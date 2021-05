* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden – die Schiedsrichter-Edition. Zum Serienabschluss heute mit Wörpedorfs Chris Barnick. (Fr)

Name: Chris Barnick

Spitzname: Chrissi (aus Kindheitstagen). Aktuell habe ich keinen Spitznamen.

Alter: 26

Verein: TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf

Man erkennt mich an: Meinem ständigen Lächeln.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Zuverlässig, ehrgeizig und fröhlich.

Ganz in schwarz oder lieber knallige Neonfarbe? Ganz in schwarz. Auf keinen Fall in gelb.

Meine „schönste“ Beleidigung: „Hör auf so zu lächeln!“ (Das bringt mich eher noch mehr dazu)

Meine krasseste Fehlentscheidung: Wenn man Gelb, statt Rot zeigt (es dankt einem keiner und man ärgert sich hinterher drüber).

Wäre ich kein Schiedsrichter, hätte ich es als Spieler in welche Liga geschafft? Kreisliga.

Die überflüssigste Regel ist: Tapes in Stutzenfarbe.

Mein Ratschlag für jeden Schiedsrichter-Interessierten: Einfach ausprobieren, da es riesigen Spaß macht!

Der Titel meiner Autobiographie: „Wer aufgibt, hat schon verloren.“

Die Auszeichnung zum Welt-Schiedsrichter geht an: Deniz Aytekin

Und im Landkreis Osterholz geht sie an: Patrik Feyer. Und aus Sicht des Schiedsrichteransetzers: Jürgen Behlau und Engelbert Burczyk, denn die beiden springen immer ein - Danke!!

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Einem Trainer, der mich die ganze Zeit vollquatscht, die Pfeife in die Hand zu drücken.

Meine schlimmste Angewohnheit: Mich immer wieder mit Spielern auf unnötige Diskussionen einzulassen.

Wörter oder Phrasen, die man als Schiedsrichter draufhaben muss: „Hör auf mit mir zu diskutieren und konzentriere dich lieber auf das Spiel.“

Dieses Bundesliga-Spiel würde ich gerne pfeifen: Dortmund gegen Schalke 04

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Donald Trump

Mein Standardspruch, mit dem ich das Spiel nach Abpfiff beende: Wir beenden das Spiel mit einem ...

Wenn ich drei Wünsche frei hätte…: Corona-Pandemie beenden, endlich wieder auf dem Platz stehen zu können und Gesundheit für alle Menschen.