-Falkenberg II)

Restkader: Tobias Geisler-Knickmann, Kai Behrens, Jörn Böschen, Sebastian Bonk, Dario Cvejtinovic, Fabian Geisler-Knickmann, Tim Geisler-Knickmann, Marco Hirsch, Niklas Knaack, Christian Kolm, Alexander Langen, Enrico Mastmeyer, Lucas Mastmeyer, Nils Mehrtens, Florian Meyer, Henrik Mittelhäußer, Marvin Pein, Luca Schlobohm, Justin Schnaars, Darius Schupp, Aaron Stelljes, Nico Stelljes, Maximilian Thiel

Trainer: Alexander Pulliam

Co-Trainer: Fabian Roschen

Saisonziel: Klassenerhalt

Titelfavoriten: SV Lilienthal-Falkenberg, SV Blau-Weiß Bornreihe II

1. FC Osterholz-Scharmbeck

Abgänge: Dominik Grimm (SV Vorwärts Buschhausen), Daniel Rhodin, Damian Joost (beide haben aufgehört), Dominik Sievers (Sportfreunde Heilshorn)

Zugänge: Simon Yarbakhti (eigene Reserve), Sascha Högemann (Neurönnebecker TV), Jan Christian Hansen (SG Birkenhördt /Vorderweidenthal II, Südpfalz West )

Restkader: Marian Gabrielczyk, Marvin Alter, Niklas Beckmann, Steven Brauckmüller, Tammo Hauft, Reinhold Heinrich, Hilko Kaum, Timon Köster, Daniel Lenk, Jannik Lindemann, Marvin Linne, Christof Podstawski, Thomas Podstawski, Felix Schliephake, Dominik Staub, Christian Strasser, Christian Uhlhorn, Amin Wahedi

Trainer: Michael Bonacker, Arne Heitmann, Rick Trimborn

Saisonziel: Platz zehn

Titelfavoriten: keinen Angaben