Ritterhude. Nach zuletzt vier Siegen in Serie ist die TuSG Ritterhude beim abstiegsbedrohten TV Oyten nicht über ein Remis hinausgekommen. Obwohl die Hammestädter zwischenzeitlich mit 2:0 führten, mussten sie sich nach einem Gegentreffer in allerletzter Sekunde mit einem 2:2 (1:0) begnügen.

Für einen weiteren Erfolg war die Leistung aber letztlich auch zu schwach. „Das war ein miserables Spiel von uns, wir waren einfach grottenschlecht. Wenn du in der Nachspielzeit führst, musst du natürlich gewinnen, der Punktgewinn für Oyten war aber hochverdient“, bilanzierte TuSG-Coach Bastian Haskamp im Anschluss an die Punkteteilung. Die Gäste, bei denen einige wichtige Akteure fehlten, ließen demnach von Beginn an die richtige Einstellung vermissen, taktische Vorgaben wurden zudem nicht erfüllt.

Kaum ein TuSG-Akteur mit Normalform

Bis auf Keeper Hendrik Schulz, der im Spielverlauf weitere Gegentreffer verhinderte, sowie die beiden Aktivposten Patrick Brouwer und Tobias Böttcher, erreichte kein Ritterhuder Normalform. Und doch ging der Favorit in Führung. Hilko Kaum fasste sich in der 17. Minute einfach mal ein Herz und zog aus 25 Metern ab, sein nicht gänzlich unhaltbar erscheinender Schuss landete im Oytener Gehäuse. Zwar blieb die Leistung des Tabellenvierten durchwachsen, nach dem Seitenwechsel baute Böttcher den Vorsprung aber sogar noch aus. Eine Hereingabe von Jan Luca Grove kam bis zum zweiten Pfosten, „Michel“ Böttcher drückte den Ball über die Linie (53.).

Statt das Spiel nun zu kontrollieren, erlaubte die Haskamp-Truppe dem keineswegs spielstarken Kontrahenten ein Comeback. Obwohl die Hausherren vorwiegend mit langen Bällen agierten, kamen sie aufgrund des schwachen defensiven Umschaltverhaltens der Ritterhuder immer wieder zu Chancen. Anton Strodhoff gelang so der Anschluss (64.), mit der letzten Aktion bestrafte Daniel Aritim einen der unzähligen Ballverluste in Form des gerechten Ausgleichtreffers (90.+3).