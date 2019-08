Platjenwerbe. Positiv gestalten konnte die SG Platjenwerbe ihren Saisonauftakt in der Kreisliga Osterholz. Gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck II gewannen die Schützlinge von Trainer Jan-Hendrik Bosse auf heimischem Geläuf mit 3:1 (1:1).

Der Sieg hatte sich jedoch in der ersten Halbzeit nicht unbedingt angedeutet. Die Kreisstädter verbuchten mehrere gute Chancen und gingen durch Mika Lascheit in Führung (28.). „In dieser Phase wäre für den VSK II deutlich mehr möglich gewesen“, gab Bosse zu. Doch kurz vor der Halbzeit kippte das Spiel komplett: Zunächst agierte der VSK II ab der 42. Minute in Unterzahl, da ein Akteur nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Quasi mit dem Halbzeitpfiff machte Fynn Lütjen dann den 1:1 Ausgleich (45.+1.). Lütjen hatte sich erst vor Kurzem der SG Platjenwerbe angeschlossen, zuvor spielte er für die Jugend des Blumenthaler SV in der Regionalliga.

Was sich kurz vor der Halbzeit andeutete, setzte sich auch nach der Pause fort. Denn Platjenwerbe drehte das Spiel. Zunächst traf Jannik Fehrmann nach einem langen Freistoß per Kopf (55.) ehe er das 3:1 für Philip Hecke vorbereitete (65.). Platjenwerbe hätte das Ergebnis auch noch deutlich in die Höhe schrauben können, doch trotz einiger Chancen gelangen keine weiteren Treffer. „Da hatten wir Chancen en masse“, berichtete Bosse, der weiter ausführte, dass sein aber auch von der Hinausstellung profitierte. „Die Rote Karte für Osterholz-Scharmbeck war der Knackpunkt, danach waren wir deutlich besser im Spiel“, so Bosse.