Für Kinder und Jugendliche sind bald sogar wieder Spiele gegen andere Teams möglich. Der Fußball kommt wieder ins Rollen. (Björn Hake)

Ich bin einfach zu weit weg, das sage ich ganz deutlich. Wenn Fritz Keller diese Äußerung getätigt hat, muss man sagen, das ist ein No-Go. Das geht nicht. Da gibt es kein Vertun. Keller ist mal angetreten, um aufzuräumen und beim DFB Licht reinzubringen. Das ist ihm offensichtlich verwehrt geblieben. Aber ich kann nichts Genaues dazu sagen. Fritz Keller ist jetzt ein gutes Jahr im Amt. Ich habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt, ich war nur zweimal online dabei. Mehr kann ich nicht sagen, und es verbietet sich auch, mehr dazu zu sagen.

Nein, das war kein großes Thema. Man hat zwar die Schlagzeilen wahrgenommen, aber ich habe auch wegen der Corona-Pandemie zuletzt keinen gesehen. Ich habe zwar von einigen gehört, aber in den Gesprächen ging es mehr um interne Dinge und die Frage: Was glaubst du, wann können wir wieder auf die Plätze?

Ich würde sagen, nicht an der Basis, aber es wird ein Problem für den DFB werden. Sie wissen ja auch um die Europameisterschaft in sechs Wochen. Von der Seite her wird das nicht so einfach sein, weil es keine klaren Ansagen gibt. Dass es im DFB – in Anführungsstrichen – Grabenkämpfe gegeben hat, ist so ein wenig übermittelt, aber dazu kann ich nichts sagen. Das weiß ich nicht.

Ich kann mir das im Moment schlecht vorstellen. Ich gehe davon aus, er wird seine Äußerung im Affekt getätigt haben. Aber wer diese Worte in den Mund nimmt, muss auch mit den Konsequenzen rechnen. Wenn die Landesverbände – und so soll es ja gewesen sein – sich gegen Keller ausgesprochen haben, wird er nicht zu halten sein.

Ganz wichtig und überfällig. Man hat sich ja inzwischen belesen und mit der Coronaverordnung vertraut gemacht: Es gibt keinen Grund, warum Kinder bis zu 14 Jahren nicht draußen spielen sollten. Heute weiß man auch, dass der Kontaktfußball nicht als schwerwiegend für eine Übertragung angesehen wird. Also kämpfen wir schon länger darum, dass zumindest im kleinen Bereich die Kinder sich wieder bewegen dürfen und auch den schulischen und häuslichen Stress abladen können. Für die Kinder ist das eine extrem schlechte Zeit. Sie können zur Schule oder machen Homeschooling, aber sie können sich nicht einmal ein wenig auspowern, was jeder Erwachsene für sich auch braucht. Wir sind groß, wir können rausgehen, aber ein Kind möchte gerne in einer Gruppe Fußball spielen. In meinen Augen ist ein Training draußen möglich. Nur die Umkleiden müssen schließen. Man muss nach dem Spielen sofort nach Hause, was in der Winterzeit nicht machbar ist, aber jetzt im Frühjahr schon.

Rechtlich ist alles klar: Die Saison ist annulliert. Wir planen jetzt für die neue Saison, die ihren Ursprung im August hat, wenn wir hoffentlich spielen dürfen. Aber bis dahin wollen wir möglich machen, was möglich ist. Das sind eventuell Turniere auf Regionsebene. Irgendwas werden wir uns einfallen lassen. Wir wollten die Vorstandssitzung eigentlich erst nach Pfingsten (23./24. Mai, Anm. d. Red.) machen, aber vielleicht ziehen wir sie aus aktuellem Anlass jetzt auch vor.

Wenn Sie Fußballer sind, werden Sie wissen: Alle stehen in den Startlöchern, alle wollen raus ins Freie, alle wollen wieder auf den Platz. Wir werden das unterstützen und begleiten, das ist ganz klar. Wir werden versuchen, Spiele möglich zu machen.

Der Landkreis ist die politische Ebene. Wenn Stephan Weil es möglich macht, sind die Landkreise aufgefordert, das umzusetzen. Wenn der Landrat mir Bescheid sagt, ihr dürft wieder Fußball spielen, dann geht es los. Wir haben jetzt als Vorgabe den 10. Mai. Man muss sehen, wie der Landkreis Osterholz das umsetzen kann. Unsere Inzidenzzahlen liegen um die 60 herum. Wir wünschen uns schon, dass wir noch ein bisschen weiter runterkommen. Wenn es irgendwo Ausreißer gibt, sind alle anderen auch betroffen. Es ist abzuwarten, wann der Landkreis für uns das freigibt, aber wir stehen Gewehr bei Fuß, keine Frage.

Ich halte das im Moment noch für wenig praktikabel, ganz ehrlich. Das wird so noch nicht machbar sein. Es wird erst einmal wichtig sein, dass die Mannschaften wieder rauskommen und trainieren können. Sie werden dann auch ein bisschen Zeit brauchen, um wieder zueinander zu finden. Mit Sicherheit zwei Wochen, wenn nicht drei oder vier. Bei uns im Kreis haben Mannschaften gesagt: Wir möchten im Moment nicht spielen, unser Arbeitgeber legt auch Wert darauf, dass wir das nicht machen. Das ist durchaus verständlich. Und dann muss man auch an die Schiedsrichter denken, die natürlich auch ein persönliches Befinden haben und sagen: Eigentlich möchte ich nicht in einen Corona-Hotspot rein. Da sind also noch ein paar Unwägbarkeiten, die wir lösen müssen – und dann schauen wir, was möglich ist.

Wenn die Entwicklung so fortschreitet, wie sie jetzt ist, werden wir versuchen, mit einer normalen Saison zu planen. Wir halten die Staffeln klein, um alles machbar zu halten. Aber in die Glaskugel gucken kann keiner. Wenn man von den anderen Mutationen hört, ist das Wichtigste, dass wir erst einmal weiter impfen. Wir sind vorsichtig mit Prognosen. Aber wir sind bereit, sowohl im Spiel- als auch im Jugendausschuss. Dort wartet Helmut Schneeloch nur noch auf grünes Licht. Wir sind auch abhängig von der Politik. Zu sagen, wir können in Schwanewede spielen und in Lilienthal nicht, das geht nicht.

Das ist Kaffeesatzleserei. Wenn wir die momentane Situation sehen, können wir vorsichtig anfangen zu trainieren. Mehr noch nicht. Alles andere wollen wir gerne machen, aber wir müssen abwarten. Wenn ich das so höre, sind die Impfzentren gut ausgelastet. Das funktioniert alles gut. Lass noch den Mai und den Juni vorbeigehen – dann müsste eigentlich etwas möglich sein.

Die Hoffnung ist, dass wir spielen können. Aber ob wir überhaupt einen ausspielen können oder wir auslosen müssen wie im letzten Jahr, kann man jetzt noch nicht sagen. Ich habe noch nicht mit Ralf Müller (Vorsitzender des Spielausschusses, Anm. d. Red.) gesprochen, wie der Ausschuss darüber denkt oder was er in Vorbereitung hat. Wir haben uns verabredet, dass wir abwarten, wie die Pandemie sich entwickelt und dann weiterschauen. Es wäre schön, wenn die Entwicklung positiv bleibt.

Ich glaube, das wird durch das DFB-net als solches geregelt. Das kann ich mir so nicht vorstellen, muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich das nicht weiß. Es ist alles noch sehr früh: Im Mai, Juni wäre eigentlich der Saisonabschluss. Dann würden wir sehen, was haben wir, was verändert sich, wie können wir planen. Es ist noch sehr früh. Die Annullierung hat zur Folge, dass es erst einmal keine Situationsveränderung gibt.

Eigentlich bin ich positiv gestimmt, dass die Vereine auch in den Startlöchern stehen und loslegen wollen. Es wird sicherlich die ein oder andere Veränderung geben, wie das immer so ist, weil es die Umstände ergeben: berufliche Veränderungen, Studium, Verletzungen, Alte Herren. Ich denke, es wird kleine Veränderungen geben, aber mit einem Einbruch rechne ich nicht.

Auch das ist Kaffeesatzleserei. Wir gehen erstmal davon aus, dass wir spielen können. Aber es wäre natürlich eine Katastrophe, keine Frage.

Nein. Wir hatten schon drei oder vier Termine in Aussicht, die aufgrund der Pandemie verfallen sind. Wir versuchen für den Herbst eine Präsenzveranstaltung zu machen. Ich halte nichts davon, wenn wir einen Kreistag machen und ich muss mir virtuell alles abholen. Das wird dem Fußball nicht gerecht. Wenn wir auf dem Weg sind, dass es ein Stück Normalität gibt und wir einen Präsenzkreistag machen können, werden wir auch diese Dinge wieder ins Lot bringen.

Es geht ja auch immer um Personen: Wer macht weiter? Wer hört auf? Das ist sicherlich ein Thema. Dann ist erst einmal wichtig: Wie können wir überhaupt spielen? Wie viele Leute haben wir an Deck? Wie sieht es auch mit den Schiedsrichtern aus? Das sind alles noch ungelegte Eier. Wie immer auf Kreistagen wird es das eine oder andere an personeller Veränderung geben.

Nein, kann ich nicht. Dafür ist es noch zu früh. Wir haben uns im Vorstand verabredet, dass wir so zusammenbleiben und gemeinsam die Pandemie durchstehen, und danach müssen wir über das eine oder andere wahrscheinlich reden.

Da werden wir uns sicherlich mit Johanna zusammensetzen. Johanna hat für sich gesagt, dass sie es bis zum Kreistag testen will und ob sie dann aus beruflichen Gründen weitermachen kann. Aber das werden wir alles sehen, da kann ich im Moment wenig zu sagen.

Nein, wir haben uns gesagt, wir verabreden uns, wenn es soweit ist, dass wir den Kreistag terminieren. Danach müssen wir auch sagen, wie wir weiter verfahren wollen. Und dann ist auch Zeit zu sagen, wie es weitergeht.

Auch das werden wir besprechen, wenn wir den Kreistag planen. Im Moment werden wir das weiterführen. Wenn sich etwas auftut, werden wir das kommunizieren. Im Moment kann ich dazu weniger sagen, aber anhand meines Alters kann man sich ausrechnen, dass es nicht mehr allzu lang sein wird. Das ist doch auch normal. Die biologische Altersgrenze ist ja da. Dann möchte man diesen Trubel auch so ein wenig weniger haben. Wir werden Richtung Kreistag sehen, wie es weitergeht.

Bisher habe ich immer sehr offen gestaltet, wohin ich gehe. Das werde ich auch weiter so machen. Ich bin mal in Lilienthal auf dem Sportplatz, aber auch in Worpspwede. In Schwanewede bin ich seltener, das ist eine Entfernungsgeschichte. Aber eigentlich bin ich auf allen Sportplätzen zuhause. Ich bin gern in Hambergen und Bornreihe oder auch Axstedt. Auch beim VSK oder Pennigbüttel bin ich das eine oder andere Mal. Und bei meinem TSV (Steden-Hellingst, Anm. d. Red.) bin ich eigentlich zu selten. Wichtig ist, dass wir wieder spielen können. Lasst uns spielen, dann werden wir schon etwas möglich machen.

Eckehard Schütt (70)

führt seit 2001 den Fußballkreis Osterholz an. Zunächst kommissarisch, nachdem Bernhard Wohltmann plötzlich verstarb. 2002 wurde er dann im Amt bestätigt. Zuvor hatte der Pensionär aus Holste, der einst Polizeichef in Lilienthal war, 15 Jahre lang die Belange des Sportgerichts verantwortet, nachdem er ein Vierteljahr lang Beisitzer gewesen war. Als Fußballer selbst spielte er im Wesentlichen für die zweite Herren des TSV Steden-Hellingst, ehe er in die Alte Herren wechselte. Früh begann er damit, sich als Jugendtrainer zu engagieren. „Das sind noch heute meine Jungs, obwohl sie mittlerweile auch in der Alten Herren spielen“, sagt Schütt.