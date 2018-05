Auf diesem Archivfoto hat es Frederik Nagel heftig erwischt, im Spitzenspiel gegen Verden war es aber die schlimme Verletzung von zwei anderen Hambergern, die für Entsetzen sorgte. (Tobias Dohr)

Hambergen. Lange galt die Meisterschaftsfrage in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 bereits als beantwortet, kurzzeitig kamen die "Vorhersager" nochmals ins Schwitzen, nun haben sie Gewissheit: Der FC Verden 04 ist Meister und kehrt damit direkt nach dem Abstieg aus der Landesliga wieder in diese zurück. Dies wurde durch den überzeugenden 6:2 (4:0)-Auswärtssieg beim letzten verbliebenen Meisterschaftskonkurrenten, dem FC Hambergen, besiegelt.

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Die Hamberger Hoffnungen waren eh gering und nach spätestens 23 Minuten komplett dahin. Hambergen kam mit der aggressiven Zweikampfführung und dem konsequentem Pressing der Verdener nicht zurecht. Das Resultat: Patrick Zimmermann (11.), Soeren Radeke (21.) und Maximilian Schulwitz (23.) hatten bereits auf 3:0 für die Gäste gestellt. Saisontor Nummer 43 ließ Schulwitz in Minute 36 folgen. Gefeiert wurde schon das 2:0 von Radeke wie die Meisterschaft, seine Mitspieler auf dem Feld sowie die Auswechselspieler verfolgten den Schützen des 35-Meter-Traumtores.

Verdens Coach Sascha Lindhorst stimmte seine Mannen in der Halbzeit nochmals ein, obwohl die Nummer quasi durch war. „Ich habe den Jungs gesagt, dass ich hier eine ganz klare Entscheidung will, damit Ruhe ist“, erzählte Lindhorst mit einem breiten Grinsen. Zurecht, schraubten Schulwitz (50.) und Katip Tavan (68.) das Ergebnis doch noch auf 6:0. Hambergen kam immerhin noch zu den beiden Ehrentreffern in der Schlussphase durch Frederik Nagel. Das war aber alles ohnehin nur noch nebensächlich, nachdem es eine Viertelstunde vor dem Abpfiff zu einem fürchterlichen Zusammenstoß gekommen war.

Meyer verliert zwei Zähne

Tobias Prigge war mit seinem Teamkollegen Paul Meyer derart schlimm zusammengerasselt, dass er eine zentimeterlange Risswunde am Arm davontrug. Noch schlimmer erwischte es indes Paul Meyer: Er verlor bei der Aktion zwei Zähne. Beide Spieler mussten ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Angesichts dieser Ereignisse störte es niemanden im Lager der "Zebras", dass die Gäste aus Verden den Hamberger Platz nach Abpfiff zu ihrer Spiel- und Feierwiese machten. Die Zweifel am Titelgewinn waren eh nicht mehr allzu groß gewesen, hatten die Rot-Weißen doch zuvor gegen Langwedel gepatzt. Die Spannung war demnach bereits im Vorfeld etwas raus.

"Für uns war das gegen Hambergen aber nun nicht minder wichtig. Wir wollten nochmals zeigen, dass wir die Nummer eins in der Liga sind, und das hat funktioniert", freute sich nach Abpfiff Verdens Kapitän Mirco Temp. Auch sein Coach Sascha Lindhorst schlug in diese Kerbe: "Ich denke, das war eindeutig, auch in der Höhe verdient. Für mich war es wichtig, dass wir die Meisterschaft direkt gegen Hambergen klarmachen." Einzig Lindhorsts Pendant sah das etwas anders: "Wir hatten genauso viele Chancen, Verden hat seine nur eiskalt genutzt. Ich war über weite Strecken mit den fußballerischen Lösungen zufrieden, nur machen wir die Dinger nicht und sehen teils sehr schlecht bei den Gegentoren aus. Sechs Gegentore, das ist eigentlich nicht unsere Art, dafür haben wir uns den denkbar schlechtesten Tag ausgesucht", resümierte Coach Eric Schürhaus.