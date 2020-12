Lilienthal. Von der 2. Fußball-Kreisklasse Osterholz an aufwärts gibt es nur ein einziges Team aus dem Landkreis Osterholz, das in der Hinrunde ausschließlich Siege eingefahren hat: den SV Lilienthal-Falkenberg II in der 1. Kreisklasse. In sieben Begegnungen gab es nur Erfolge. Dies verwundert umso mehr, als dass die Kreisliga-Reserve vor der Saison gleich ein halbes Dutzend potenzieller Stammkräfte verlor, darunter auch die beiden Goalgetter Tim-Ove Diekmann und Lars Isselbächer an das erste Team.

Diekmann und Isselbächer waren zusammen immerhin für 18 Saisontreffer verantwortlich. Neuzugang Jacy-Alexander Surun sprang mit bislang einem halben Dutzend Toren in die Bresche. „Der ist vom Himmel gefallen“, urteilt SV-Coach Raoul Kanitz. Der aus der Jugend des TSV Dannenberg stammende Stürmer ist nach einigen Jahren in Kanada nach Deutschland zurückgekehrt. Als geradezu himmlisch empfand Kanitz auch die Verstärkung mit dem langjährigen Landesliga-Spieler des TSV Etelsen, Maximilian Altevoigt, der nach zwei Jahren Pause ein Comeback startete. Dem Zehner gelangen zum Auftakt auch gleich mal zwei Tore. Doch dann zog dieser sich im Match gegen den SV Arminia Freißenbüttel eine Bänderdehnung zu und fehlte drei Spiele. „Seinen Ausfall haben wir aber als Team kompensiert“, frohlockt Kanitz. Das Gleiche habe in Bezug auf die Verletzungen von Til Erasmi (Schambeinentzündung) und Jasper Vidmar (Operation an der Wade) gegolten.

SV-Erfolgscoach Raoul Kanitz. (Dohr)

Dazu musste auch noch Stammkeeper Stefan Egging mehrere Wochen wegen einer Verletzung an der Wirbelsäule pausieren. Dafür sprangen Feldspieler Janis Krause sowie Trainer-Bruder Patrick Kanitz nach langer Abstinenz vom Fußball ein. Raoul Kanitz, selbst ein gelernter Schlussmann, wollte sich hingegen nicht zwischen die Pfosten stellen. „Ich habe das mal im Training gemacht und gemerkt, dass mir die Fitness fehlt. Außerdem möchte ich von außen auf die Mannschaft einwirken. Wenn ich aber selbst auf dem Feld stehe, muss ich mich viel zu sehr auf meine dortige Aufgabe konzentrieren“, gibt der 30-Jährige zu bedenken. Dieser absolviert als Nachfolger von Hassan Jaber mittlerweile seine dritte Saison als Coach der Kreisliga-Reserve.

Vor der neuen Serie hatten sich die Lilienthaler das Erreichen eines Top-5-Platzes vorgenommen. „Dabei hatte ich aber eher mit Rang fünf als mit Platz eins gerechnet“, versichert Kanitz. Momentan ist es trotz der Siegesserie Position drei, weil die Sportfreunde Heilshorn und der SV Grün-Weiß Beckedorf bereits ein Spiel mehr auf dem Konto haben. Als Initialzündung für die starke Serie der Blau-Gelben gilt der 2:1-Erfolg im zweiten Match beim SV Arminia Freißenbüttel. Die Gäste verwandelten einen 0:1-Rückstand zur Pause noch in einen Triumph. „Dadurch hat sich ein Teamspirit gebildet“, betont Kanitz rückblickend.

Exemplarisch dafür steht Lennart Riemann. Der Routinier in der Abwehr hatte den Elfmeter verursacht, den die Arminen zur Führung nutzten und wurde wegen einer insgesamt schwachen Vorstellung bereits nach 34 Minuten ausgewechselt. „Lennart war extrem sauer wegen seiner Auswechslung“, erinnert sich Kanitz. Im nächsten Spiel beim FC Hansa Schwanewede II durfte Riemann wieder von Beginn an ran und zeigte beim 5:2-Sieg unter anderem mit einem Tor die erhoffte Reaktion. Riemann findet auch insgesamt nach einer nicht so guten Saison langsam wieder zu alter Stärke zurück.

Auch andere Spieler, die Raoul Kanitz vor der Spielzeit nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, entwickeln sich gut. Als Beispiel nennt er Constantin Haverland, der sich in seiner dritten Herrensaison immer mehr zutraue und so zu einer echten Alternative für das zentrale Mittelfeld werde. Die Blau-Gelben wissen genau um ihre Stärken und gewinnen die einzelnen Begegnungen nicht mit Zauberfußball. „Wir machen viel mit unserer Disziplin. Alles basiert auf harter und konzentrierter Arbeit“, sagt Raoul Kanitz. Deshalb schießt der Aufstiegsaspirant seine Kontrahenten meist auch nicht ab, sondern siegt mit einem oder zwei Toren Unterschied. Die Disziplin spiegelt sich in der guten Defensivarbeit wider. Mit nur sechs Gegentoren kassierte der Dritte die bislang wenigsten Gegentreffer aller Teams in der Liga.

Die Lilienthaler profitieren auch von ihrem breiten Kader und dem daraus resultierenden Konkurrenzkampf. „So kann ich jederzeit zwei oder drei neue Leute bringen, ohne dass wir einen Qualitätsverlust verkraften müssten“, erklärt der Übungsleiter. Die Corona-Zwangspause passt den Mannen um Kapitän Rene Rackow gar nicht in den Kram. „Wir waren so gut im Flow. Wenn es dann irgendwann weitergeht, wissen wir gar nicht, wo wir stehen“, sagt Kanitz. Damit der Titelanwärter beim Re-Start nicht wieder bei Null anfangen muss, gibt der Groß- und Außenhandelskaufmann seinen Schützlingen zwei einstündige Trainingseinheiten pro Woche für Zuhause auf. Während des ersten Lockdowns habe er dies auch stets kontrolliert.

„Das ist aber ganz schön aufwendig, gerade wenn die Nachweise zeitversetzt kommen. Dann weiß man, was man in der nächsten Woche zu tun hat“, verrät Raoul Kanitz. Damit sein Team aufsteigen kann, müsste die erste Mannschaft allerdings in die Bezirksliga hochgehen – was ebenfalls nicht unrealistisch ist. Wenn es nichts mit dem Sprung in die Kreisliga werden sollte, bricht bei der Lilienthaler Reserve aber keine Welt zusammen. „Für uns wäre das kein Beinbruch“, versichert Kanitz. Dieser rechnet mit einem engen Aufstiegskampf seines Teams mit den Sportfreunden Heilshorn, SV Grün-Weiß Beckedorf und TSV Meyenburg.