Mit Shirwan Hüssein Khalef gab der Verein aus der Kreisstadt nun die Verpflichtung eines Akteurs mit Spielmacherqualitäten bekannt. „Das ist ein Top-Mann“, strahlt Trainer Rick Trimborn Zuversicht aus, dass der Neuzugang das Niveau des Teams anheben wird. Khalef war zuletzt für den Bremer Bezirksligisten TSV Lesum-Burgdamm am Ball.

Der Offensivspieler bringt auch Erfahrungen aus höheren Spielklassen ein. So kickte der 24-jährige FCO-Neuzugang in der Vergangenheit für den Blumenthaler SV in der A-Junioren Regionalliga und für den SV Grohn in der Herren-Bremenliga. Der torgefährliche Khalef weist ebenso wie die vorherigen Neuverpflichtungen Sascha Högemann (Torwart), Stefan Rothermund und Halil Acar eine Vergangenheit beim Neurönnebecker TV auf. Eben jenem Nordbremer Klub, bei dem Rick Trimborn fünfeinhalb Jahre lang im Herrenbereich das Traineramt ausübte.