Lilienthal/Pennigbüttel. Acht Teams beteiligten sich in Cluvenhagen an dem Oldie-Wettbewerb. Die Lilienthaler zogen als Gruppenzweiter der Gruppe A ins Halbfinale ein. Die SG Pennigbüttel landete als Gruppenvierter der Gruppe B im geschlagenen Feld. Die SG Lilienthal-Falkenberg hatte nach Entscheidungsschießen im Halbfinale (SG Uphusen 2:3) und im Spiel um Platz drei (SG Thedinghausen 1:3) das kürzere Ende für sich. Der Titel ging an den TSV Etelsen.