Platjenwerbe. Beim Fußball-Kreisligisten SG Platjenwerbe genießt Jan-Hendrik Bosse eine hohe Wertschätzung. Der 1910 gegründete Verein verlängerte den Vertrag mit seinem Trainer vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022. Neben Cheftrainer Jan-Hendrik Bosse setzen auch Co-Trainer Stefan Schellhase und Torwarttrainer Ulf Becker ihr Engagement bei den Moormannskamp-Kickern in der nächsten Spielzeit fort.

„Ich habe mit der Mannschaft Rücksprache gehalten“, sagt der 29-jährige Bosse. Ein Feedback aus der Mannschaft war ihm vor seiner Zusage wichtig. Bosse geht nach der Sommerpause somit bereits ins dritte Spieljahr als Haupttrainer der SG Platjenwerbe. Der Coach ist gleichzeitig froh darüber, dass es auch mit Stefan Schellhase und Ulf Becker weitergeht. „Wir haben einen wirklich guten Draht zueinander“, findet Bosse. Das wirkte sich auf dem Platz aus: Bis zur Saisonunterbrechung sprangen für die Schwarz-Weißen als Tabellenneunter zwei Siege und drei Unentschieden neben zwei Niederlagen (13:10 Tore) heraus.

Mehr zum Thema SV Lilienthal-Falkenberg Coach Hassan Jaber gibt seine Zusage Der SV Lilienthal-Falkenberg will den eingeschlagenen Weg mit Hassan Jaber fortführen. Der Trainer der Fußball-Kreisligisten verlängert seinen Vertrag um ein weiteres ... mehr »

Eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte der höchsten Kreisstaffel gilt auch in der kommenden Serie als das erklärte Saisonziel. „Wir haben in der Defensive Stabilität erreicht. An unserer Offensive müssen wir noch arbeiten“, stellt Jan-Hendrik Bosse fest. Die SG Platjenwerbe hatte vor der Spielzeit mit Spielantreiber Fynn Lütjen (zur SG Aumund-Vegesack) und Stoßstürmer Philip Hecke (zum SV Grün-Weiß Beckedorf) zwei wichtige Offensivkräfte verloren.