Ging mit einer makellosen Bilanz aus der Partie in Geestemünde hervor: Hambergens Tobias Krüger. (Sandra Brockmann)

Ritterhude/Hambergen. Dass es nun nach dem 9:6 gegen den TSV Lamstedt auch zu einem 9:5 beim Geestemünder TV gereicht hat, wird Tietjen aber wohl nichts ausmachen. Die TuSG Ritterhude II war ebenfalls siegreich. Beim Aufsteiger TSC Steinbeck-Meilsen fuhr die Verbandsliga-Reserve einen 9:4-Sieg ein.

FC Hambergen – TSV Lamstedt 9:6: Gegen den TSV Lamstedt hatten die Gastgeber sich vorweg schon einen Sieg ausgerechnet. Und das obwohl der Gegner bislang ungeschlagen durch die Saison spaziert war. „Wir kennen Lamstedt noch ganz gut von vor zwei Jahren und sahen immer gut gegen die aus“, meinte Torben Tietjen. So war es auch diesmal. Nach den Doppeln stand es 2:1 für die Hamberger. Timo Spiewack und Tarek Raudszus sowie Ricardo Burmester und Torben Tietjen fuhren jeweils einen klaren 3:0-Sieg ein.

Spiewack legte dann auch gleich im ersten Einzel nach, während Pascal Mogalle einen gebrauchten Tag erwischte. Beim zweiten Spiel gegen Geestemünde fiel Hambergens Nummer zwei dann krankheitsbedingt aus. „Vielleicht war er schon angeschlagen gegen Lamstedt“, mutmaßte Tietjen, denn Mogalle verlor beide Einzel mit 0:3. Doch weil Burmester einen Sahnetag erwischte und auch Tietjen sein erstes Spiel gewann, fiel der Totalausfall von Mogalle nicht weiter ins Gewicht. Spiewack lieferte zudem wie gewohnt ab, sodass der FCH am Ende mit 9:6 die Oberhand behielt.

Geestemünder TV – FC Hambergen 5:9: Auch in Bremerhaven führten die Hamberger nach den Doppeln mit 2:1. Spiewack punktete wieder wie gewohnt, sodass die frühe Führung erneut gehalten wurde. „Das ist schon stark bei uns. Meist gehen wir mit 3:1 in Führung, weil die Doppel gut laufen und Timo dann nachlegt. Das ist immer ein gutes Polster“, freute sich Tietjen, der nach dem Doppelsieg mit Tobias Krüger diesmal ohne Punkt blieb. Für Mogalle spielte diesmal Burmester an der zwei und holte in seinem zweiten Spiel immerhin einen Punkt, während Ersatzmann Krüger gleich zwei 3:0-Siege feierte.

Den Hambergern kam im Spiel zugute, dass Geestemündes Nummer eins mit Grippe fehlte. „Das ist der beste Spieler der Liga“, meinte Tietjen. Ein weiterer Garant für den Auswärtserfolg war Frederick Siemer, der in seinem ersten Einzel ein 0:2 noch in ein 3:2 wandelte und auch seine zweite Partie mit 3:1 siegreich gestaltete. Marco Werkmeister hatte zudem sein zweites Einzel schon gewonnen, ehe Krüger das 9:5 eintütete. Es wäre also nicht mehr spannend geworden.

TSC Steinbeck-M. –TuSG Ritterhude II 4:9: Gegen den bislang punktlosen Aufsteiger fuhren die Hammestädter ihren zweiten Saisonsieg ein. Besonders stark präsentierten sich die Ritterhuder diesmal in den Doppeln. Alle drei Eingangspartien gingen an die Gäste, die auch danach nicht schwächelten. Sowohl das obere, als auch das mittlere Paarkreuz holte jeweils einen Sieg für die TuSG II. Frank Dohrmann und Marc Uhlenhoff halfen mit ihren beiden Siegen ebenfalls dabei, den klaren Sieg nach Hause zu bringen. Andreas Kauert und Holger Krückemeier hätten zudem für einen deutlicheren Erfolg sorgen können, scheiterten sie doch beide im zweiten Einzel erst im fünften Satz. Axel Stelljes machte mit dem 3:1 zum Schluss den Sieg perfekt. „Das 3:0 nach den Doppeln war gleich der Knackpunkt. So haben wir denen den Zahn gezogen“, freute sich TuSG-Spieler Holger Krückemeier: „Es hätte auch deutlicher ausgehen können.“

FC Hambergen – TSV Lamstedt 9:6: Spiewack/Raudszus - Voß/Meyn 3:0 (11:6, 11:4, 13:11); Mogalle/Siemer - Meyer/von See 1:3 (11:6, 10:12, 5:11, 6:11); Burmester/Tietjen - Kröncke/Blohm 3:0 (11:6, 11:9, 11:3); Spiewack - von See 3:1 (9:11, 11:6, 11:7, 11:8); Mogalle - Meyer 0:3 (3:11, 9:11, 9:11); Burmester - Kröncke 3:0 (11:4, 11:7, 11:5); Siemer - Voß 3:2 (8:11, 11:3, 9:11, 11:7, 11:8); Tietjen - Meyn 1:3 (11:6, 6:11, 11:13, 11:13); Raudszus - Blohm 2:3 (9:11, 11:8, 6:11, 13:11, 5:11); Spiewack - Meyer 3:0 (12:10, 12:10, 11:7); Mogalle - von See 0:3 (6:11, 7:11, 7:11); Burmester- Voß 3:1 (11:8, 7:11, 11:6, 11:7); Siemer - Kröncke 0:3 (8:11, 8:11, 8:11); Tietjen - Blohm 3:0 (11:7, 11:8, 13:11); Raudszus - Meyn 3:2 (11:5, 7:11, 11:9, 3:11, 11:8)

Geestemünder TV – FC Hambergen 5:9: Zimmermann/Rißmüller - Siemer/Werkmeister 3:2 (8:11, 11:7, 12:10, 5:11, 11:4); Hamm/Röseler - Spiewack/Burmester 0:3 (10:12, 4:11, 10:12); Buck/Fulst - Tietjen/Kürger 1:3 (11:6, 1:11, 6:11, 2:11); Zimmermann - Burmester 3:0 (11:4, 11:7, 12:10); Rißmüller - Spiewack 1:3 (5:11, 10:12, 11:9, 10:12); Hamm - Tietjen 3:2 (11:9, 7:11, 8:11, 11:9, 11:7); Buck - Siemer 2:3 (11:6, 11:7, 9:11, 8:11, 5:11); Röseler - Werkmeister 3:0 (11:8, 11:8, 11:6); Fulst - Krüger 0:3 (8:11, 8:11, 6:11); Zimmermann - Spiewack 0:3 (3:11, 10:12, 2:11); Rißmüller - Burmester 0:3 (3:11, 9:11, 4:11); Hamm - Siemer 1:3 (6:11, 11:3, 9:11, 11:13); Buck - Tietjen 3:1 (11:3, 11:5, 10:12, 11:8); Röseler - Krüger 0:3 (10:12, 13:15, 10:12)

TSV Steinbeck-Meilsen –TuSG Ritterhude II 4:9: Ludewig/Dude - Kauert/Krückemeier 1:3 (8:11, 8:11, 11:6, 14:16); Richters/Bielefeldt - Meger/Stelljes 2:3 (9:11 11:9 11:8 7:11 5:11); Kölln/Schnäckel - Uhlenhoff/Dohrmann 1:3 (11:8 4:11 10:12 11:13); Ludewig - Meger 3:2 (11:7 10:12 11:7 9:11 12:10); Kölln - Kauert 0:3 (8:11 4:11 8:11); Richters - Stelljes 3:0 (12:10 12:10); Bielefeldt - Krückemeier 0:3 (3:11 13:15 6:11); Dude - Dohrmann 1:3 (12:10 13:15 9:11 5:11); Schnäckel - Uhlenhoff 0:3 (9:11 7:11 8:11); Ludewig - Kauert 3:2 (8:11 11:9 11:8 7:11 11:8); Kölln - Meger 0:3 (7:11 7:11 5:11); Richters - Krückemeier 3:2 (7:11 11:7 12:10 9:11 13:11); Bielefeldt - Stelljes 1:3 (4:11 11:8 9:11 3:11) THI