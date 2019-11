Heilshorn. Weil Stammkeeper Daniel Kop wegen seiner Meisterschule ausfällt, stellte sich zuletzt schon Abwehrspieler Finn Hamdy in den SFR-Kasten. Hamdy wurde beim 2:1-Sieg über den SV Aschwarden II aber so unglücklich vom Aschwardener 1:0-Torschützen Timo Brau mit dem Knie im Gesicht getroffen, dass dieser mit einem Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste. Für Hamdy zog sich kurzerhand Goalgetter Dominik Sievers die Torwarthandschuhe an, der nun wohl auch in den kommenden Spielen das Tor hüten wird.