„In der ersten Hälfte waren wir viel zu behäbig und haben Stinstedt das Verteidigen leicht gemacht“, kritisierte FCH-Coach Carsten Werde den zunächst pomadigen Auftritt im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell am Freitagabend.

Gegen disziplinierte Gastgeber, die hochmotiviert auftraten und bei Kontern gefährlich waren, erspielte sich der Favorit so kaum Chancen. So musste kurz vor der Pause ein Standard zur Führung herhalten: Mirko Radtke traf mit einem flach getretenen Freistoß aus 23 Metern in die Torwartecke (44.). Berendt Knoop verpasste gleich darauf das 2:0, stattdessen glichen die Gastgeber noch vor der Pause aus: Nico Eden wehrte einen Schuss in die Mitte ab, Patrick Hildebrandt stand goldrichtig und verwertete den Abpraller (45.).

In der Halbzeitpause fand Carsten Werde offenbar die richtigen Worte. Die Gäste zeigten sich im zweiten Durchgang erheblich entschlossener und kontrollierten das Spiel deutlich besser. Dennoch konnten sie sich in der 65. Spielminute bei ihrem Schlussmann bedanken, denn hätte Edenda einen strammen Schuss nicht mit dem Fuß an den Pfosten gelenkt, hätte die Partie auch anders laufen können. So aber blieben die Gäste das überlegene Team, auch wenn Justin Dähnenkamp zwanzig Minuten vor dem Ende am Stinstedter Schlussmann Torben Janßen scheiterte.

Erneut waren die Standards gefragt: Nach einem Freistoß von Jan Wohltmann köpfte der baumlange Christoph Müller zunächst zur erneuten Führung ein (84.), nur 180 Sekunden später jagte Müller einen direkten Freistoß ins Netz. Der Wille der tapferen Gastgeber war somit gebrochen. Justin Dähnenkamp sorgte nach einem Angriff durch das Zentrum im zweiten Versuch für den Schlusspunkt (90.).

So durften sich die Hagener letztlich über einen hart erkämpften Derbysieg und zumindest vorübergehend den zweiten Platz freuen. „Es war ein schweres Spiel, in dem wir nur wenige Torchancen hatten. Da musste dann ein Standard als Brustlöser herhalten und wir freuen uns natürlich sehr über den Erfolg, der aufgrund der zweiten Halbzeit dann doch auch in Ordnung geht“, so ein erleichterter Trainer Carsten Werde nach dem Sieg im Kreisderby.