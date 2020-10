Sportstopp in Osterholz - der Landkreis hat die Notbremse gezogen. (Noah Wedel/imago-images)

Landkreis Osterholz. Damit steht fest, dass am bevorstehenden Wochenende keinerlei Spiele – ganz gleich in welcher Sportart – stattfinden werden. Der Kreisfußballverband reagierte daraufhin umgehend und setzte alle ursprünglich geplanten Partien ab, auch für den Freitag. Eine entsprechende Allgemeinverfügung des Landkreises soll zeitnah veröffentlicht werden. Am Vormittag hatte das Land Niedersachsen die aktuellen Sieben-Tages-Inzidenzen für die niedersächsischen Gemeinden veröffentlicht. Aus dieser ging hervor, dass auch der Landkreis Osterholz mit 55,3 Fällen/100.000 Einwohner nunmehr als Risikogebiet eingestuft wird.

*** Dieser Artikel wird fortlaufen aktualisiert ***