Die Volleyballerinnen der SG Karlshöfen/Gnarrenburg bejubeln einen Punktgewinn. In dieser Saison hatten sie bislang ausreichend Gelegenheit dazu. (Guido Specht)

Karlshöfen. Die Volleyball-Damen der SG Karlshöfen/Gnarrenburg sind perplex. Das ist nicht einmal übertrieben. Dass die Mannschaft in der Oberliga eine derart dominante Rolle spielen würde, überrascht sie selbst am meisten. Zwölf Spiele haben die Karlshöfenerinnen bislang absolviert. Alle gewonnen. Die drei Verlustpunkte sind lediglich der Tatsache geschuldet, dass sich das Team von Trainer Alexander Maaser in drei Spielen „erst“ im Tiebreak durchgesetzt hat und damit „nur“ zwei Punkte anstatt deren drei eingefahren hat. Am Ergebnis ändert dies freilich nichts. Die SG Karlshöfen/Gnarrenburg ist ihrer Konkurrenz auch so dermaßen enteilt, dass es schon mit dem Teufel zugehen müsste, wenn am Ende nicht die Meisterschaft herausspringt.

„Komplett wegwischen können wir das nicht“, weiß Alexander Maaser um die komfortable Ausgangsposition. Glückwünsche zur Meisterschaft, so berechtigt sie auch erscheinen mögen, will der Trainer indes nicht annehmen. Zumindest noch nicht. Weil es sich für ihn immer noch ziemlich unwirklich anfühlt. Er und sein Team wurden geradezu davon überrumpelt, dass die Damen von Bremen 1860, dem ärgsten Konkurrenten, am vergangenen Wochenende beide Spiele verloren haben. Das zementierte die Spitzenstellung der Karlshöferinnen geradezu. Mit der Folge, dass nun auch die Mannschaft sich bewusst ist: Wir können Meister werden. Oder besser: Wir werden Meister. „Wenn ich richtig gerechnet habe, brauchen wir nur noch einen Sieg. Dann ist es egal, was die anderen machen“, sagt Coach Maaser.

Die große Frage, die sich daran anschließt, ist bis dato jedoch noch gar nicht beantwortet: Wird die SG Karlshöfen/Gnarrenburg ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga Nordwest wahrnehmen? „Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen“, sagt Alexander Maaser ganz offen, um anzufügen: „Wir werden uns mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen. Was dabei am Ende herauskommt, werden wir sehen.“ Die Mannschaft und er seien eben ziemlich überrascht über die eigene Stärke. Das Vorhaben lautete „oberes Mittelfeld“, die unangefochtene Tabellenführung ist es geworden. Das muss man erst einmal „verkraften“.

Eine 50:50-Entscheidung

Bei der Frage nach dem Aufstieg ist die Antwort noch völlig offen. „Es ist eine 50:50-Entscheidung“, meint Alexander Maaser. Vor allem müsse jetzt auf den Prüfstand gestellt werden, was es genau bedeuten würde, in der Regionalliga, der immerhin viertstärksten Spielkasse, anzutreten. Mahnende Beispiele gibt es einige. Dem SG-Coach fällt sofort der FC 47 Leschede ein, dem sich sein Team in der vergangenen Saison deutlich geschlagen geben musste, aber als Tabellenletzter aller Voraussicht nach wieder direkt den Weg zurück in die Oberliga antreten muss. Ein ähnliches Schicksal möchte Alexander Maaser seinem Team ersparen. Als Kanonenfutter will die SG Karlshöfen/Gnarrenburg jedenfalls nicht enden.

Fakt ist aber auch: Die Mannschaft würde kein absolutes Neuland betreten. Unter Erfolgscoach Karsten Burmester war die SG vor sieben Jahren bereits in der Regionalliga Nordwest angetreten und nach dem Klassenerhalt nur deswegen freiwillig in die Oberliga gegangen, weil die personellen Umstände einfach kein Regionalliga-Volleyball mehr zuließen. Nun aber sind die SG-Volleyballerinnen wesentlich besser aufgestellt. Alexander Maaser steht ein 14er-Kader zur Verfügung, aber auch das Integrieren von neuen Spielerinnen wie Amelie Vogel oder Laura Kosak ist für den SG-Coach ein Grund dafür, dass es derzeit so gut läuft. „Mit mehr Spielerinnen beim Training kann man auch viel mehr einstudieren. Davon profitieren wir. Und wir haben auch deshalb so viel gewonnen, weil wir Spaß am Spiel haben und starken Kampfgeist zeigen“, lobt Maaser sein Team.

Die nächsten Wochen werden zeigen, in welcher Liga die Mannschaft dies tun wird. Das ist das Gute: Dass die Verantwortlichen noch einige Wochen Zeit haben, ehe sie für die Regionalliga melden müssen – oder eben nicht. „Wir werden alles genau abwägen müssen“, weiß Alexander Maaser.

Zur Sache

Was bedeutet ein Aufstieg?

Redebedarf gibt es bei der SG Karlshöfen/Gnarrenburg in den kommenden Wochen zu Genüge. Was heißt es, in der Regionalliga Nordwest anzutreten? Welche Anforderungen sind damit für die Volleyballerinnen verbunden? Da wäre zunächst der Umzug auf ein Großfeld, auf dem ab Regionalliga-Niveau gespielt wird. Heißt zugleich, dass die Mannschaft Hallenzeiten für eine komplette Halle bräuchte. Hinzu kämen die Kosten für ein Schiedsgericht, das vom Gastgeber gestellt werden müsste, weitere Kosten würden für weitere Fahrten zu den Auswärtsspielen entstehen. Auch hätten die Karlshöfenerinnen wesentlich mehr Spieltage zu absolvieren, da immer nur ein Spiel am Wochenende stattfindet. Und dies zum Teil auch an einem Sonnabendabend. „Bei weiten Fahrten kämen wir dann irgendwann in der Nacht wieder“, erinnert Coach Alexander Maaser, der sich im Falle eines Regionalliga-Aufstiegs noch auf die Suche nach potenziellen Verstärkungen machen müsste. „Der Zeitaufwand wäre insgesamt einfach größer“, meint Maaser weiter. Ein Umstand betrifft ihn persönlich: Ab der Regionalliga wird von den Trainern eine B-Lizenz verlangt, die Maaser jedoch nicht besitzt. Offiziell dürfte er das Team gar nicht betreuen. Das müsste ein anderer B-Lizenzträger aus dem Verein tun. „Wie wir das alles klären könnten, kann ich im Moment nicht beantworten“, sagt Maaser ganz deutlich.