Auf der Hamme Richtung Horizont: Hier passieren die Kanufahrer der TuSG Ritterhude die Scharmbeckstoteler Brücke. (FR)

Es ist so naheliegend, und doch so ungewöhnlich. Denn der Verein, der einen Fluss in unmittelbarer Nähe hat, sollte ihn auch eigentlich für Wassersport nutzen. Tut in der Regel aber kaum ein Verein, jedenfalls kein allgemeiner Sportverein. Fidi Buhl fällt da eigentlich nur Tura Bremen ein, der eine Kanusparte besitzt. Und natürlich die TuSG Ritterhude. Buhl selbst war es schließlich, der gleich eine ganze Wassersport-Sparte in der TuSG begründete. Wo doch die Hamme vor der Tür liegt...

Segeln, Kanu und Paddeln – das ist das vielfältige Angebot, das im Landkreis kein anderer allgemeiner Sportverein aufweisen kann. Selbst einen sogenannten Wasserwanderwart nennt die Sparte ihr Eigen. Was sich dahinter verbirgt? Ganz einfach: Torsten Stamm plant Touren. Wasser-Touren, um genau zu sein. Das ist ein ganz essenzieller Teil in der Arbeit der Sparte. Fest im Terminkalender verankert ist dabei die erste Ferienwoche, wenn es für neun bis zehn Tage wieder an die mecklenburgische Seenplatte geht. Oder mal das Dalsland in Schweden oder die masurische Seenplatte in Polen besuchen. Oder besser: Mit dem Kanu erkunden. Dabei muss man gar nicht so weit reisen, um das Angebot nutzen zu können. Mit dem Kanu oder Kajak die Hamme, Wümme, Lesum oder Weser entlang fahren, oder mit der Opti-Jolle, einem kleinen Segelboot drauflosschippern – bei der TuSG Ritterhude ist das kein Problem.

Seit 2005 existiert die Sparte. „Wir könnten was für Kinder machen“ – so ist Fidi Buhl seinerzeit auf den Verein zugegangen und stieß auf offene Ohren. Dazu muss man wissen, dass der heute 72-Jährige kein Unbekannter im Verein ist. Er hat die Judo-Sparte gegründet, ist seit 1964 im Verein. Und er ist passionierter Wassersportler. „Ich bin selbst gesegelt, auch Regatta gefahren“, erzählt der Ritterhuder. Das Angebot wird genutzt. 170 Mitglieder zählt die Sparte. Inwiefern sie auf das vielfältige Angebot in diesem Jahr zurückgreifen können, bleibt coronabedingt allerdings abzuwarten.