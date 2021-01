Herr Tscherner, der VfR Seebergen/Rautendorf belegt zur Winterpause als Aufsteiger den zwölften Tabellenplatz. Wie hat sich Ihre Mannschaft in den sieben Punktspielen der Herbstserie präsentiert?

Olaf Tscherner: Wir wussten, dass es als Aufsteiger für uns sehr schwer wird und mussten leider auch viel Lehrgeld zahlen. Gerade im Abwehrverhalten sind Verbesserungen erforderlich. Ich denke aber, dass wir auf einem guten Weg sind und mit unseren sechs Punkten noch ganz gut da stehen.

Natürlich schaut man immer nach guten Spielern. Torhüter sind bei uns herzlich willkommen. Aber mit Nico haben wir zurzeit ein Torwart mit Niveau.

Wir haben dieses Thema sehr intensiv besprochen. Die Jungs müssen begreifen, dass das Abwehrverhalten schon im Angriff anfängt. Alle Mannschaftsteile müssen mit nach hinten arbeiten.

Natürlich ist Moritz ein Aktivposten bei uns in der Mannschaft. Er hat bei uns gerade in der letzten Saison in der 1. Kreisklasse bewiesen, was für ein großes Potenzial er besitzt. Aber was uns ausmacht, ist das Team. Das heißt, ein Lukas Ambrosi, ein Felix Ambrosi, und, und, und. Dies macht uns zusammen mit Moritz Grotheer stark.

Michael und ich sind wie ein altes Ehepaar. Wir schauen uns an und denken dasselbe. Michael ist ein Fußballer durch und durch. Wir arbeiten super zusammen.

Oh ja, Corona hat alles verändert. Die Jungs fragen eigentlich täglich, wann wir wieder trainieren können. Aber auch das gemütliche Zusammensitzen nach dem Spiel fehlt. Und natürlich fehlen uns genauso unsere Fans. Allerdings hatten wir ein sehr gutes Hygiene-Konzept, sodass wir bis zum Lockdown bei jedem Heimspiel um die 100 Zuschauer begrüßen durften.

Zur Person

Olaf Tscherner (55)

verfolgt mit dem VfR Seebergen/Rautendorf einzig und allein das Ziel, den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga Osterholz zu sichern. Der Übungsleiter coacht den Aufsteiger gemeinsam mit Co-Trainer Michael Lohmann.