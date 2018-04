Ritterhudes Trainer Julian Geils ist in der Schlussphase der Saison in der Fußball-Landesliga vor allem als Psychologe gefordert. (Werner Maass)

Ritterhude. Es ist gerade mal ein knappes halbes Jahr her, da war die TuSG Ritterhude das Überraschungsteam in der Fußball-Landesliga Lüneburg, eilte als Aufsteiger von Sieg zu Sieg und stand nach sechs begeisternden Erfolgen in Serie plötzlich auf dem vierten Tabellenplatz. Doch mittlerweile ist diese Euphorie in der Hammestadt ein Stück weit verflogen.

Zwar steht das Team um Kapitän Niklas Kutz immer noch auf dem zehnten Tabellenplatz und hat fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze – allerdings haben die Ritterhuder auch die meisten Spiele aller Abstiegskandidaten absolviert und in den bisherigen sechs Partien des neuen Jahres erst einen Punkt geholt. „Wir dürfen die Tabelle jetzt nicht falsch lesen und sind uns der Situation bewusst. Wenn die Mannschaften von unten ihre Nachholspiele gewinnen, stehen wir auf einem Abstiegsplatz“, weiß auch Trainer Julian Geils um die heikle Situation.

Geils hatte in der grandiosen Hinrunde nicht den Boden unter den Füßen verloren, dementsprechend verfällt er jetzt keineswegs in Panik: „Es bringt jetzt nichts, zu verzweifeln oder nachzugeben. Wir müssen einfach noch härter arbeiten und weiter an uns glauben. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es darum gehen wird, am Ende über dem Strich zu stehen. Und darauf arbeiten wir weiter hin“, so Geils. Trotz des schwachen Starts ins neue Jahr, mit nur einem Remis bei einem Torverhältnis von 4:18, empfindet der Coach keinen gesteigerten Druck. „Uns hatte vorher keiner auf dem Zettel und es ist für mich nicht überraschend, dass es in dieser Liga mal solche Phasen gibt. Wachsenden Druck merke ich daher nicht. Allerdings wissen wir auch, dass die Anzahl an Spielen nicht größer wird“, bleibt er bei aller Anspannung gelassen.

Niederlagen hinterlassen Spuren

Die schlechte Phase geht natürlich nicht spurlos am Team vorbei: „Es ist doch klar, dass unser Selbstvertrauen und auch das Selbstverständnis im Spiel durch eine solche negative Serie in Mitleidenschaft gezogen werden. Gerade bei den jungen Spielern ist das normal“, gibt Geils einen Einblick in das Seelenleben seiner Mannschaft. Allerdings ist diesem Problem im Training nicht wirklich leicht beizukommen: „Man kann Spielzüge trainieren oder auch Standards einstudieren. Fehler der Gegner aber eiskalt zu bestrafen oder vor dem Tor die Nerven zu bewahren, ist da schon schwieriger. Wir können einfach nur mit den Jungs reden, denn das Selbstvertrauen müssen sie sich wieder holen, das kommt von innen heraus“, gibt der engagierte Übungsleiter zu bedenken.

Endlich mal wieder ein frühes Tor oder ein ähnliches Erfolgserlebnis wären daher momentan umso wichtiger. „Wir brauchen einfach mal wieder einen Brustlöser, dann kommt auch das Vertrauen und das nötige Quäntchen Glück, das uns oft fehlt, zurück “, hofft Geils. Denn trotz der jüngsten Negativspirale und schwachen Auftritten gegen Etelsen oder Ottersberg ist eines nicht verloren gegangen: Die Überzeugung von der eigenen Qualität. „Würden wir jetzt in jedem Spiel klar unterlegen sein, würde ich sagen, dass es ein Qualitätsproblem wäre. Aber gegen Harsefeld, Rotenburg oder auch Bornreihe haben wir gut gespielt und uns einfach nicht belohnt. Die Liga ist sehr eng und wird oft durch Kleinigkeiten entschieden. Wir müssen weiter in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen und vor dem Tor wieder nervenstärker agieren“, glaubt Geils weiterhin felsenfest an die Stärke seines Teams.

Dennoch ist bekannt, dass es nicht ausreicht, nur von diesen Fähigkeiten zu sprechen: „Wir wissen, dass wir punkten und diesen negativen Lauf durchbrechen müssen“, zeigt sich Geils entschlossen. Und mit der Mischung aus Entschlossenheit, gesunder Realitätsnähe, aber auch einer Prise Gelassenheit ist dem Aufsteiger das Ziel vom Klassenerhalt weiterhin zuzutrauen. Sie haben ja schon einmal bewiesen, dass sie auch zu einer positiveren Serie im Stande sind.

Zur Sache

Ritterhuder Grippewelle

Den aktuellen Negativlauf ausgerechnet an diesem Wochenende zu durchbrechen, das dürfte für die TuSG Ritterhude alles andere als einfach werden: Am Sonntag empfangen die Hammestädter um 15 Uhr den bärenstarken Tabellenzweiten MTV Treubund Lüneburg, der nicht nur über die beste Abwehr der Liga (16 Gegentore), sondern mit Tim Franke (20 Treffer) auch noch über den gefährlichsten Goalgetter der Liga verfügt. Allerdings unterlagen die Lüneburger zuletzt dem Tabellenführer aus Hagen, sodass es mit dem Aufstieg nichts mehr werden dürfte. „Vielleicht ist da jetzt die letzte Spannung raus, wir hoffen auf eine Überraschung. Dennoch wird es sehr schwer“, so Trainer Julian Geils, der sich noch gut an die deutliche 0:5-Pleite im Hinspiel erinnern kann. Nicht leichter wird das Unterfangen durch eine neuerliche Grippewelle im Ritterhuder Lager: Zahlreiche Akteure konnten nicht voll trainieren und drohen auszufallen.