Sportstopp in Osterholz - der Landkreis hat die Notbremse gezogen. (Noah Wedel/imago-images)

Landkreis Osterholz. Es war ein ziemlich unruhiger Freitag für alle Amateursportler, vor allem die Fußballer. Bereits am Donnerstagnachmittag hatte nämlich hartnäckig das Gerücht die Runde gemacht, dass der Landkreis Osterholz am Freitag eine Allgemeinverfügung erlassen würde, in der der Sportbetrieb großflächig eingestellt wird. Und so war die Gerüchteküche knapp 18 Stunden am Brodeln, ehe Gewissheit herrschte. Wobei das mit der Gewissheit auch dann noch nicht so richtig klar war.

Fakt ist: Der Landkreis Osterholz hat in einer am Freitag anberaumten Krisensitzung entschieden, den Sportbetrieb ab sofort und bis auf Weiteres einzustellen. Den Fußballbetrieb wohlgemerkt. Damit steht fest, dass am bevorstehenden Wochenende keinerlei Spiele stattfinden werden. Der Kreisfußballverband reagierte daraufhin umgehend und setzte alle ursprünglich geplanten Partien ab, auch für den Freitag. Die entsprechende Allgemeinverfügung des Landkreises sollte zeitnah veröffentlicht werden, war schließlich auch ab 16.30 Uhr auf der Seite www.landkreis-osterholz.de nachzulesen.

Demnach beschränkt sich das Verbot entgegen anfänglich anders lautender Informationen zunächst ausschließlich auf den Fußball. Der Landkreis werde in der kommenden Woche allerdings prüfen, ob weitere Sportarten von der Untersagung umfasst werden müssen. „Hier muss eine genaue Risikobewertung im Hinblick auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens vorgenommen werden", wird Landrat Bernd Lütjen auf der Seite des Landkreises informiert.

Was allerdings von Kreisvorstandsmitglied Ralf Müller klipp und klar bestätigt wurde: Auf Osterholzer Boden finden am Wochenende keine Fußballspiele statt - völlig egal, ob Landes-, Bezirks- oder Kreisliga.

Stand: 16:48 Uhr

Weitere Infos folgen zeitnah.