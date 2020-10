Ritterhude. Es ist schon eine ziemliche Seltenheit in diesen Tagen, wenn eine Fußballpartie nicht wegen Corona abgesagt wird. Umso bitterer ist dann so etwas zu bewerten, was da am Donnerstagabend auf dem Jahnsportplatz in Ritterhude passiert ist. Da hatte nämlich eigentlich die Osterholzer Kreisliga-Partie zwischen der zweiten Mannschaft der TuSG und dem VSK Osterholz-Scharmbeck II stattfinden sollen – fand sie auch. Doch das Spiel musste nach 77 Minuten abgebrochen werden. Grund: eine defekte Flutlichtanlage.

Die TuSG Ritterhude II beanspruchte zum Zeitpunkt des Spielabbruchs einen 4:2-Vorsprung. Kim Sulinski, Kristof Grahl, Tobias Jahn und Patrik Plasa münzten bis zur Halbzeit einen frühen Rückstand (Torschütze: Niklas Schumacher) in eine 4:1-Führung um. Nikolai Süß brachte die VSK-Reserve nach der Pause auf 2:4 heran.

Mehr zum Thema Fußball-Verbot im Landkreis Osterholz Harte Entscheidung, diskutable Entscheidung Der Landkreis Osterholz hat den Fußball verboten, andere Sportarten sind weiterhin erlaubt. ... mehr »

„Wir waren klar die bessere Mannschaft, hätten schon zur Halbzeit 6:1 oder 7:1 führen können“, bemerkte TuSG-Trainer Maik Machnacz nach dem Spielabbruch. Nach einer halbstündigen Unterbrechung wegen des Flutlichtdefekts gingen die Meinungen schließlich auseinander über die weitere Vorgehensweise. Die Platzherren und der Referee vertraten die Auffassung, der Platz sei hell genug ausgeleuchtet. Der VSK-Zweitformation war es zu dunkel. „Es waren nicht alle Lampen an“, deutete Maik Machnacz an. Die Gäste weigerten sich, das Spiel wieder aufzunehmen. Dies veranlasste Chris Barnick dazu, das Derby im Jahnsportpark vorzeitig für beendet zu erklären.

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude II: Friedrichsen; Nowotny, Jahn, Lünsmann, Marowski, Plasa, Bortmann (73. Acolatse), K.Grahl, Sulinski, Borner (67. Koch), T.Grahl

VSK Osterholz-Scharmbeck II: Meier; Brünjes, Lascheit (46. Husmann), Tapking, Haslop, Janz, Curione (46. Schmidts), Haslop, Liouras, Schumacher, Gardianczik (14. Sense)

Tore: 0:1 Niklas Schumacher (4.), 1:1 Kim Sulinski (13.), 2:1 Kristof Grahl (21.), 3:1 Tobias Jahn (25.), 4:1 Patrik Plasa (30.), 4:2 Nikolai Süß (62.)

Schiedsrichter: Chris Barnick (TSG Wörpedorf)

Besonderes Vorkommnis: Spielabbruch nach 77 Minuten aufgrund eines Flutlichtdefekts RT