War gegen Dannenberg der Matchwinner für das Team des Kreisliga-Spitzenreiters: Schwanewedes Doppeltorschütze Nick Stellmann. (Tobias Dohr)

Landkreis Osterholz. Unter der Obhut des SV Aschwarden reifte Nick Stellmann in der Vergangenheit zu einem Talent heran. Der Neuzugang des FC Hansa Schwanewede sorgte mit seinem Doppelpack nun maßgeblich für den 3:1-Erfolg gegen den TSV Dannenberg in der Fußball-Kreisliga Osterholz. Der TSV Eiche Neu St. Jürgen (2:1 gegen ASV Ihlpohl), SV Blau-Weiß Bornreihe II (3:0 gegen VSK Osterholz-Scharmbeck II) und der FC Worpswede (5:0 gegen SV Komet Pennigbüttel II) landeten gleichfalls einen Favoritensieg.

TSV Eiche Neu St. Jürgen – ASV Ihlpohl 2:1 (0:1): Mit der Einwechslung von Lasse Harder und Dominik Schumacher bewies Trainer Enrico Berneking ein glückliches Händchen. Die beiden Eiche-Joker drehten den Spieß um. Harder versenkte einen an Christian Roschen verursachten Foulelfmeter. Schumacher verlängerte eine Hereingabe von Roschen zum 2:1 ins Gäste-Gehäuse. „Die beiden Youngster haben getroffen. Das freut mich“, bekundete Enrico Berneking nach dem Arbeitssieg.

Amadou Drammeh, der die Eiche-Abwehr mit gefährlichen Aktionen ins Schwitzen brachte, brachte den ASV bis zur Pause auf Vordermann. „Unsere Mannschaft hat gut gespielt“, lobte Gäste-Betreuer Thomas Lascheit. Jan Kück hatte im ASV-Tor starke Szenen. Den Treffer erzielten die Gelb-Roten in Unterzahl. Kevin Kuhlmann sah nach Beleidigung des Unparteiischen früh den Roten Karton (30.). Schiedsrichter Frank Schnakenberg (VfL Ohlenstedt) leitete die Partie umsichtig.

SV Blau-Weiß Bornreihe II – VSK Osterholz-Scharmbeck II 3:0 (0:0): Lange Zeit plätscherte das Duell der Reserveteams etwas vor sich hin. Die Platzherren zauberten in der Schlussphase noch einen echten Joker hervor. Marvin Witte führte die Moorteufel mit seinem Doppelpack auf die Siegerstraße. Oliver Pleuß setzte mit dem 3:0 im Nachsetzen das Sahnehäubchen. „Marvin Witte ist offensiv sehr flexibel, wird jetzt immer stärker“, hält Trainer Julian Gelies große Stücke auf seinen Matchwinner.

Per Fern- und Volleyschuss schoss Marvin Witte die Blau-Weißen mit 2:0 in Front. Die VSK-Reserve vermochte der Partie mit einem Rumpfteam, in dem der etatmäßige Torwart Pelle Buschmann im Feld auflief, keine großen Impulse zu geben. Die Gäste verschanzten sich mit einer Defensivtaktik fast in der eigenen Spielhälfte. „Wir sind geduldig geblieben“, bemerkte Julian Gelies nach den späten Treffern des amtierenden Kreispokalsiegers.

FC Hansa Schwanewede – TSV Dannenberg 3:1 (2:0): „Dannenberg hat uns gut angelaufen“, stellte Trainer Andreas Dirks nach dem Arbeitssieg fest. Der Titelkandidat tat sich schwer. Nick Stellmann sorgte mit einem 16-Meter-Flachschuss und per Kopfball-Heber dennoch für den 2:0-Pausenvorsprung. Jannis Feldkamp baute den Hansa-Vorsprung nach Vorarbeit von Nick Stellmann per Volleyschuss aus. Patrick Schriefer erzielte per Kopfball nach Freistoß von Julian Ambrosi den Gäste-Ehrentreffer.

„Wir haben Schwanewede kaum zu Torchancen kommen lassen“, bekräftigte Innenverteidiger Hassan Jaber. Die Grün-Weißen boten in Abwesenheit ihres erkrankten Trainers Kai Schnur deutlich mehr Engagement als in der Woche zuvor (0:2 gegen SV Lilienthal-Falkenberg II). Eine Direktabnahme von Julian Ambrosi verfehlte noch knapp das Ziel. Patrick Schriefer handelte sich in der kampfbetonten Auseinandersetzung kurz vor Toreschluss noch eine Gelb-Rote Karte ein (90.).

FC Worpswede – SV Komet Pennigbüttel II 5:0 (1:0): „Wir waren teilweise nicht entschlossen genug“, fand Trainer Patrick Wellbrock nach dem Kantersieg noch ein Haar in der Suppe. Die Platzherren trafen auf eine betont defensiv ausgerichtete Komet-Reserve. Die Lila-Weißen standen tief, überließen dem Bezirksliga-Absteiger die Initiative. Schlussmann Alexander Krenz hatte einen gehörigen Anteil daran, dass die Niederlage nicht noch deutlich höher ausfiel. „Kompliment. Er hat eine gute Leistung gezeigt“, lobte Patrick Wellbrock den Pennigbütteler Schlussmann.

Die Worpsweder stellten nach dem Wechsel von Vierer- auf Dreierkette in der Abwehr um, fanden dabei dann mehr Räume in der gegnerischen Hälfte vor. Alpha Fadiga gelang das anspruchsvollste Tor nach einer Ballstafette. Niklas Heitmann (zwei), Jan-Henrik Kück und Felix Ambrosi lochten zudem für den Gastgeber ein. Youngster Niklas Heitmann schnürte im zweiten Spiel in Folge ein Doppelpack.