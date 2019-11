Osterholz-Scharmbeck. Fußball-Kreisligist SG Platjenwerbe hat gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck II in letzter Minute mit 3:2 (1:2) gewonnen. Der VSK beendete das Spiel allerdings mit nur acht Feldspielern, legte zunächst aber einen Traumstart hin. Moritz Helmke (3.) und Felix Gartelmann (15.) brachten die VSK-Reserve früh in Führung. Jannis Fischer erzielte wenig später den Anschlusstreffer (24.), und dann kam es noch schlimmer für den VSK. Das Team war ohne Auswechselspieler angetreten und musste Ercan Polat verletzungsbedingt vom Feld nehmen. Platjenwerbe nutzte die Überzahl und kam durch Fynn Kathage zum 2:2 (47.). Nachdem Felix Gartelmann vom Platz gestellt worden war (61.), sah auch SG-Verteidiger Jonas Behrens die Gelb-Rote Karte. Im Zehn gegen Neun bestimmte Platjenwerbe nun das Spiel, war dabei aber selten torgefährlich. Mit der letzten Aktion des Spiels gelang Jannis Fischer dann aber doch noch der Siegtreffer. Nach einer Ecke erzielte er per Kopf das viel umjubelte 3:2 (90.). „Das war ein Big Point. Nach so einem hitzigen Spiel freut man sich natürlich besonders“, so SG-Trainer Jan-Hendrik Bosse.