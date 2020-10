Kirchtimke/Ritterhude. Der Neuling schüttelte den FC Ostereistedt/Rhade deutlich mit 6:2 ab. Eine schwache zweite Halbzeit zog für den TSV Timke eine klare 1:5-Schlappe beim SV Ahlerstedt/Ottendorf II nach sich.

SV Ahlerstedt/Ottendorf II – TSV Timke 5:1 (1:1): „Wir waren in der zweiten Halbzeit ohne Konzentration und Aggressivität in den Zweikämpfen“, kritisierte Interimstrainer Andreas Feldmann. Bis zur Pause hielt der Gast mit. Nina Koetting versetzte vor dem 1:1 noch eine Gegenspielerin. Jule Laucke bereitete den Treffer nach Balleroberung mit einem Flügellauf vor. Einen Durchhänger des TSV bestraften die Gastgeberinnen mit drei Toren binnen fünf Minuten empfindlich. Nina Koetting visierte für den Aufsteiger zuvor noch die Latte an (52.). „Das 5:1 war in keinster Weise erkennbar“, wunderte sich Andreas Feldmann über den Endstand nach einer absolut akzeptablen ersten Halbzeit.

SG Beckedorf/Ritterhude – FC Ostereistedt/Rhade 6:2 (3:1): Hellwach präsentierte sich der Gastgeber zu Beginn beider Halbzeiten. Laura Stamer brachte das Kunststück fertig, eine Ecke direkt zum 2:0 zu verwandeln. „Wir haben permanent Torgefahr ausgestrahlt“, stellte SG-Trainer Sergej Masterkov seiner Offensivreihe ein sehr gutes Zeugnis aus. Julia Mosel schnürte einen Doppelpack. Anna Brützel und Sophie Jaquet vollendeten mit einem sehenswerten Fernschuss. Alina Kansy eröffnete früh den Torreigen. „Spielerisch waren wir wesentlich stärker als gegen Timke“, stufte Sergej Masterkov die Leistung nach dem dritten Kantersieg in Serie (6:1, 4:0, 6:2) zudem als besser als das vorherige Spiel ein.