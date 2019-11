Schütze eines ziemlich kuriosen Treffers beim 2:1 der VSK-Reserve: Tjerk Johannsen. (Tobias Dohr)

Landkreis Osterholz. Gregor Schoepe haucht der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf aktuell viel Selbstvertrauen in der Fußball-Kreisliga Osterholz ein. Der Trainer, der im Sommer Marco Miesner auf der Kommandobrücke abgelöst hat, feierte mit dem Bezirksliga-Absteiger einen 4:0-Kantersieg beim SV Aschwarden. Der SV Lilienthal-Falkenberg (4:0 gegen TSV Dannenberg) und der VSK Osterholz-Scharmbeck II (2:1 gegen SV Blau-Weiß Bornreihe II) sammelten jeweils auf heimischem Gefilde drei Punkte ein.

VSK Osterholz-Scharmbeck II – SV Blau-Weiß Bornreihe II 2:1 (0:0): Die Begegnung auf dem Gut-Heil-Platz hinterließ auch einen sichtlich zufriedenen Schiedsrichter. „Ich brauchte nur drei Ermahnungen aussprechen“, bekräftigte Heiko Junge (ASV Ihlpohl), der komplett ohne persönliche Strafen auskam. Mit gefühlten 30 Prozent Ballbesitz, so der Unparteiische, sprang für die VSK-Reserve ein Erfolgserlebnis heraus. Tarek Hinck brachte den deutlich spielbestimmenden Favoriten zunächst allerdings in Führung. Die Platzherren drehten den Spieß binnen kurzer Zeit um.

Carsten Bellmann stand beim 1:1-Ausgleich praktisch Spalier. Der Gäste-Schlussmann schoss dem VSK-Angreifer Tjerk Johannsen den Ball nach einem Rückpass in den Rücken. Das Spielgerät trudelte zur Verwunderung der Akteure ins Tor. Beim 2:1 wurde Carsten Bellmann von zwei Gäste-Verteidigern in seiner Abwehraktion etwas behindert. Der kleine VSK-Angreifer Jannik Haslop schlug aus der Uneinigkeit Kapital, indem er den Ball reaktionsschnell per Kopf über die Linie drückte. Mit den beiden Lucky-Punch-Toren stellte die VSK-Zweitformation den Spielverlauf im Duell der Reservemannschaften sichtlich auf den Kopf.

SV Lilienthal-Falkenberg – TSV Dannenberg 4:0 (0:0): Patrick Manig und Hassan Jaber trugen in der Vorsaison noch das Trikot des TSV Dannenberg. Im Derby der zuletzt enttäuschenden Mannschaften kannten die beiden Lilienthaler allerdings keine Gnade mit ihrem Ex-Klub. Patrick Manig reihte sich auf dem B-Platz sogar unter die Torschützen ein. Das klare Resultat täuschte jedoch etwas darüber hinweg, dass sich die Partie zu einem Geduldsspiel für die Schoofmoor-Kicker entwickelte. „Die Kondition hat es am Ende ausgemacht“, befand Hassan Jaber nach dem Derbysieg. Mit Serdar Sengül wechselte SV-Coach Hassan Jaber zur zweiten Halbzeit den Erfolg ein.

Serdar Sengül stach nach seiner Einwechslung als Joker noch doppelt. Kai Kansmeyer und Patrick Manig, der bereits das 1:0 aufgelegt hatte, schraubten das Resultat in der Endphase noch in die Höhe. Patrick Manig vollendete mit einem 20-Meter-Schuss genau in den Winkel. Dem Gast war der Ausfall von Tempo-Dribbler Sebastian Schriefer anzumerken. Dem Spiel der Grün-Weißen fehlte es etwas an Geschwindigkeit, um die SV-Verteidigung vor große Probleme zu stellen. Malik Raho und Kai Kansmeyer verdienten sich im SV-Mittelfeld eine Fleißnote.

SV Aschwarden – TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf 0:4 (0:2): Die Platzherren standen kaum auf dem Platz, als sie bereits einem 0:2-Rückstand hinterherliefen. „Wir haben die ersten Minuten komplett verschlafen. Es war ein absolut schlechtes Spiel von uns“, redete Trainer Sven Sohn nach Spielende Klartext. Bernhard Linnenbaum deckte bei seinen beiden frühen Kontertreffern Defizite in der SVA-Hintermannschaft auf (3./5.). Mehrfach kamen die Rot-Schwarzen über die volle Distanz schlecht in die Laufduelle und Zweikämpfe.

Die Quittung dafür bekamen die Deich-Kicker mit der ersten Heimniederlage der Saison. Benny Benaiges von Zatorski (Abstauber) und Torjäger Bjarne Schnakenberg (Abschluss ins lange Eck) dehnten den TSG-Vorsprung bis zum Abpfiff aus. „Die Jungs haben es wirklich fantastisch gemacht, waren fokussiert“, sprach Gäste-Coach Gregor Schoepe seinem Team ein Pauschallob aus. Thorsten Vethacke schrammte haarscharf am Ehrentreffer vorbei. Die TSG-Latte rettete beim Abschluss des ehemaligen Schwaneweders. Dem Gastgeber blieb zudem in einem verkorksten Heimauftritt mit etwas Glück selbst ein Eigentor gerade noch erspart.