Zieht das grüne VSK-Trikot aus und schlüpft stattdessen zur neuen Fußballsaison in das rot-weiße Trikot des FC Hambergen: Stürmer Luca Mischnick (rechts). (Tobias Dohr)

Hambergen. Besonders die Vereine in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 blicken gespannt auf die Entscheidung, die am 27. Juni vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) getroffen wird. Wie geht es weiter? Unmittelbar, aber auch in der kommenden Spielzeit? Es steht im Raum, dass die Bezirksliga 3 in der kommenden Saison mit sage und schreibe 21 Teams in den Spielbetrieb geht.

Sollte es wirklich so kommen, dürfte das Gezerre und Gerangel um die vorhandenen Spieler und potenziellen Neuzugänge noch heftiger werden als es ohnehin schon ist. Wohl dem, der in diesen Tagen seine Kaderplanung abgeschlossen hat. Der FC Hambergen ist ein solches Positivbeispiel. Die „Zebras“, die mit Julian Gelies einen neuen Trainer für den scheidenden Eric Schürhaus verpflichtet haben, konnten nun auch mit den Neuzugängen alle nötigen Formalitäten klären – was sich in Corona-Zeiten durchaus als etwas aufwendiger erwiesen hat.

„Mit den Spielern selbst waren wir aber bereits vor der Corona-Pause einig“, verrät Hambergens Teammanager Jan Horstmann. Und das ist eine durchaus beachtliche Leistung, wenn man sich die Namen der Neuzugänge mal genauer anschaut. Denn da sind durchaus erfahrene und bekannte Namen dabei, die sicher auch manch anderer Verein liebend gern genommen hätte. Beispielsweise Sönke Jahn.

Der 26 Jahre alte Stürmer kickte einst schon mal eine Halbserie für den SV Blau-Weiß Bornreihe in der Oberliga, wechselte aber im Winter jener Saison zurück zu dem Verein, mit dem sein Name ganz eng verknüpft ist: dem TSV Gnarrenburg. Nun will sich Jahn noch einmal höherklassig beweisen, und da er bei den „Zebras“ gute Freunde hat, fiel die Wahl zwangsläufig auf den FC. Jahn soll in der kommenden Spielzeit die Offensive bei den Rot-Weißen ankurbeln und könnte in Maksymilian Amplewski einen richtig guten Partner finden. Überhaupt könnte Amplewski ein ganz spannender Spieler werden. Der 25-Jährige kickte bisher nur in unterklassigen Ligen, hatte dort aber richtig gute Trefferquoten (siehe nebenstehender Text). „Wir freuen uns sehr, dass sich Maksymilian jetzt in Hambergen endlich mal höherklassig beweisen will“, sagt Horstmann, und fügt hinzu: „Wir trauen ihm diesen Schritt auf jeden Fall zu.“

Ganz ähnlich sieht die Sachlage bei Luca-Sönke Heißenbüttel aus. „Ebenfalls ein ganz spannender Spieler“, sagt Horstmann über den 1,90 Meter großen Offensivmann, der vom SV Aschwarden nach Hambergen wechselt. Der 21-Jährige ist flexibel einsetzbar, ebenso wie Dominic Ponty, der sich vom FC Hansa Schwanewede den „Zebras“ anschließt. „Mit Dominic bekommen wir zusätzlichen Konkurrenzdruck in den Kader“, so Horstmann. Der 25 Jahre alte Ponty hat bereits in Scharmbeckstotel und Schwanewede seine Bezirksligatauglichkeit nachgewiesen und will nun beim FC Hambergen den nächsten Schritt gehen.

Auch Julian Buhl hat sich zum Ziel gesetzt, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Nach fünf Jahren in der ersten Mannschaft des TSV Eiche Neu St. Jürgen wagt Buhl nun 23-jährig den Schritt in die Bezirksliga. Auch andere Klubs hatten den langgewachsenen Innenverteidiger auf dem Zettel, am Ende entschied er sich aber für die Rot-Weißen aus der Samtgemeinde. „Wir haben wirklich einen guten Mix aus Talenten und Spielern, die bereits Erfahrungen gesammelt haben“, freut sich Jan Horstmann. Zudem betont der FCH-Teammanager, dass es bei allen sechs Neuzugängen nicht nur sportliche, sondern auch menschliche Argumente gegeben hätte: „Alle sechs passen vom Charakter richtig gut bei uns rein, da sind wir uns absolut sicher.“

Mit den abgebenden Vereinen sei alles geklärt (Horstmann: „Das hat alles richtig gut funktioniert.“) und am Donnerstag will Neu-Coach Julian Gelies einen leichten Trainings-Aufgalopp machen. Alte und neue Spieler sollen sich dann erstmals kennenlernen und ein bisschen den Ball laufen lassen – natürlich alles streng nach den gesetzlichen Vorgaben. Und dann, ja, dann heißt es abwarten. „Wir sind gespannt, wann es wieder losgeht“, sagt Horstmann und spricht damit Tausenden Amateurfußballern aus der Seele. Wie und wann auch immer es am Ende weitergehen wird – der FC Hambergen sieht der kommenden Saison mit großer Vorfreude entgegen.

Zur Sache

Ein großer Sprung

Mit Torjäger Maksymilian Amplewski verliert der TSV Eiche Neu St. Jürgen einen herausragenden Offensivspieler mit ausgewiesenen Vollstreckerqualitäten. In der zweiten Mannschaft der „Eichen“ hob Amplewski die gegnerischen Abwehrreihen in den letzten beiden Spieljahren gleich reihenweise aus den Angeln. Der Goalgetter avancierte in der Saison 2018/2019 mit 37 Punktspieltreffern zum Torschützenkönig in der 3. Kreisklasse Osterholz. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie gelangen dem Neu St. Jürgener in der aktuellen Spielzeit in der 2. Kreisklasse Osterholz B ebenfalls schon satte 26 Tore. „Maksymilian hat gute Spieler in seiner Mannschaft gehabt, die ihn gefüttert haben“, führt der Vereinsvorsitzende Karsten Pfeiffer den ausgesprochenen Torinstinkt des Torschützenkönigs aber auch auf die vielen Vorlagengeber in Reihen der „Eiche“-Reserve zurück. Der in der Vergangenheit oft verletzte Amplewski, der sich nun endlich auch höherklassig beweisen will, trifft bei den „Zebras“ übrigens auf ein ihm bestens bekanntes Gesicht. Sein neuer Trainer Julian Gelies spielte in der laufenden Spielserie nämlich noch gemeinsam mit Amplewski in einem Team. Der 24-Jährige, der unter anderem in der Jugend für den TSV Eiche Neu St. Jürgen auf Bezirksebene spielte, verlässt nach insgesamt 13 Jahren den Verein aus der Gemeinde Worpswede.