Man mag gar nicht hinsehen: Kevin Struß (rechts, im Duell mit Calvin Blicharski) hat mit dem FCH wohl den Titel verspielt. (Tobias Dohr)

Hambergen. Was hätte das für ein Fußballfest werden können? Wenn Finn-Niklas Klaus nach acht Minuten die frühe Führung für den FC Hambergen im Heimspiel gegen den Heeslinger SC II erzielt hätte. Und Frederik Nagel nach neun Minuten auf 2:0 erhöht hätte. Und Dennis Heineke in der zehnten Minute gar das 3:0 nachgelegt hätte. Die Chancen waren da für das Team von Trainer Eric Schürhaus – doch die Tore fielen nicht. Und so wurde es am Ende ein ganz bitterer Nachmittag für die „Zebras“. Denn fünf Minuten vor Ende der Partei traf Jan-Niklas Leschniok noch zum 1:0-Siegtreffer für die Gäste.

Damit dürfte der Titelkampf in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 wohl endgültig entschieden sein. Der TSV Ottersberg, der sich am Sonntagnachmittag in seinem Heimspiel gleich mit 5:1 gegen den FSV Langwedel-Völkersen durchgesetzt hatte, benötigt aus seinen zwei verbleibenden Spielen lediglich noch einen Sieg. „Wir haben es in der Anfangsphase verpasst, in Führung zu gehen“, wusste auch Eric Schürhaus ganz genau, woran es gelegen hatte. Und das war doppelt bitter, weil die Hamberger in jener Anfangsphase gegen einen keinesfalls lustlos agierenden Gegner spielerisch aufgetrumpft hatten wie lange nicht mehr vor heimischem Publikum.

Mit einer großartigen Direktabnahme hatte Finn-Niklas Klaus nach herrlichem Zuspiel von Dennis Heineke das Chancenfestival eröffnet. Frederik Nagel setzte einen Schuss aus zehn Metern am Tor vorbei, nur 60 Sekunden später drosch Heineke das Leder freistehend aus Nahdistanz über den Kasten. In der 17. Minute war es dann noch einmal Nagel, der einen weiteren freien Abschluss nicht nutzen konnte. Weitere Halbchancen von Kevin Struß und Lennard Uhlhorn fielen da schon beinahe hinten runter.

FCH verliert den Fokus

Die Heesliger kamen erst nach 21 Minuten das erste Mal gefährlich vor den Kasten von FC-Keeper Dirk Böttjer. Nach einer halben Stunde ebbte der Schwung der Hausherren dann langsam ab, die Schürhaus-Mannen haderten – durchaus zurecht – nun mehr und mehr mit dem Schiedsrichter. So wurde ein heftiges Einsteigen gegen Heineke nicht geahndet, Uhlhorn blieb hingegen trotz heftigen Trikotziehens seines Gegners auf den Beinen, beschwerte sich nach seinem Abspiel verständlicherweise, weil Marcel Baack (Kranenburg) dem Ottersberger nicht trotzdem die zwangsläufig fällige Gelbe Karte zeigte.

Doch durch diese Kleinigkeiten verloren die Hamberger Stück für Stück den Fokus auf ihr bis dahin so sicheres Kurzpassspiel. Die Temperaturen trugen ein Übriges dazu bei. Und dann war da ja auch noch der Gegner, immerhin Tabellenvierter. „Heeslingen hat schon ordentlich Qualität auf dem Platz gehabt“, wusste auch Eric Schürhaus, der mit ansehen musste, wie sein Team nach Wiederanpfiff zunächst reichlich in der Defensive beschäftigt war. Zunächst rettete Simon Küstner in letzter Sekunde gegen Toni Fahrner, kurz darauf übersah die komplette FCH-Abwehr den kleinen Kaira Sidibeh, der sträflich frei zum Kopfball kam, doch Dirk Böttjer rettete zur Ecke. Nach dieser Heeslinger Doppelchance verflachte die Partie.

Beide Teams neutralisierten sich nun weitgehend im Mittelfeld. Keno Liebschner hatte nach schöner Heineke-Vorarbeit noch eine große Chance (87.), zu diesem Zeitpunkt stand es aber bereits 0:1 aus Hamberger Sicht. Sinnbildlich für diesen vermaledeiten Nachmittag stand dann die allerletzte Aktion. Ein letzter hoher Ball landete direkt in den Füßen von Simon Küstner, doch der aufgerückte Innenverteidiger schob das Leder aus Nahdistanz und völlig freistehend ohne großen Druck in die Arme von HSC-Torwart Patrik Borchers. Es sollte einfach nicht sein für die „Zebras“ an diesem Tag.