Frau Janssen, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Karola Janssen: Es läuft im Moment sehr schleppend an. Unsere Mitglieder wollen zwar sehr gerne aufs Wasser, aber durch die Kontaktbeschränkungen sind die Mannschaftsboote gesperrt. Im Zweier oder Vierer kann man einfach nicht die anderthalb beziehungsweise zwei Meter Abstand halten. Dies wäre nur für eine Gruppe aus demselben Haushalt möglich. Neu ist, dass seit letzter Woche in den Booten theoretisch immer ein Platz frei gelassen werden darf, sodass zwei Personen im Vierer sitzen könnten. Das scheitert aber schon auf dem Weg vom Bootshaus bis zur Hamme, da weniger Leute das Boot gar nicht umdrehen, tragen und zu Wasser lassen können. So beschränkt sich die Nachfrage auf den Einer, in dem natürlich jeder seinen eigenen Rhythmus rudert. Die Schwierigkeit wird dann später sein, sich auch wieder auf den Partner einzustellen. Die Technik ist nicht so das Problem, auf dem Ergometer konnten sich zudem alle zu Hause fit halten.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Es ist eine ambivalente Situation mit gemischten Gefühlen. Einerseits besteht natürlich der Wunsch, sich wieder mehr im öffentlichen Raum zu treffen oder auch mal eine Veranstaltung zu besuchen, andererseits muss man natürlich trotzdem vorsichtig sein. Ich erwische mich dabei, dass mir bei den ganzen Lockerungen auch mal die Horrorszenarien aus New York kurzzeitig durch den Kopf schießen. Wochenlang war das Virus irgendwie weit weg. Aber dadurch, dass ein befreundetes Paar mittlerweile daran erkrankt ist, sich seit Wochen in Quarantäne befindet und auch entsprechend leidet, ist es definitiv näher gerückt.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Mit meinem Lebensgefährten spiele ich in einer Gitarrengruppe, mit der wir uns gewöhnlich alle zwei Wochen treffen. Es war auch schwer, meine zwei Kinder, die beide außerhalb studieren, lange Zeit nicht gesehen zu haben. Beruflich leite ich den Kindergarten in Heilshorn. Zwar war dieser die ganze Zeit geöffnet, aber in den ersten Wochen hat niemand den Notdienst in Anspruch genommen. Ein Kindergarten ohne Kinder ist schon ein sehr komisches Gefühl. Trotzdem habe ich mit einer Kollegin zusammen die Stellung gehalten und alles auf Vordermann gebracht. Ich habe den Wald vor der Haustür und bin nun zuletzt auch häufiger mal darin spazieren gegangen. Sogar mit dem Joggen habe ich angefangen.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Ich habe ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und zu trinken. Mir geht es doch gut. Wenn ich klage, dann nur, weil ich eigentlich nichts zu klagen habe. Unter was habe ich zu leiden? Höchstens mal unter der Maske, die manchmal nicht so angenehm ist. Im Kindergarten soll der Normalbetrieb unter Einschränkungen wieder losgegangen sein und ich bin gespannt, wie die Kollegen dies umgesetzt haben. Zurzeit habe ich nämlich noch Urlaub und bin gerade von der Nordsee heimgekehrt.

Zur Person

Heute von:

Karola Janssen, 54 Jahre alt, Trainerin und Pressewartin beim Ruder-Verein Osterholz-Scharmbeck

