Tim-Uwe Hoffmann auf Casta Lee (hier auf einer Aufnahme aus 2018). Jetzt ist die an dem neuartigen Herpes-Virus erkrankte Schimmelstute verstorben. (Björn Hake)

Landkreis Osterholz/Rhade. Was die Corona-Pandemie nicht geschafft hat, gelingt nun dem Pferde-Herpes: Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) untersagt sämtlichen Veranstaltern in der Bundesrepublik die Austragung von Zucht- und Sportveranstaltungen bis einschließlich 28. März. Davon betroffen ist auch die Urban-ClassX-Serie des RFV Holle-Wüsting.

Kurz zuvor hatte der Weltreiterverband FEI bereits sämtliche internationale Turniere bis Ende des Monats gestrichen. Dass es sich bei dem Herpes-Virus nicht nur um eine abstrakte Gefahr im fernen Ausland handelt, beweist das Beispiel von Tim-Uwe Hoffmann aus Rhade. Der für den RV Zeven startende Springreiter musste sich gerade von seinem Erfolgspferd Casta Lee FRH verabschieden, nachdem die Schimmelstute sich beim CES Valencia mit dem Herpes-Virus angesteckt hatte. „Weil in Holle-Wüsting auch internationale Reiter starten, ist die Absage der Turnierserie auch nur konsequent“, urteilt Fynn Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude.

Der Springreiter war selbst auch im vergangenen Jahr in den Niederlanden und Belgien international unterwegs. „Mit den vielen An- und Abreisen der Reiter bei den verschiedensten Turnieren ist auch letztlich nicht mehr nachvollziehbar, wo das Virus ist. Deshalb ergibt die Untersagung der Austragung der Turniere auch Sinn“, findet der 22-Jährige. Es handele sich bei dem Virus auch um die aggressivste von drei möglichen Formen. „Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs ist also größer“, gibt Müller-Rulfs zu bedenken. Deshalb sei es ratsam, die Eindämmung des Virus nun konsequent zu betreiben. „Ansonsten treten wir noch eine weitere Pandemie los“, befürchtet Fynn Müller-Rulfs. Da sich der Umwelttechnik-Student ohnehin gerade in einer Prüfungsphase befindet, kann er die Sportpause besser verkraften als so mancher Kollege.

Ungelegen kommt Pauline Huber vom RV Sankt Jürgen die Zwangspause. „Es ist schade, weil gerade wieder alles so richtig angelaufen war“, bedauert die 20-Jährige. Dennoch bringt auch Huber natürlich Verständnis für die Entscheidung der Verbände auf. „Es gibt eben nun eine Gefährdung für Mensch und Tier. Bei dem Herpes-Virus handelt es sich wohl auch um das schlimmste Virus seit Jahrzehnten in dem Bereich“, erklärt Pauline Huber. Sie sei ein wenig enttäuscht über die Kollegen, die nach dem Turnier in Valencia einfach nach Hause gefahren seien, ohne sich um etwas zu kümmern. „Die wollten offenbar einfach alle nur schnell weg“, stellt Huber fest.

Die Turnierpause sei auch deshalb ärgerlich, weil demnächst die ersten Freiluft-Veranstaltungen gestartet werden sollten. „Außerdem lief es bei mir persönlich in diesem Winter wirklich gut“, lässt Pauline Huber wissen. Aber auch sie plädiert für ein frühzeitiges Einschreiten: „Ansonsten wird es wieder so wie beim Corona-Virus.“ Derzeit sieht es allerdings stark danach aus, als ob sich auch das Herpes-Virus über die gesamte Welt verteilen wird. Es wurden schließlich auch bereits zwei deutsche Pferde in Doha positiv auf das Virus getestet. „Es ist eine Katastrophe“, urteilt Pauline Huber.

Ihre Klubkollegin Lea Bergmann nahm zuletzt ebenfalls an der Turnierserie des RFV Holle-Wüsting teil – und wollte auch in den kommenden Wochen wieder dort antreten. „Ich fand schon die Corona-Pause im Reitsport blöd. Auch in Holle-Wüsting durften danach erst nur die Profis ran. Deshalb war ich wirklich enorm froh darüber, als auch wir Amateure endlich wieder starten durften. Wenn auch mit einem mulmigen Gefühl“, sagt die 15-Jährige. Auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie habe sie schon ein wenig Angst vor einer Ansteckung gehabt. „Wenn dann aber Pferd und Reiter gleichzeitig gefährdet sind, ist es schon noch ein etwas anderes Gefühl“, findet Lea Bergmann. Tim-Uwe Hoffmann kenne sie persönlich von vielen gemeinsamen Turnieren. „Deshalb fühle ich mich auch umso mehr betroffen“, so Bergmann. Sie wolle auch gar nicht erst wissen, welchen finanziellen Verlust ihr Kollege durch den Tod des Pferdes erlitten habe. Lea Bergmann folgt auch der internationalen Nachwuchsreiterin Tessa Thillmann vom RFV Gadebusch auf Instagram, die ebenfalls ein Pferd in Valencia an der Krankheit verlor. „Dabei war das Pferd sogar dagegen geimpft“, so Bergmann. Sie sei inzwischen auch ziemlich genervt von den beiden Viren. „Ich verliere langsam den Mut, weil ich nicht einmal ein halbes Jahr durchreiten kann“, sagt Bergmann.

Hans-Christoph Kühl vom RV Lilienthal hat sich turniermäßig im Winter freiwillig sehr zurückgehalten. „Wenn jetzt alle mit ihren Pferden zu Hause bleiben, dann kann sich das Herpes-Virus eigentlich auch nicht weiter verbreiten“, erklärt der Profireiter, dessen Auszubildende Henrike-Sophie Boy vom RFV Hildesheim bei den Turnieren des RFV Holle-Wüsting angetreten war. Im Moment sei das Herpes-Virus noch weit weg. „Wir müssen jetzt alle vernünftig sein. Dann bekommen wir die Lage mit den Veterinären schnell in den Griff“, sagt Kühl. Nicht ganz so optimistisch zeigt sich Zoe Lübsen von der RG Bahrenwinkel. „Bei manchen Pferden ist das Virus erst jetzt ausgebrochen, obwohl deren Reiter bereits im Januar auf der Sunshine-Tour in Spanien gestartet sind“, gibt die 18-Jährige zu bedenken. Da eine Impfung nur die Weitergabe des Virus verhindere, nicht aber die Erkrankung, bringe eine Impfung auch nur dann etwas, wenn alle Pferde geimpft seien.