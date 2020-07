Huxfeld. Er sei derart sportlich gewesen, dass er in der zweiten Schulklasse im Fußball schon alleine gegen die ganze Klasse antreten musste, damit es eine ausgeglichene Angelegenheit werde, erzählt der 78-Jährige. Dennoch steht nur ein Punktspiel für die A-Junioren des TSV Ottersberg für ihn zu Buche.

„Meinem Vater war das alles zu teuer“, bedauert Horst Hartwig die verpasste Laufbahn als Kicker. Dafür weist der Routinier eine beachtliche Karriere im Schießsport auf, die er vor vier Jahren mit dem deutschen Meistertitel im Kleinkaliber-100-Meter-Auflage-Wettbewerb für den SV Himmelpforten krönte. Zeitweise lief der seit 30 Jahren in Lüninghausen zwischen Lilienthal und Worpswede wohnende Aktive gleich für sieben verschiedene Vereine auf. Alle Vereine rissen sich stets um den erfolgreichen Schützen.

„Bei meinen ersten Kreismeisterschaften bin ich in sechs Disziplinen an den Start gegangen und habe sechsmal gewonnen. Das war schon ein Schock für meine Konkurrenten im Schützenverband Zeven“, betont Horst Hartwig. So wurden die anderen Klubs schnell auf den seinerzeit für den SV Otterstedt startenden Schützen aufmerksam. Dieser trat unter anderem für den SV Barkhausen in der Luftgewehr-Freihand-Bundesliga an. „Das ist aber nicht mit der heutigen Bundesliga zu vergleichen“, weist Hartwig auf das höhere Niveau der jetzigen LG-Beletage in der Bundesrepublik mit vielen internationalen Schützen hin.

Horst Hartwig trat auch schon mit zwei Olympiasiegern in einer Mannschaft an. Bernd Klingner holte als Mitglied der Schützengesellschaft zu Bremervörde ebenso im Jahre 1968 in Mexiko Gold im Dreistellungskampf wie acht Jahre zuvor dessen Klubkollege Peter Kohnke im Liegendschießen in Rom. „Besonders Kohnke war ein Top-Schütze und ein toller Typ“, schwärmt Horst Hartwig noch immer von seinem früheren Teamkameraden, der im Jahre 1975 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Seine zahlreichen Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften hat Horst Hartwig ebenso wenig gezählt, wie seine Goldmedaillen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. „Es dürften aber bestimmt alleine 300 Kreismeistertitel zusammengekommen sein“, berichtet der seit 48 Jahren mit seiner Frau Annemarie Hartwig verheiratete Sportler. Medaillen, Urkunden und Nadeln würden ihm aber ohnehin nichts bedeuten. „Ich würde mir so etwas niemals irgendwo aufhängen. Alles landet in irgendeiner Kiste“, versichert Hartwig.

Anders als viele seiner Kollegen hat Horst Hartwig sein Antreten für andere Vereine stets ernst genommen und als deren Mitglied auch stets Beiträge für diese geleistet. „Wie hätten die ganzen kleinen Vereine denn sonst auch an Geld kommen sollen?“, fragt der Mann aus dem Landkreis Osterholz. Derzeit ist Hartwig nur noch beim SV Huxfeld, SV Barkhausen sowie beim SV Rhadereistedt Mitglied. Viele Jahre war Hartwig auch für den SV Heidberg-Falkenberg aufgelaufen, ehe er vor drei Jahren zum SV Huxfeld wechselte. Hier schießt er nun unter anderem auch an der Seite seines früheren Heidberger Kollegen Manfred Meyer. Die Huxfelder verfügen im Auflage-Bereich über derart viele Senioren, dass der Verein nicht selten gleich drei Teams bei Meisterschaften stellt. Das Niveau ist dabei derart hoch, dass die dritte Mannschaft dabei jederzeit die vermeintlich beste Formation bezwingen kann. „Wir haben einen großen Zusammenhalt bei unseren Senioren“, frohlockt Huxfelds Sportleiter Thomas Horstmann.

Horstmann bewundert vor allem Horst Hartwig: „Der Kerl ist ein absolutes Phänomen.“ Er sei besonders von dessen Ehrgeiz und Leistungsanspruch begeistert. Auch durch zahlreiche gesundheitliche Rückschläge ließ sich Horst Hartwig in den vergangenen Jahren nicht unterkriegen. Er überstand unter anderem eine Krebserkrankung, Operationen an Knie und Schulter sowie Augenprobleme. „Das ist nun mal so in meinem Alter“, beklagt sich der rüstige Rentner nicht über seine Schwierigkeiten. Neuerdings tue ihm die Hüfte weh. „Das wird meine nächste Baustelle“, lässt der vierfache Familienvater wissen. Weder seine Frau noch eines seiner Kinder gehen dem Schießsport nach. Er hätte diese aber auch nicht anlernen wollen. „Ich kann entweder Trainer oder ein erfolgreicher Schütze sein. Beides zusammen geht nicht“, versichert der Altmeister.

Der gelernte Heizungs- und Sanitär-Installateur, der zuletzt im Vertrieb der Bremer Stadtwerke gearbeitet hatte, entdeckte seine Leidenschaft für das Schießen bei der Bundeswehr. „Ich war zwar nie ein Freund von Waffen, habe aber dort gemerkt, dass ich gut treffe.“ Auch heute noch warnt Hartwig vor der leichtfertigen Herausgabe der Sportgeräte an x-beliebige Personen. „Das ist ein sehr sensibles Thema“, warnt Horst Hartwig. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme weigert sich Hartwig, wie die meisten seiner Altersgenossen im Sitzen zu schießen. „Als ich meinen Deutschen Meistertitel im KK-100-Meter-Auflage-Wettbewerb erreicht habe, war ich der einzige Stehend-Schütze. Die anderen waren deshalb total begeistert von meiner Leistung“, lässt der 78-Jährige wissen.

Auch seine Huxfelder Senioren-Kollegen würden überwiegend im Sitzen schießen. „So etwas lässt mein sportlicher Ehrgeiz aber nicht zu“, versichert der frühere Fan der Fußballer des FC Bayern München. Weil Uli Hoeneß nach Absitzen seiner Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung zwischenzeitlich wieder auf den Posten des Präsidenten zurückgekehrt war, hatte Hartwig mit seinem Lieblingsverein gebrochen. Ihn störe aber auch das viele Geld im Fußball. Jungen Leuten rate er eher vom Schießsport ab: „Die sollen sich lieber richtig beim Fußball oder Handball austoben.“ Um den deutschen Schießsport sei es im internationalen Vergleich nicht mehr so gut bestellt: „Da sind wir nur noch zweitklassig. Vor allem die Asiaten haben uns überholt.“