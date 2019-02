Florian Zappe und Robert Windt (von links) müssen mit der BSG Wallhöfen/Ihlpohl wieder eine Liga nach unten. (Guido Specht)

Wallhöfen/Ihlpohl. Der Klassenerhalt war schon lange abgeschrieben und der Abstieg einkalkuliert – schließlich stand er auch schon längere Zeit fest. Zum Saisonabschluss in der Badminton-Landesliga wollte die BSG Wallhöfen/Ihlpohl aber wenigstens noch einmal punkten, um den benachbarten TSV Gnarrenburg in dessen Landesliga-Spielzeit zu übertrumpfen. Gegen den VfL Stade (2:6) und Blau-Weiß Buchholz (1:7) gestalteten sie die Partien trotz abermaliger Niederlagen so offen und knapp wie nie zuvor. Doch in den entscheidenden Matches zeigten sie einmal mehr Nerven und gingen letztlich punktlos aus den beiden Partien hervor. Damit verabschiedet sich Wallhöfen/Ihlpohl ohne Erfolgserlebnis aus der Liga.

VfL Stade - BSG Wallhöfen/Ihlpohl 6:2: Eine kleine Schwäche im dritten Durchgang verhinderte den Sieg von Robert Windt und Florian Zappe in deren Doppel gegen Vadim Zelvakov und Jens Detlefsen (18:21, 21:12, 13:21). „Das müssen wir gewinnen“, ärgerte sich Zappe über den selbst verschuldeten Misserfolg. Und auch Dörthe Havemeyer verpasste extrem unglücklich einen Zähler im Dameneinzel gegen Melanie Niehus, verlor nach gewonnenem Satz zweimal mit 17:21 – und ging damit folgerichtig leer aus.

Allein mit Siegen in diesen zwei Spielen hätte sich die BSG vorzeitig das 4:4-Unentschieden sichern können: Denn Finn Lucyga und Lara Wendelken agierten mit einem 21:12 und 21:11 überragend im Mixed gegen Zelvakov und Fenna Anderson, während Wendelken zuvor an der Seite von Havemeyer mit 21:9 und 21:9 klar die Oberhand über Niehus und Chantal Stobbe behalten hatte. Doch weil Stade ansonsten alle Partien klar für sich entschied und Wallhöfen/Ihlpohl wie so oft in der Saison die knappen Spiele abgab, entschied der VfL die Partie mit 6:2 für sich.

Blau-Weiß Buchholz - BSG Wallhöfen/Ihlpohl 7:1: Diese Schwäche zog sich auch durch das allerletzte Spiel der BSG. Lucyga und Zappe mussten sich in ihrem Doppel knapp geschlagen geben. Sie entschieden den zweiten Satz mit 21:12 deutlich für sich, nur um im Anschluss mit 18:21 zu unterliegen.

Havemeyer und Wendelken wiederfuhr im Damendoppel ein ähnliches Schicksal. Die beiden Wallhöferinnen gewannen den ersten Satz, verloren anschließend jedoch mit 12:21 und 18:21. Mathias Bergolte trieb es in seinem Einzel gegen Sebastian Becker sogar noch auf die Spitze, gab seine Partie nach zwei Matchbällen noch aus der Hand und verpasste somit ein besseres Ergebnis. An der Seite von Arndt Petersen holte er immerhin den Ehrenpunkt für seine Mannschaft. Petersen selbst unterlag im Einzel ebenfalls in drei Sätzen.

Wie so oft in dieser Saison zeigte sich, dass die BSG zwar zwischenzeitlich nah dran, in der Summe aber doch immer zu weit weg von den Möglichkeiten der übrigen Landesligsten war. Überraschend kam der Abstieg aus diesem Grund nicht, weshalb die BSG mit allen drei Mannschaften des eigenen Vereins einen gemeinsamen Saisonausklang fand. „Wir feiern den Abstieg“, bemerkte Zappe, der zuversichtlich in die neue Saison schaut: „Der Kern bleibt zusammen.“