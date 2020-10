Hüttenbusch. Die zweitägige Veranstaltung beginnt an diesem Freitag um 12 Uhr mit einer A-Springpferdeprüfung. „Wir wollen den Amateuren aus unserem regionalen Bereich an diesem Wochenende noch einmal die Möglichkeit geben, bei einem Turnier an den Start zu gehen“, erklärt Hüttenbuschs Kassenwartin und Medienbeauftragte Bärbel Goes-Mager.

Diese wird auch gleichzeitig neben dem Vereinsvorsitzenden Marko Garbade als Hygienebeauftragte fungieren. Für das Turnier zum Abschluss der wegen der Corona-Pandemie arg reduzierten Sommersaison sind knapp 400 Nennungen in zehn Prüfungen eingegangen. „Wir wollten den Rahmen des Turniers bewusst etwas kleiner halten“, betont Goes-Mager. Zuschauer sind weiterhin nicht zugelassen. Jeder Teilnehmer darf aber pro zwei Pferden einen Begleiter beziehungsweise Pfleger mitnehmen. „Außerdem sind Pferdebesitzer nach Abgabe des Anwesenheitsnachweises zugelassen“, informiert Bärbel Goes-Mager. Reiter und deren Begleitperson dürften aber nur am Prüfungstag vor Ort sein. Als Parcourschef ist Kai Schildwächter aus Goldbeck im Einsatz.

Den Höhepunkt der Pferdeleistungsschau bildet am Freitag um 16 Uhr die Springprüfung der Klasse M. Dafür haben immerhin 26 Kombinationen aus Pferd und Reitern gemeldet. Da sind die Hüttenbuscher eigentlich ganz andere Zahlen gewohnt. „Im M-Bereich sind aber in unserer Region nicht so viele Reiter unterwegs“, gibt Goes-Mager zu bedenken. Da im M-Springen aber nicht nur Starter aus der unmittelbaren Umgebung mit von der Partie sind, kommt ein anständiges Teilnehmerfeld zusammen.

Aus dem hiesigen Bereich starten bei dem Turnier in Hüttenbusch unter anderem Janina Dierksen und Pia Gerding vom RFV Pennigbüttel, Svenja von Horsten vom RFV Hambergen, Antje Lorenz und Julia Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude, Jana Marten und Jennika Murken vom RV St. Jürgen sowie die Lokalmatadorinnen Melina und Lena Mager dabei. Mit Melina Behrens vom Ammerländer RC, Henrike-Sophie Boy vom RFV Hildesheim, Andrea Hartleff vom RV Elmlohe-Marschkamp, Lennert Hauschild vom RC Rosenbusch Oberneuland, Andra Hovrecsny vom RV Sleipnir-Sellstedt sowie Andreas Hinkelbein vom RV Leichttrab Geestenseth sind zugleich aber auch überregional erfolgreiche Sportler vertreten.

Weitere Informationen

Zeiteinteilung

Freitag, 2. Oktober

12 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A für vier- bis sechsjährige Pferde; 13.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L für vier- bis siebenjährige Pferde; 14.45 Uhr: Springprüfung Kl. L; 16 Uhr: Springprüfung Kl. M

Sonnabend, 3. Oktober

8.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A; 9.45 Uhr: Stilspringprüfung Kl. E; 11 Uhr: Stilspringprüfung Kl. A; 12.30 Uhr: Springprüfung Kl. A, 1. Abt., 0 bis 50 Ranglistenpunkte (RLP); 13.30 Uhr: 2. Abt., 51 und mehr RLP; 15 Uhr: Springprüfung Kl. L, Teilung nach Leistung; 16.30 Uhr: Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen KH