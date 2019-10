Bezirksliga 3: „Wenn ich auf meine Nerven Rücksicht nehmen möchte, würde ich mir ein ruhiges Spiel wünschen, in dem wir souverän agieren und ohne Gegentore bleiben. Aber ich kenne meine Mannschaft und unsere Ausrichtung, da ist es schwer, meine Jungs zu bändigen“, sagt Eric Schürhaus, Coach des FC Hambergen, vor einem „der schwersten Auswärtsspiele der Liga“ beim TSV Bassen. „Wir hatten im bisherigen Saisonverlauf immer ein Spektakel, das wird sich sicherlich in diesem Spiel fortsetzen.“ Luka Muskee und Gerrit Hamdy könnten wieder in den Kader zurückkehren, dafür fallen Marco Tietjen (Mandelentzündung) und Paul Meyer (Schambeinprobleme) aus. „Trotz dessen spielen wir auch in Bassen auf Sieg“, so Schürhaus.

Sonntag, 15 Uhr, Bassen