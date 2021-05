Auf die aktive Fußball-Laufbahn folgte im fortgeschrittenen Alter die Tennis-Laufbahn. Seitdem schlagen in der Brust von Dieter Bartels, hier auf einer Aufnahme vor drei Jahren, zwei Herzen. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Selbst in ein Traumteam gewählt wurde Dieter Bartels bislang noch nicht. Dabei gäbe es genügend Gründe dies zu tun. Der 69-Jährige war schließlich fester Bestandteil jener Mannschaft des 1. FC Osterholz-Scharmbeck, die in den 70er und 80er Jahren für so viel Furore gesorgt hatte. Alle zwei Jahre waren die Weinroten aufgestiegen, von der Bezirksklasse bis in die Landesliga, die damals vierthöchste Spielklasse. Es war ohne jeden Zweifel die prägendste Zeit in seiner aktiven Laufbahn. Dieter Bartels spielte mit Teamkollegen zusammen, die auf der Schwelle zum Profitum standen – oder sogar zumindest kurzzeitig den Sprung dorthin schafften. Davon war Dieter Bartels, der aufgrund seiner kompromisslosen Spielweise und seiner läuferischen Stärken bis heute nur „Acker“ genannt wird, doch ein gehöriges Stück entfernt.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass sein Traumteam einem „Best of“ des 1. FC Osterholz-Scharmbeck gleicht. „Ich habe diese Traumelf bewusst ausgewählt nach Potenzial, Erfolg und fußballerischem Können. Gar nicht so einfach, zumal ich im Laufe meiner 15 Jahre aktiven Fußballerzeit sowie meiner fast 15-jährigen Trainertätigkeit sehr viele Fußballer kennenlernen und auch trainieren durfte, zum Beispiel Malte Jaskosch, Michael Rickers, Uwe Monsees, Maik Haslop, Gero Thiel, und, und, und. Es waren alles gute Fußballer“, sagt „Acker“ Bartels. Aber es wäre eben nicht sein Traumteam, wenn es nicht einen gehörigen FCO-Anteil besäße.

Tor

Thomas Marks: Auf ihn bin ich bei meiner ersten Spielertrainertätigkeit in St. Jürgen gestoßen. Er zählt in meinem Traumteam zu den jüngeren Spielern, obwohl auch er inzwischen so um die 50 sein müsste. Der hat ideale Voraussetzungen gehabt. Er war groß, hatte starke Reflexe und eine sehr gute Strafraumbeherrschung. Und er war unheimlich ehrgeizig und trainingsfleißig, ist jedem Ball hinterhergeflogen, auch wenn er vorher schon fünf Mal in dieselbe Ecke geschickt wurde. Ein richtig Guter. Und er hat seinen Weg danach ja auch gemacht, spielte noch in Hambergen und Bornreihe. Ich meine, dass er auch höherklassige Angebote hatte, sich dann aber für den Beruf entschieden hat.

Abwehr

Heinz Stelljes: Er kam aus Bornreihe zum FCO. Der würde auch in der heutigen Zeit zurechtkommen. Er hat sein Spiel über den Flügel schon damals total offensiv gestaltet. Er war unheimlich antrittsschnell, auch mit Ball. Und er hat starke Flanken geschlagen, ein bisschen wie Manni Kaltz. Imponiert hat mir auch immer, mit welcher Leichtigkeit er gespielt hat. Manndeckung lag ihm nicht so. Ich kann mich erinnern, dass er sich in einem Derby mal freiwillig auswechseln ließ, weil sein Gegenspieler nicht gerade zimperlich agierte und ihm drohte: Nach dem Spiel hast du keinen heilen Fleck mehr am Körper. Es lag ihm viel mehr, sein Spiel von hinten heraus zu machen.

Hans Wendelken: Mit „Hexe“ habe ich gar nicht so lange zusammengespielt, weil er recht spät aus Bornreihe zum FCO kam. Er war eine Bornreiher Institution und hatte auch Dorfverbot, als er zu uns wechselte. Ist wirklich so gewesen, war auch gar nicht so leicht für ihn. Er war auf dem Feld wie der Fels in der Brandung. Unheimlich kopfballstark, und was die wenigsten wussten: Er war unheimlich schnell. An ihm konnte man sich aufrichten. Er hat in Bornreihe zwar auch im Sturm gespielt, aber hinten war eigentlich seine Position. Und wenn er von hinten heraus gespielt hat, dann gab es kein Halten. Dazu werde ich auch Folgendes nicht vergessen: Das letzte Spiel in der Aufstiegsrunde gegen Wunstorf und Falke Steinfeld war bedeutungslos für uns, weil wir schon als Aufsteiger feststanden. Auf der Busfahrt haben vorher wir gewettet, wie das Spiel ausgeht. Ausnahmsweise, weil es ja um nichts ging. „Pummel“ Stöhr hatte 5:2 getippt. Kurz vor Schluss stand es wirklich 5:2 für uns, und „Hexe“ ging zu „Pummel“ und fragte: Wollen wir teilen? Es war ja einiges im Pott. Pummel zeigt ihm aber den Vogel. Hexe nahm sich kurz darauf den Ball in der eigenen Hälfte, ließ fünf Mann stehen und marschierte übers halbe Spielfeld und machte sein Tor. Daraufhin ist er dann zu Pummel gegangen und hat gesagt: Siehste, jetzt haste gar nichts.

Volker Wolf: Volker kam aus Osterode damals zum FCO. Man musste bei ihm unterscheiden zwischen auf und neben dem Platz. Auf dem Platz kannte er keine Verwandten, war kompromisslos in den Zweikämpfen, er hat weder sich noch den Gegner geschont. Ich kann mich kaum an ein Spiel erinnern, in dem er die gegnerischen Hacken gesehen hat. Er hat praktisch jeden Zweikampf gewonnen. Dabei war er vor dem Spiel so nervös und fokussiert, dass er sich die Schuhe nicht selber zumachen konnte. Das musste ich einige Male machen.

Reelf Behrens: Sehr spielintelligent, beidfüßig, technisch stark, antrittsschnell, und dadurch war er ähnlich wie Heinz Stelljes für das Offensivspiel wichtig. Er war ja auch im Fokus bei Werder. Gemeinsam mit Harry Fraas hatte er eine Art Vorvertrag, hat seine Chance aber leider nicht nutzen können.

Mittelfeld

Harry Fraas: Das war einfach ein kompletter Fußballer. Der hatte alles, um Profi zu werden. Beweglichkeit, Schnelligkeit, Technik. An ihm waren auch alle dran. Letztlich hat der FCO das Rennen gemacht, weil hier die meiste Kohle gezahlt wurde. Er sollte ja eigentlich der Nachfolger von Per Røntved bei Werder werden, der Kontakt zu Rudi Assauer bestand. Für das Sichtungstraining ist er von seinem Beruf auch freigestellt worden, hat es aber auch ein, zwei Mal geschwänzt. Das war es dann natürlich. Trotzdem: ein absolutes Lauf- und Konditionswunder.

Wilfried Kamp: „Wischi“ war ja so ein langer Schlacks, nicht der Schnellste, aber wenn er ins Rollen kam, wurde es schwer für den Gegner. Er hatte einen wahnsinnig guten rechten Fuß. Was der für präzise Pässe spielen konnte! Im Aufstiegsspiel gegen Wunstorf, die fünf Jahre in Folge zuhause nicht verloren hatten mit einem gewissen Uli Stein im Tor, hat er mal den Ball aus 20 Metern in den Dreiangel genagelt, so schnell konnte der Stein gar nicht gucken. Das war der torgefährlichste Mittelfeldspieler seiner Zeit.

Hartmut Sahli: Der kam von den Werder Amateuren. Ein Schlitzohr vor dem Herrn. Ich habe selten so einen ausgebufften Mitspieler erlebt wie ihn. Der war mit allen Wassern gewaschen. Aber er hatte auch eine sehr gute Spielübersicht. Er konnte das Spiel je nach Bedarf schnell oder langsam machen. Torgefährlich war er obendrein.

Torsten Klose: Den habe ich bewusst gewählt. Ein Spieler, der in meinen Augen mit einem riesigen Potenzial ausgestattet war. Er hat das Klose-Gen geerbt. Sein Vater hatte ja auch noch so lange gespielt wie er, ich glaube noch mit 40. Das war der Antrittsschnellste, den ich je trainiert habe. Der hat unter mir beim VSK gespielt. Kondition trainieren, war nicht so sein Ding. Da musste er unter mir doch oft leiden. Aber in einer guten körperlichen Verfassung mit seinen Fähigkeiten, vor allem seinem Torriecher, war er für uns oft der Matchwinner.

Sturm

Hans-Jürgen Stöhr: „Pummel“ war eine Art Gerd Müller. Unheimlich wendig, unheimlich torgefährlich. Ein absoluter Torjäger. Seine 20 bis 30 Tore, und zwar auf Landes- und Oberliga-Niveau, hat er immer geschossen. Er war immer da, wo der Ball im Strafraum hinflog. Er war kaum in den Griff zu kriegen. Ich war jedenfalls froh, nicht gegen ihn spielen zu müssen. Er ist ja auch nicht umsonst zum VfB Oldenburg in die 2. Liga gewechselt.

Wolfgang Neika: Ein anderer Stürmertyp als „Pummel“, aber weil er anders war, haben sich beide sehr gut ergänzt. Er hatte ein unheimlich gutes Kopfballspiel. Seine Kopfbälle waren wie Schüsse - aus zwölf Metern. Und auch er hat immer seine 20, 30 Tore gemacht. „Pummel“ und er haben sich da ja ein richtiges Duell geliefert. Und er konnte den Ball behaupten. Es ist ja nicht unwichtig, jemanden da vorne zu haben, der die Bälle halten und dann den nachrückenden Mitspieler bedienen kann. Und er war auch ein kleines Schlitzohr. Wenn er und sein Gegenspieler zum Kopfball hochgingen, hat er ihm in der Luft kurz an der Hose gezogen. Dadurch war der natürlich irritiert und Wolfgang war Kopfballsieger.

Zur Person

Dieter Bartels (69)

zählte zur glorreichen Mannschaft des 1. FC Osterholz-Scharmbeck, die in den 70er und 80er Jahren für Furore gesorgt hatte. Sein erster Verein war allerdings der ATSV Scharmbeckstotel, dem er mit acht Jahren beitrat. Als A-Jugendlicher wechselten er zum VSK Osterholz-Scharmbeck, spielte auch kurze Zeit im Herrenbereich, wechselte jedoch alsbald zum 1. FCO und begründete als vornehmlich defensiv ausgerichteter Mitspieler eine Ära. Von der Bezirksklasse führte der Weg bis in die Oberliga, der damals vierthöchsten Spielklasse. Nach ungefähr sieben Jahren beim 1. FCO wechselte er zum SV Bornreihe, blieb aber nur eine Saison und ging zurück zu den Kreisstädtern, wo er noch vier Jahre spielte, ehe er seine Laufbahn bei der TuSG Ritterhude ausklingen ließ. Es ging jedoch nahtlos als Spielertrainer des TSV St. Jürgen weiter, nach einer Saison fungierte er in derselben Funktion bei seinem Heimatverein ATSV Scharmbeckstotel. Reine Trainerstationen bekleidete er fortan bei den A-Junioren des VSK, OT Bremen, der seinerzeit in der Junioren-Oberliga spielte, den 1. Herren des VSK. Jeweils nur für eine Saison. Beim FC Hambergen indes blieb er insgesamt fünf erfolgreiche Jahre Trainer und führte das Team in die damalige Bezirksoberliga. Danach folgten noch einmal zwei Jahre bei der 1. Herren des VSK. Danach nahm die Filzkugel die Hauptrolle in seinem Leben ein. Beim Hamberger TC schlug er das nächste erfolgreiche Kapitel auf. Mit den ambitionierten Tennis-Herren 60 spielt er aktuell in der Oberliga.

Weitere Informationen

Der pfeilschnelle Flügelstürmer oder der treffsichere Angreifer. Der ruhende Pol in der Verteidigung oder der Ideengeber im Mittelfeld. Fast jeder Mannschaftssportler hat in seiner aktiven Zeit viele gute Mitspieler gesehen. In unserer Serie „Mein Traumteam“ bitten wir ehemalige oder noch aktive Sportler und Trainer, die für sie beste Mannschaft von ehemaligen Weggefährten zusammenzustellen.