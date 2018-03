Feierte mit dem TSV Steden/Hellingst einen hart erkämpften 3:2-Heimsieg über den SV Arminia Freißenbüttel: Timon Zehner. (Tobias Dohr)

Landkreis Osterholz. Wie im ersten Match fiel der Siegtreffer auch wieder sehr spät. Der Vorsprung des 1. FC Osterholz-Scharmbeck auf einen Nicht-Aufstiegsplatz beträgt nach einem 1:0-Erfolg im Spitzenspiel über den SV Nordsode bereits 17 Zähler. Der TV Axstedt ließ sich beim 3:3-Remis gegen den SV Garlstedt eine 2:0-Führung noch aus den Händen nehmen.

TSV Steden – SV Freißenbüttel 3:2 (0:0): „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit bestimmt, aber zwei hundertprozentige Chancen ausgelassen“, teilte TSV-Trainer Denis Stelljes mit. Ricco Meierdierks habe dann den ersten gefährlichen Angriff für den Gast zum 1:0 abgeschlossen, so Stelljes. Daniel van Ballegoy und Stefan Gerdes mit einem tollen Freistoßtor drehten den Spieß um. Nach dem Ausgleich von Ricco Meierdierks staubte Daniel van Ballegoy nach einer Ecke von Jannis Prasske zum 3:2 ab.

1. FC Osterholz-Scharmbeck – SV Nordsode 1:0 (0:0): „Der beste Mann auf dem Platz war Nordsodes Torwart Dennis Dahling“, stellte FCO-Coach Frank Wätjen fest. Immer wieder scheiterten die Gastgeber am überragenden SV-Keeper. Auf der anderen Seite versteckte sich der Gast aber auch nicht und hätte auch durchaus in Führung gehen können. Das Siegtor war dann ein Geschenk. Reinhold Heinrich nahm einen verunglückten Rückpass zu Dahling auf und überwand diesen zu seinem 24. Saisontor.

FC Worpswede II – SV Beckedorf 1:1 (1:1): Bei den Gästen stand mit Bernardo Alexandre Caetano da Silva Carvalho ein Feldspieler zwischen den Pfosten. Dieser klebte beim Ausgleich von Marcel Helm auf der Linie. Kurz zuvor musste Beckedorf seinen Kapitän Edgar Krutsch wegen einer Zerrung vom Feld nehmen. „Marcel Helm bekam den Ball dann genau in die Schnittstelle, wo Edgar vorher immer gestanden hatte“, sagte SV-Spielertrainer Wahe Airapetian. Dieser empfand das Unentschieden als gerecht.

SG Platjenwerbe – TSV Dannenberg II 1:2 (0:0): „Das war nicht unser Tag“, bedauerte SG-Übungsleiter Jan Haarde. Erst in der Nachspielzeit staubte Mark Fiegert nach einem Kopfball von Gavin Bergmann auf Freistoß von Jan-Thorben Slominski zum vermeintlichen 1:1-Endstand ab. Platjenwerbes Verteidiger Lukas Behrens fälschte dann noch eine Hereingabe von Sascha Thoms über seinen Torwart Dominik Libawski hinweg an den Innenpfosten ab, von wo der Ball zum späten Siegtreffer ins Netz sprang.

TuSG Ritterhude III – TSV Worphausen 0:3 (0:1): Die Gastgeber verzeichneten eine sehr ordentliche Anfangsviertelstunde. Doch dann schlug Andrej Ebert zum 1:0 für den Gast zu. „Von da an haben wir nichts mehr zustandegebracht und unseren Gegner damit stark gemacht“, kritisierte TuSG-Trainer Norbert Mützel. Seine Kicker seien nicht mehr eng genug an den Gegenspielern dran gewesen. Schön anzusehen war das 2:0 von Nils Mehrtens, der nach einem Doppelpass aus 18 Metern zur Vorentscheidung abzog.

TV Axstedt – SV Garlstedt 3:3 (2:1): Die Axstedter legten prima los, ließen sich aber durch das Elfmetertor von David Herbst zum 1:2 aus dem Konzept bringen. Tom Pretzel hatte diesen Strafstoß verursacht. „Dadurch hat Garlstedt Aufwind bekommen“, so TV-Coach Dieter Dering. In der zweiten Halbzeit ließen bei den Hausherren die Kräfte immer mehr nach. Max Dittrich verwertete die einzige Gelegenheit für das Heimteam im zweiten Abschnitt zum glücklichen 3:2. Garlstedt stand dicht vor dem Sieg.

SFR Heilshorn – VfL Ohlenstedt 2:0 (1:0): Sven von Oehsen krönte seine starke Leistung mit einem direkt verwandelten Freistoß in die linke untere Ecke zum 1:0. Kurz vor dem Ende visierte Sven von Oehsen auch noch die Querlatte an. Dominik Sievers hatte das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch an VfL-Torhüter Marc Monsees. Maik von Oehsen holte die Vorentscheidung nach einer Stunde auf Flanke von Sven von Oehsen nach. „Wir haben das Spiel verdient gewonnen“, versicherte SFR-Coach Mirko Sass.