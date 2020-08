Pennigbüttel. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Bremer Landesligisten haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Komet Pennigbüttel im Testspiel gegen den SV Grohn bewiesen, dass sie Teams aus dieser Liga auch besiegen können. Allerdings fiel der Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Malte Jaskosch erst in der Nachspielzeit.

Fabian Kauf war es, der in der letzten Spielszene einen Konter sauber zu Ende spielte und zum 4:3 (2:1)-Endstand traf. Es war Kaufs dritter Treffer an diesem Abend. Davor hatte der Pennigbütteler Stürmer aus der frühen Führung der Grohner bereits ein 2:1 gemacht. Zunächst vollendete Kauf eine sehenswerte Kombination über Magnus Siewert und Rafael Monsees (40.), anschließend bestrafte der Angreifer ein Missverständnis in der gegnerischen Hintermannschaft (45.).

Nach der Pause verteidigten die Lila-Weißen dann viel konsequenter als noch zu Beginn des Spiels, wo die Jaskosch-Mannen zunächst große Mühe gehabt hatten, um ins Spiel zu finden. Doch nach zwei eklatanten Fehlern auf der linken Seite ging Grohn durch einen Doppelschlag von Benjamin Samorski wieder in Front. Doch die Pennigbütteler stemmten sich mit aller Macht gegen die dritte Testspielniederlage am Stück, was Jaskosch seinem Team hoch anrechnete: „Das war stark, wie sich die Jungs nach diesem 2:3 präsentiert haben.“ Und der Lohn folgte prompt.

In der 81. Minute setzte Julian Michaelis Rafael Monsees in Szene, der aus halblinker Position abzog und zum 3:3 traf. Und schließlich war es Fabian Kauf, der mit der letzten Aktion des Spiels doch noch den Siegtreffer anbrachte. „Grohn war ein starker Gegner und ein Unentschieden wäre am Ende sicher auch okay gewesen. Aber alles in allem hat meine Mannschaft gezeigt, dass sie unbedingt gewinnen wollte“, freute sich Jaskosch über einen alles in allem gelungenen Test.

Weitere Informationen

SV Komet Pennigbüttel: Krenz; Lühr, Pupat, Hobbie, Michaelis, Siewert, Monsees, Zurek, Hosseini, Ahlers, Kauf (eingewechselt: Murken, Tobias von Bree, Busch, Lührsen)

Tore: 0:1 Cuma Kut (6.), 1:1 Fabian Kauf (40.), 2:1 Fabian Kauf (45.), 2:2 Benjamin Samorski (75.), 2:3 Benjamin Samorski (76.), 3:3 Rafael Monsees (81.), 4:3 Fabian Kauf (90.+1)

Schiedsrichter: Chris Barnick TD