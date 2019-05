Rolf Bauer (Archivbild) übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim 1. FC Osterholz-Scharmbeck. (Werner Maaß)

Osterholz-Scharmbeck. Dreimal in Folge stieg er mit dem Verein auf. Aktuell belegt der 1. FC Osterholz-Scharmbeck als Aufsteiger den zehnten Platz.

Aus freien Stücken macht Frank Wätjen nun Platz für seinen Nachfolger. „Es gab keinen Stress, keinen Unfrieden. Es war eine schöne Zeit“, denkt Wätjen gerne zurück. Mit Wätjen geht auch Co-Trainer Mario Murken von Bord, der dem Erfolgstrainer drei Jahre lang mit Rat und Tat zur Seite stand.

Wätjen selbst setzte sich dafür ein, für den 1. FCO einen neuen Trainer zu finden. „Wir wollten, dass ein neuer Impuls von außen kommt“, erklärt der 47-Jährige. Der Übungsleiter möchte nach vier intensiven Trainerjahren einfach eine Pause machen und sich mehr seiner Familie widmen. Dem Verein bleibt Frank Wätjen auf jeden Fall erhalten, ist er doch dort auch Spieler der Ü40-Seniorenmannschaf.

Mit Rolf Bauer tritt ein Mann die Nachfolge an, der zuletzt den Posten des Co-Trainers beim Bezirksligisten SV Lilienthal-Falkenberg ausfüllte – bis zu seiner gemeinsamen Demission im April mit Cheftrainer Manuel Weinrich und Torwarttrainer Stefan Adler. „Wir nehmen ein Amt an, wo vorher die Trainer einen guten Job gemacht haben“, ist dem 53-jährigen bekannt, dass er bei den Weinroten in große Fußstapfen tritt. Rolf Bauer bringt zur neuen Saison mit Andreas Bartels einen Co-Trainer mit, der früher unter anderem dem ATSV Scharmbeckstotel II als Übungsleiter zur Seite stand. Eben jenen ATSV Scharmbeckstotel, bei dem Bauer vor seinem Intermezzo beim SV Lilienthal-Falkenberg als Trainer auf Kreis- und Bezirksebene wirkte. „Ich habe da Bock drauf. FCO ist ein Name“, begegnet Rolf Bauer seinem neuen Traineramt mit Vorfreude. Der kommende Coach nahm sein zukünftiges Team beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen den FC Hambergen II bereits unter die Lupe und wurde seiner neuen Mannschaft bei dieser Gelegenheit vorgestellt.

Rolf Murken (Betreuer) und Andreas Kok (Teammanager) machen beim Kreisstadtverein derweil weiter. Der 1. FC Osterholz-Scharmbeck sucht nun aber noch einen Torwarttrainer, um im Trainerstab etwas breiter gegenüber den Vorjahren aufgestellt zu sein. Für Rolf Bauer soll am Sonnabend, 22. Juni, die Vorbereitung auf die neue Saison beginnen. Bis dahin ist die Abschiedstour von Frank Wätjen und Mario Murken längst abgeschlossen. Vor dem scheidenden FCO-Trainergespann liegen mit dem Kreisliga-Aufsteiger noch die beiden Aufgaben beim SV Löhnhorst (10. Mai) und gegen den FC Worpswede (19.Mai).