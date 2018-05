Brennt auf einen Einsatz in Spiel drei am Sonntag: Dennis Heike. Doch dazu müssten seine Kollegen die Partie am Sonnabend gewinnen, für das er noch gesperrt ist. (Christian Kosak)

Lilienthal. Zwar haben die Floorballer des TV Lilienthal das erste Spiel der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft gegen den Abonnement-Meister UHC Sparkasse Weißenfels knapp verloren, dennoch glauben die „Wölfe“ weiter fest an den Titel und wollen am Wochenende in Sachsen-Anhalt zurückschlagen. „Wir fahren nach Weißenfels, um den Titel zu gewinnen. Wir konnten trotz der Niederlage viel Gutes aus der Partie am vergangenen Wochenende mitnehmen und sind hochmotiviert“, erklärt Spielertrainer Mark-Oliver Bothe.

Um den Traum von der Meisterschaft am Leben zu halten, müssen die Lilienthaler dabei zunächst am Sonnabend ab 18 Uhr gewinnen, um so ein entscheidendes drittes Spiel am Sonntag zu erzwingen. Damit dies gelingt, wurde unter der Woche intensiv trainiert. Auch die Fehler, die zur 5:7-Heimpleite führten, wurden schonungslos analysiert. „Wir hatten auch letzte Woche genug Chancen, aber wir müssen diese besser verwerten. Außerdem dürfen wir Weißenfels keine Räume anbieten, denn mit dem Ball sind sie sehr stark und gefährlich“, so Bothe. Insbesondere den finnischen Ausnahmekönner und wohl besten Spieler der Liga, Anssi Soini, gelte es dabei, so gut es geht auszuschalten. „Über 60 Minuten ist das zwar nicht möglich, aber wir haben die Mittel und auch das klare Ziel, seinen Aktionsradius deutlich einzugrenzen“, weiß Bothe um die Gefährlichkeit des Dreifachtorschützen aus dem ersten Spiel.

Gelingt dies, stehen die Chancen für die „Wölfe“ gar nicht schlecht, denn dass sie dem bärenstarken Kontrahenten mittlerweile ebenbürtig sind, haben sie in der Schoofmoorhalle eindrucksvoll bewiesen. Und die gute Leistung macht Mut für das anstehende Wochenende: „Wir können mit einem positiven Gefühl in das Spiel gehen, da wirklich vieles gut war. Wir haben defensiv gut agiert, körperlich gut dagegengehalten und sehr intensiv gespielt. Das wollen wir wiederholen und so ein drittes Spiel erzwingen“, hofft der motivierte Spielertrainer. Dann würde der Druck auch plötzlich beim Titelverteidiger liegen und Lilienthal hätte tatsächlich die große Chance auf den ersehnten Titelgewinn.

Verlassen können sich die Lilienthaler in jedem Fall wieder auf ihre treue Fangemeinde, die in großer Anzahl die weite Reise in den Osten der Republik antritt und für Heimspielstimmung sorgen wird. „Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt und die Fans werden uns gewohnt lautstark unterstützen“, freut sich Bothe über die reisefreudige Anhängerschaft. Auch personell sieht es gut aus, fast der gesamte Kader ist an Bord. Nur Kapitän Dennis Heike fehlt nach seiner roten Karte gesperrt, in einem möglichen entscheidenden Spiel am Sonntag wäre aber auch er spielberechtigt und hofft wie seine Teamkollegen, endlich den Titel zu holen.