Zum Bundesliga-Auftakt in Lilienthal kommt es zu einem Wiedersehen mit Mark-Oliver Bothe – diesmal allerdings im Trikot des MFBC Leipzig. (Tobias Dohr)

Lilienthal. Noch mehr finnische Einflüsse sind kaum möglich. Floorball-Erstligist TV Lilienthal hat auf der Trainerposition aufgerüstet. Aus der finnischen Stadt Turku westlich von Helsinki kommt Jesse Backman ins Schoofmoor. Um in der Bundesliga auch in der kommenden Spielzeit wieder in die Play-offs zu kommen, müssen die „Wölfe“ aber auch gehörig zulegen. Die Saison beginnt am Sonnabend mit einem Heimspiel gegen den MFBC Leipzig (18 Uhr).

Dreimal in Folge Vizemeister. An Weißenfels scheint einfach kein Vorbeikommen möglich. Und dabei würden sie die Meisterschaft natürlich auch gerne mal nach Lilienthal holen. Daniel von der Heyde, Teammanager der „Wölfe“, weiß aber auch, dass das beinahe unmöglich ist: „Natürlich ist Weißenfels wieder klarer Favorit. Wir wollen jetzt mit Jesse als Trainer trotzdem einen weiteren Schritt nach vorne machen.“

Damit meint von der Heyde vor allem, dass sich die Mannschaft spielerisch weiterentwickeln soll, da der neue Coach alle Kriterien erfüllt, nach denen der TV Lilienthal gesucht hatte. „Er ist jung, aber trotzdem erfahren und dazu ein gelernter Floorballmann und ein externer Trainer. Er soll ein Konzept ausarbeiten, das für die Abteilung ganzheitlich gilt“, freut sich von der Heyde.

Trotzdem oder gerade weil der neue Trainer mit ganz neuen Ideen daherkommt, ist das Ziel für die kommende Saison aber erst mal „nur“, wieder in die Play-offs zu kommen. Ganz oben angreifen kann der TVL eventuell dann im Jahr darauf, wenn die Mannschaft die finnische Spielweise angenommen und verinnerlicht hat. Dazu kommt, dass die Saisonvorbereitung alles andere als optimal verlief.

Backman stieß erst Mitte August zum Team, kann deshalb auch noch keine Prognose wagen, wie die ersten Spiele ablaufen werden. „Es wird eine interessante Saison. Wir haben viel verändert, neue Dinge reingebracht und sind gerade dabei, den Spielern Floorball anders beizubringen“, so Backman, der sich extrem auf die Aufgabe und Spielzeit freut: „Ich habe noch nie so ein motiviertes Team gehabt. Sie sind willig, zu lernen. Meine Aufgabe sehe ich vor allem darin, jeden Einzelnen weiterzubringen.“

Gerade das erste Jahr soll deshalb als große Lernphase dienen. Trotzdem will Backman natürlich den Erfolg der letzten drei Jahre wiederholen. Die Kontinuität, mit der sich die „Wölfe“ in den letzten Spielzeiten zum zweitbesten Floorballteam Deutschlands gemausert haben, soll fortgesetzt werden. Gerade, weil in der vergangenen Saison mit Mark-Oliver Bothe und Janos Bröker zwei Spielertrainer für den Erfolg verantwortlich waren, sieht Backman eine hohe Bürde und Verantwortung in seinem Job: „Die haben hier einen tollen Job gemacht.“

Diese Aufgabe ist nun die Backmans, der zuletzt ein Jahr pausiert hat und davor Headcoach einer Damenmannschaft in Tschechien war und die deutsche Liga noch kaum kennt: „Ich habe Videos gesehen, weil es zu meinem Job gehört, die Gegner zu kennen.“ Auch den kommenden Kontrahenten Leipzig kennt Backman noch nicht genau, weiß nur, dass die Ostdeutschen einige erfahrene Spieler in ihren Reihen haben. Allen voran natürlich Mark-Oliver Bothe, der gleich in seinem ersten Spiel nach 14 Jahren Lilienthal wieder in seinem Ex-Wohnzimmer ran muss. „Ab dem zweiten Spiel wünschen wir ihm allen Erfolg, den er will“, freut sich von der Heyde auf das schnelle Wiedersehen mit dem Angreifer, der studienbedingt nach Leipzig ging und „sicher sehr nervös sein wird“, so von der Heyde.

Neben Bothe haben die „Wölfe“ auch noch Torben Kleinhans und Jami Veijalainen aus ihrer ersten Zehn verloren. Herbe Verluste, die aber mit talentierten und finnischen Neuzugängen aufgefangen werden sollen. Maximilian Spöhle kommt aus Bonn und ist der Bruder von Goalie Sebastian Spöhle. Er ist U 19-Nationalspieler und war zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Italien mit dem deutschen Team aktiv. Spöhle ist genauso ein Kandidat für den Kader gegen Leipzig wie Panu Hallamaa. Der Finne spielte zuletzt bei den Challengers 93 und ist in bestechender Form. Diese geht dem zweiten finnischen Neuzugang Toni Vuorsalo noch etwas ab, weshalb Backman noch nicht auf ihn setzt: „Er muss konditionell noch zulegen.“

Ob es im ersten Spiel gleich zu einem Sieg reicht, wird sich zeigen. Eine Eingewöhnungszeit ist aber eingeplant, verrät von der Heyde, der auch mit einem mäßigen Saisonstart kein Problem hätte: „Wir erwarten nicht, dass wir gleich alles gewinnen. Erstes Ziel sind die Play-offs.“ Und natürlich das Weiterentwickeln der Spieler, wie Backman betont: „Ich will, dass wir am Ende meiner Zeit hier noch viel mehr Nationalspieler ausgebildet haben.“

Weitere Informationen

TV Lilienthal

Neuzugänge: Maximilian Spöhle (SSF Dragons Bonn), Panu Hallamaa (Challengers 93, Finnland), Toni Vuorsalo (Finnland)

Abgänge: Torben Kleinhans (Auslandsjahr), Jami Veijalainen (Vihdin Salisudet), Mark-Oliver Bothe (MFBC Leipzig), Klaas Minnermann (SG Seebergen/Lilienthal)

Restkader: Alexander Seitz, Antti Mähönen, Dennis Heike, Erik Ebbinghaus, Fabian Diaz, Felix Stierle, Frank Brinkmann, Hannes Röttger, Janos Bröker, Leon Bauer, Luis Moes, Lukas Bieger, Miro Siljamo, Niklas Bröker, Nils Hallerstede, Nils Westphal, Ole Appenrodt, Philipp Schneider, Sebastian Spöhle, Torben Lange

Trainer: Jesse Backman

Torwarttrainer: Ralf Hallerstede

Teammanager: Günter Frese, Daniel von der Heyde

Physio: Michael Rothgeber, Annika Kolodziej

Mentaltrainerin: Gudrun Hallerstede

Meisterschaftsfavorit: UHC Sparkasse Weißenfels

Saisonziel: Erreichen der Play-Offs THI