Wurde nach den ersten fünf Wettkämpfen durch Mascha Heins ersetzt: Tarmstedts Bogenschütze Manuel Augner. (Björn Hake)

Tarmstedt. Der SSV Tarmstedt ist zwar am vierten und abschließenden Wettkampftag in der Bogen-Regionalliga Nord noch auf Rang fünf abgerutscht. Doch der Klassenerhalt geriet dadurch nicht mehr in Gefahr. In der Sporthalle am Schwimmbad in Bassum brachte der Aufsteiger den Verbleib in der Klasse dank zweier Siege und eines Unentschiedens endgültig unter Dach und Fach. Mit einem Sieg mehr hätte der Liganeuling aber sogar Position drei eingenommen.

„Bis zur Pause lief es gut. Danach war einfach der Wurm drin“, bilanzierte Tarmstedts Spartenleiterin Mascha Heins. Diese ließ zunächst Norbert Moderow, Fredi Latzke und Manuel Augner den Vortritt. Dieses Trio absolvierte die ersten fünf Wettkämpfe. „Anschließend bin ich für Manuel Augner rein, da ihn seine Kräfte verlassen haben“, berichtete Heins. Im ersten Duell des Tages gegen den SV Querum II führten die Tarmstedter bereits mit 4:0, ehe die Querumer mit einem knappen 55:54-Sieg in der dritten Passe den Anschluss herstellten und später sogar zum 4:4 ausglichen. Nach einem 56:56 im letzten Durchgang teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte. In der Partie gegen das Schlusslicht SG Norderstedt II geriet Tarmstedt mit 0:2 ins Hintertreffen, drehte den Spieß aber im Anschluss um.

Auch im Duell mit dem Vorletzten SV Hunteburg lagen die Tarmstedter erst einmal mit 0:2 zurück. Die beiden folgenden Passen entschied der Favorit aber jeweils um einen Ring zu seinen Gunsten. Mit einem 57:55 im abschließenden Durchgang machte der Vierte den zweiten Erfolg schließlich perfekt. Im Match gegen den SV Deutsch Evern zogen die Tarmstedter in der ersten Passe unglücklich mit 52:53 den Kürzeren. Dann folgte mit nur noch 43 Ringen ein Einbruch des Aufsteigers in der zweiten Runde. Dies lag in erster Linie an Manuel Augner, der es in dieser Partie insgesamt auf nur 46 Ringe brachte.

Nach der Pause gab Tarmstedt eine 4:0-Führung gegen den Spitzenreiter 1. BSC Nordheide noch aus den Händen. „Das zog sich so durch die nächsten Matches“, bedauerte Mascha Heins den Knacks in der zweiten Hälfte des Wettkampftages. Im Duell mit dem gastgebenden SV Bassum glichen die Tarmstedter mit Mascha Heins und einem 55:52-Sieg in der dritten Passe zum 3:3 aus. Doch am Ende hatte die Heimformation noch etwas mehr zusetzen. Mascha Heins und Fredi Latzke überzeugten hier trotz der Schlappe mit jeweils 90 Ringen.

In der letzten Partie gegen den Tabellennachbarn NJK Hannover blühte Norbert Moderow mit seinen 93 Ringen noch einmal auf. Doch der SSV Tarmstedt vermochte einen 4:2-Vorsprung nicht in einen Sieg umzumünzen. Die Akteure aus der Landeshauptstadt setzten sich in den beiden abschließenden Durchgängen jeweils um einen Ring durch. Damit verpasste der Liganeuling knapp Rang drei. „Aber mit dem Klassenerhalt haben wir dennoch unser Saisonziel erreicht“, frohlockte Mascha Heins.

Ebenfalls vor Ort in Bassum war auch noch Thomas Pirch, der aber als Ersatzmann nicht zum Einsatz kam. Manfred Kossens reiste hingegen nicht mit zum abschließenden Wettkampftag. Die SG Norderstedt II steigt derweil in die Landesverbandsliga ab, während der SV Hunteburg eine Relegation bestreiten muss.

Weitere Informationen

Bogen-Regionalliga Nord

SV Querum II – SSV Tarmstedt 5:5; SV Bassum – SV Hunteburg 3:7; 1. BSC Nordheide – SG Norderstedt II 6:0; NJK Hannover – SV Deutsch Evern 4:6; NJK Hannover – SV Querum II 5:5; SG Norderstedt II – SSV Tarmstedt 2:6; SV Hunteburg - 1. BSC Nordheide 4:6; SV Deutsch Evern – SV Bassum 6:2; SSV Tarmstedt – SV Hunteburg 6:2; 1. BSC Nordheide – SV Deutsch Evern 6:2; SV Bassum – SV Querum II 6:4; SG Norderstedt II – NJK Hannover 2:6; SG Norderstedt II – SV Bassum 0:6; SV Hunteburg – NJK Hannover 6:4; SV Deutsch Evern – SSV Tarmstedt 6:2; 1. BSC Nordheide – SV Querum II 6:2; SV Hunteburg – SV Deutsch Evern 4:6; SV Querum II – SG Norderstedt II 6:4; NJK Hannover – SV Bassum 0:6; SSV Tarmstedt - 1. BSC Nordheide 4:6; 1. BSC Nordheide – NJK Hannover 7:1; SSV Tarmstedt – SV Bassum 3:7; SG Norderstedt II – SV Deutsch Evern 3:7; SV Querum II – SV Hunteburg 5:5; SV Bassum - 1. BSC Nordheide 6:2; SV Deutsch Evern – SV Querum II 5:5; SSV Tarmstedt – NJK Hannover 4:6; SV Hunteburg – SG Norderstedt II 2:6

Abschlusstabelle: 1. BSC Nordheide 68 Punkte Satzdifferenz/43:13 Mannschaftspunkte; 2. SV Bassum 48/38:18; 3. NJK Hannover 4/30:26; 4. SV Deutsch Evern 4/30:26; 5. SSV Tarmstedt 8/28:28; 6. SV Querum II -4/26:30; 7. SV Hunteburg -24/23:33; 8. SG Norderstedt II -104/6:50 KH