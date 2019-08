Platjenwerbe. Die SG Platjenwerbe hat sich in Abwesenheit von Trainer Jan-Hendrik Bosse (Urlaub) mit dem 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Aschwarden schadlos gehalten. Die Elf um Torwarttrainer Ulf Becker lief nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Noah Ley durch Torschütze Jan Jonashoff früh einem Rückstand hinterher. Jannis Fischer egalisierte gegenüber nach Flugball von Jannik Fehrmann in die Schnittstelle der Gäste-Abwehr. Mit einem Kopfball in den Winkel drehte Jannik Fehrmann den Spieß nach einer Ecke von Fynn Lütjen zum 2:1 endgültig um. Dem SV Aschwarden unterlief danach nach Vorarbeit von Jannis Fischer ein Eigentor zum Endstand. „Platjenwerbe war energischer und aggressiver. Der Sieg war auf jeden Fall verdient“, erkannte SVA-Trainer Sven Sohn den Dreier für den Gastgeber im Stadion Moormannskamp neidlos an. Den Platzherren boten sich über die volle Distanz auch die besseren Tormöglichkeiten.