Katharina Wrieden (links) spielt auch nach dem Abstieg bei der TuSG, während Bianca Hampel kürzer tritt. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Ein alter Hase ist raus, ein junger Hüpfer neu dabei. Am Sonnabend (14 Uhr) eröffnet die TuSG Ritterhude die neue Saison der Tischtennis-Verbandsliga der Damen und geht dabei mit leicht verändertem Team zu Werke. Ausgerechnet zum Auftakt kommt mit dem SV Werder Bremen gleichwohl einer der härtesten Konkurrenten im Aufstiegsrennen in die Riesturnhalle. Dabei wird die erst 15-jährige Katja Schneider ihr Debüt für die Hammestädterinnen feiern. Das Abenteuer Oberliga war für die TuSG in der vergangenen Spielzeit nur in der Hinserie eine Erfolgsstory. Im Frühjahr hielt man dem Druck nicht stand und verpasste den Klassenerhalt am Ende doch recht deutlich. Trotzdem erlitten die Ritterhuderinnen im Anschluss keinen echten personellen Aderlass. Lediglich Bianca Hampel, die immer wieder mit Schulterproblemen zu kämpfen hat, tritt ein wenig kürzer und schlägt zukünftig in der zweiten Mannschaft (Landesliga) auf. Dadurch steht die Angriffsspielerinnen aber weiterhin als „Edel-Jokerin“ zur Verfügung.

Hampels Platz im Team nimmt die Nachwuchshoffnung Katja Schneider ein, die vom Elsflether TB im Sommer an die Hamme gewechselt war. In der abgelaufenen Saison machte die Rückhandspezialistin mit einer beachtlichen 38:11-Bilanz im oberen Paarkreuz der Landesliga Weser-Ems auf sich aufmerksam und avancierte damit zur zweitbesten Spielerin überhaupt. Ihre Klasse stellte Schneider bereits wieder am vergangenen Wochenende unter Beweis, als sie sich für die niedersächsische Landesrangliste der Mädchen qualifizierte. Für ihre Premierensaison im TuSG-Dress schlägt der Neuzugang erst mal leise Töne an: „In erster Linie möchte ich Spaß haben und viel lernen. Es wartet eine neue Liga mit vielen unbekannten Gegnerinnen auf mich. Wenn dann letztlich ein positives Einzelergebnis herausspringt, wäre ich sehr zufrieden.“

Schneider wird in der Mannschaft die Position vier bekleiden. Das obere Paarkreuz bleibt hingegen unverändert. Neben Mannschaftsführerin und Spitzenspielerin Katharina Wrieden geht wiederum die Topspin-Expertin Elisa Oerding für Ritterhude auf Punktejagd. Oerding wird studienbedingt jedoch nicht jede Partie mitmachen können, weshalb sich die TuSG dafür entschieden hat, zu fünft in die Saison zu gehen. An Position drei könnte Svenja Schmitt, die ligaweit den besten TTR-Eingangswert im unteren Paarkreuz besitzt, eine Bank darstellen. Das Team wird demnach durch die routinierte Silke Kästingschäfer komplettiert.

Neben der TuSG und Mitabsteiger SV Bawinkel gilt der Auftaktgegner Werder als Anwärter auf die Meisterschaft. Angeführt wird die Mannschaft von Tatiana Pokrovskaja, die lange Jahre das Aushängeschild des FSC Stendorf war und dort noch mit Katharina Wrieden zusammengespielt hatte.

Wrieden selbst ist vor einigen Wochen mit ihren Mannschaftskameradinnen wieder ins Training eingestiegen und fiebert nun dem wichtigen ersten Match entgegen: „Wir freuen uns jetzt einfach, dass es nach der monatelangen Sommerpause endlich wieder losgeht.“