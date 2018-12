In Gnarrenburg gab es wieder interessante Spiele zu sehen, hier von Gastgeber TSV (links Yilmaz Akin am Ball) gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe II (mit Tarek Hinck). (Christian Kosak)

Gnarrenburg. „Der SV Blau-Weiß Bornreihe und Rotenburger SV waren schon eine Klasse für sich“, urteilte der Organisator des Fußball-Hallenturniers des TSV Gnarrenburg, Maik Müller. Folgerichtig zogen die beiden Landesligisten auch ins Endspiel der Veranstaltung ein. Dieses entschied Rotenburg nach einem Siebenmeterschießen für sich.

„Es war ein sehr emotionales Finale“, berichtete Müller. Die Bornreiher standen nach einer 2:1-Führung durch Treffer von Artur Degtjarenko und Patrick Müller ganz dicht vor einem erneuten Turniersieg in der voll besetzten Halle am Brilliter Weg. Doch 20 Sekunden vor dem Ende schlug der Rotenburger SV noch zum 2:2-Ausgleich zu, drehte den Spieß im Siebenmeterschießen endgültig um und kam noch zu einem 8:7.

Die Bornreiher legten mit vier Siegen ohne Gegentor eine äußerst souveräne Vorrunde an den Tag. Im ersten Match gegen den Neuling TV Sottrum hielten sich die Blau-Weißen noch ein wenig zurück. Jeremy da Rocha Nunes erzielte das goldene Tor. Im Anschluss verwiesen die „Moorteufel“ den Heeslinger SC II dank der Treffer von Patrick Müller, Michel Waldow, Pascal Kranz und eines Eigentores mit 4:0 in die Schranken. Der Winterneuzugang von der TuSG Ritterhude, Pascal Kranz, war kurzfristig für die verletzten Torben Poppe und Philip Bähr nachgerückt. Loris Menger, Michel Waldow sowie Jeremy da Rocha Nunes schossen im Anschluss einen 3:0-Triumph über den SV Lilienthal-Falkenberg heraus.

In der Gruppenphase ohne Gegentor

Mit einem 2:0-Erfolg über den TuS Zeven machten die Bornreiher den Sieg in der Gruppe B und den damit verbundenen Vorstoß ins Semifinale perfekt. Dabei trafen Patrick Müller und Jeremy da Rocha Nunes ins Schwarze. Michel Waldow, Patrick Müller, Pascal Kranz und Loris Menger sorgten dann für einen 4:2-Halbfinalsieg des Landesligisten über den VSK Osterholz-Scharmbeck.

Das Finale erlebte Bornreihes Co-Trainer Frank Meyer dann nicht mehr mit, der den SV-Coach Saša Pinter an der Bande vertreten hatte – Meyer brachte den verletzten Jeremy da Rocha Nunes in ein Bremerhavener Krankenhaus. „Der Verdacht auf einen Handbruch hat sich aber Gott sei Dank nicht bestätigt“, berichtete Saša Pinter einen Tag nach dem Spektakel. Es sei nur ein Finger aus dem Gelenk gesprungen. „Der Finger wurde dann auch gleich wieder eingerenkt“, sagte Pinter.

In der anderen Vorrundengruppe gab der Rotenburger SV den Ton an, der dann im Halbfinale den Zweiten der Gruppe B, Heeslinger SC II, mit 3:2 distanzierte. Der SV Blau-Weiß Bornreihe II sowie der TV Sottrum verpassten bei ihrer Premiere mit sieben beziehungsweise fünf Zählern als Dritter in ihrer jeweiligen Gruppe nur knapp die Vorschlussrunde. „Die beiden neuen Teams sind aber durchaus positiv zu erwähnen“, erklärte Maik Müller. Für den gastgebenden TSV Gnarrenburg war nicht unerwartet bereits nach der Vorrunde Endstation. „Für uns war aber der 2:0-Sieg im Derby über den TSV Karlshöfen wichtig“, teilte Müller mit. Marvin Dreyer und Yilmaz Akin bescherten den Hausherren mit ihren Toren einen souveränen Erfolg.

Mehrere Verletzungen

Neben Jeremy da Rocha Nunes verletzten sich auch noch zwei weitere Akteure bei dem Turnier. „Das ist natürlich nicht so schön. Wenn es am Ende um das Geld geht, geht es aber eben mehr zur Sache. Dennoch haben wir insgesamt sehr faire Spiele gesehen“, betonte Maik Müller.

Als erfolgreichster Torschütze der Veranstaltung entpuppe sich Lucas Chwolka vom Rotenburger SV mit fünf Treffern. Die VSK-Akteure Dustin Hirsch und Ercan Polat verbuchten jeweils vier Tore. Zum besten Torwart des Turniers wählten die Teams Jonas Hölsch vom Heeslinger SC II.

Weitere Informationen

Vorrunde

Gruppe A: TSV Gnarrenburg – SV Blau-Weiß Bornreihe II 0:4; VSK Osterholz-Scharmbeck – TSV Karlshöfen 5:1; Rotenburger SV - SV Blau-Weiß Bornreihe II 2:0; TSV Gnarrenburg – TSV Karlshöfen 2:0; Rotenburger SV – VSK Osterholz-Scharmbeck 1:0; SV Blau-Weiß Bornreihe II – TSV Karlshöfen 4:1; TSV Gnarrenburg – VSK Osterholz-Scharmbeck 2:7; TSV Karlshöfen – Rotenburger SV 1:4; SV Blau-Weiß Bornreihe II – VSK Osterholz-Scharmbeck 2:2; TSV Gnarrenburg – Rotenburger SV 0:4

Tabelle: 1. Rotenburger SV 12 Punkte/11:1 Tore; 2. VSK Osterholz-Scharmbeck 7/14:6; 3. SV Blau-Weiß Bornreihe II 7/10:5; 4. TSV Gnarrenburg 3/4:15; 5. TSV Karlshöfen 0/3:15

Gruppe B: SV Blau-Weiß Bornreihe – TV Sottrum 1:0; Heeslinger SC II – TuS Zeven 3:0; TV Sottrum – SV Lilienthal-Falkenberg 1:1; SV Blau-Weiß Bornreihe – Heeslinger SC II 4:0; SV Lilienthal-Falkenberg – TuS Zeven 3:3; TV Sottrum – Heeslinger SC II 3:2; SV Blau-Weiß Bornreihe – SV Lilienthal-Falkenberg 3:0; TV Sottrum – TuS Zeven 1:1; Heeslinger SC II – SV Lilienthal-Falkenberg 6:5; SV Blau-Weiß Bornreihe – TuS Zeven 2:0

Tabelle: 1. SV Blau-Weiß Bornreihe 12/10:0; 2. Heeslinger SC II 6/11:12; 3. TV Sottrum 5/5:4; 4. SV Lilienthal-Falkenberg 2/9:13; 5. TuS Zeven 2/4:9

Halbfinale

Rotenburger SV – Heeslinger SC II 3:2

SV BW Bornreihe – VSK Osterholz-Scharmbeck 4:2

Spiel um Platz 3

VSK Osterholz-Scharmbeck – Heeslinger SC II 4:2

Finale

SV Blau-Weiß Bornreihe – Rotenburger SV 7:8 (2:2) n.S.

Aufstellungen

SV Blau-Weiß Bornreihe: Griesbach; Sammann, Dietrich, Degtjarenko, Müller, Waldow, Kranz, da Rocha Nunes

VSK Osterholz-Scharmbeck: Stelljes, Hilse, Patrick Hirsch, Dustin Hirsch, Polat, Gardianczik, Thiel, Kevin Zilke, Mohamed Taha, Hussein Taha

SV Blau-Weiß Bornreihe II: Behrens; Wischhusen, Marvin Witte, Ahrens, Vrampe, Hinck, Mischnick, Nass, Niklas Flathmann, Behrens

SV Lilienthal-Falkenberg: Konstantin Gaber; Hüsing, Marc Gaber, Meierdierks, Niemann, Koehle, Bingana, Adler, Chi Njuche

TSV Gnarrenburg: Sommer; Yilmaz Akin, Yasar Akin, Jablonowski, Lamp, Deppenweiler, Dreyer

TSV Karlshöfen: Lorenz; Schoof, Prigge, Pape, Kunz, Böttjer, Hastedt, Grabau, Nehring, Stolzenberg, Hilken, Vogel KH